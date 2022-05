Las obras de los artistas figurativos del Salón de Primavera de ADAFA se pueden visitar hasta el 6 de mayo.

ZARAGOZA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Artistas Figurativos de Aragón (ADAFA) celebra el XXXII Salón de Primavera que expone la obra de 21 pintores y 3 escultores hasta el 6 de mayo en la sala de exposiciones de la Agrupación Artística Aragonesa, situada en la calle Lagasca, 21 de Zaragoza. El horario de apertura al público es de lunes a sábado de 19.00 a 21.00 horas.

En esta edición se han fallado los premios de pintura y el primero ha recaído en la obra "El brindis de Diana", un óleo de 73 por 100 centímetros, de la autora Montse Donoso; el segundo ha sido para "Aire de cambios", también un óleo de 70 por 90 centímetros de María Jesús Escuer; y el tercer premio lo ha logrado "Autorretrato en Petra", un óleo de 95 por 50 centímetros, de Ramón Lallana.

Asimismo, se han concedido tres menciones de honor y la primera se ha concedido a "Mar descubriendo Tokio", un óleo de 70 por 70 centímetros de Myriam García Villacampa; la segunda mención de honor ha sido para el óleo de 92 por 73 centímetros "Torsos", de Gloria Ortego; y la tercera se ha entregado a "SLR Mc Laren", un óleo de 65 por 92 centímetros, de Ricardo Holgado.

"ES UN ESTÍMULO"

El óleo ganador es una imagen nocturna de las Torres Petronas de Kuala Lumpur con una joven de perfil, en primer plano, que las observa, mientras sostiene una copa de vino tinto. "Es mi sobrina y me he inspirado en una foto que me envío desde Malasia. Me pareció una imagen muy original de retratar a una persona con un edificio tan emblemático y decidí hacer el cuadro".

En declaraciones a Europa Press, Monste Donoso ha contado que no es la primera vez que una foto de un familiar le ha servido de inspiración para recrearla en una pintura. Precisamente la composición de otra sobrina en unos viñedos en California le valió la Primera Mención de Honor en 2021 en este concurso de ADAFA.

También ha logrado el Primer Premio del Concurso Obra y Vida de Goya, que convocó la Cámara de Comercio de Zaragoza en 2017 y que estaba inspirado en uno de los grabados del genial pintor de Fuendetodos.

Montse Donoso se ha iniciado hace pocos años en la pintura, "unos diez" ha concretado, pero ha revelado que le apasiona desde niña. "A los once años tenía claro que quería ser pintora". No obstante por recomendación paterna estudió magisterio y después se dedicó al interiorismo, profesión que le ha ayudado "de forma muy notable a pintar los edificios", como en las Torres Petronas de Kuala Lumpur que le han valido este Primer Premio del Salón de Primavera de ADAFA.

Su próximo proyecto sería poder exponer una retrospectiva de su obra en la sala Mariano Mesonada, en la localidad zaragozana de Utebo, un espacio muy solicitado, ha reconocido.

"A CONTRARRELOJ, PERO GRATIFICANTE"

En el acto de apertura de la exposición y reconocimiento a los premiados, la secretaria de ADAFA, María Jesús Escuer, ha comentado que ha sido "muy ilusionante" poder inaugurar y compartir con el público esta exposición tras dos años de apenas actividad por la pandemia, aunque en 2021 se hizo "en petit comite" para evitar contagios de coronavirus.

"Ha sido una locura organizar este evento que además, ha sido prácticamente a contra reloj, pero significa que hay una vuelta a la normalidad y es muy gratificante".

Ha confiado este muevo comienzo sea un "no parar y poder seguir como antes de la COVID-19, pero con todas las cautelas dado que sigue la pandemia".

Por otro lado, ha avanzado que el próximo 28 de mayo está previsto realizar el Concurso de Pintura Rápida que se tiene que coordinar con la Junta de Distrito Centro; y en Teruel del 2 al 30 de junio tienen programada una exposición de obras de miembros de ADAFA en Palacio Episcopal.