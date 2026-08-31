Las obras del Centro Deportivo Municipal Sur de Zaragoza van a buen ritmo para abrir al final de la primavera de 2027

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita las obras del Centro Deportivo Municipal Sur - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras del nuevo Centro Deportivo Municipal (CDM) Sur avanzan a muy buen ritmo con la previsión de abrir al público a finales de la primavera de 2027. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su visita el desarrollo de los trabajos.

Se han ejecutado todas las infraestructuras subterráneas como la red de saneamiento, y se ha finalizado al completo la cimentación del futuro edificio principal.

Además, se aprecia con claridad el gran hueco donde se instalará uno de los vasos de las piscinas exteriores, evidenciando un progreso en el que, hasta el momento, se han ejecutado actuaciones por 2 millones de euros, lo que permite que el cronograma avance con la confianza de tener el complejo en la fecha prometida para dar servicio a un distrito que demandan unas instalaciones de este tipo desde hace años.

Este equipamiento, que se levanta sobre una parcela de 26.600 metros cuadrados situada al final del gran bulevar de Valdespartera, cerrará una histórica cicatriz urbanística y generará un punto de encuentro fundamental para más de 40.000 vecinos de los barrios del sur de Zaragoza y que tendrá una superficie construida superior a los 8.650 metros cuadrados.

Tendrá un modelo de gestión de instalaciones deportivas de la mano de Enjoy, socio estratégico en el desarrollo y mantenimiento del recinto que resultará beneficioso para la ciudad. La inversión total del proyecto, que roza los 18 millones de euros, estará financiada en su mayor parte por Enjoy, mientras que la inversión municipal se sitúa en 5,5 millones de euros. Además, la gestora aportará un canon de 2 millones de euros a las arcas públicas.

Una de las ventajas de esta fórmula de gestión es que no implicará ningún coste de personal, de suministros ni de mantenimiento para el Ayuntamiento. De este modo, el consistorio dispondrá de más recursos económicos para invertir de forma directa en otras actuaciones y necesidades urgentes de la ciudad.

Además, el terreno conservará en todo momento su titularidad pública, garantizando que, al finalizar la concesión, el complejo revertirá íntegramente al patrimonio municipal en pleno funcionamiento

INSTALACIONES DE PRIMER NIVEL

La zona de piscinas exteriores contará con una gran lámina de agua de 858 metros cuadrados dividida en tres vasos, rodeada por una amplia pradera verde de 2.816 metros cuadrados.

El nuevo pabellón polideportivo multidisciplinar tendrá un marcado carácter social y comunitario, ya que durante el 65% de su horario de apertura se utilizará sin coste alguno por los equipos, colegios y entidades que determine el Ayuntamiento, garantizando así el fomento del deporte base escolar y local.

Contará con dos imponentes edificios principales que albergarán un gran pabellón polideportivo con capacidad para 800 espectadores, totalmente adaptable para la práctica de baloncesto, voleibol y fútbol sala, y una completa zona de deporte y salud que incluirá piscinas cubiertas, un spa, modernas salas de actividades, ludoteca y fitness interior y exterior, además de unas espléndidas piscinas de verano que ofrecerán más de 800 metros cuadrados de lámina de agua exterior rodeados de una gran pradera, zonas de descanso y espacios de restauración, sin olvidar los vasos interiores destinados al nado libre, cursillos y todo tipo de actividades acuáticas.

Todo este proyecto se ha diseñado con criterios medioambientales, dando como resultado un centro absolutamente sostenible que cumple con los estándares de una capital que aspira a ser climáticamente neutra en 2030. Así, se han integrado sistemas de energías renovables, redes para la reutilización de aguas, iluminación altamente eficiente, ventilación natural y modernos equipos de aerotermia.

Con el avance de estas obras, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha subrayado que se materializa un compromiso claro asumido con los zaragozanos en 2023. "Demostramos que mi programa de Gobierno se cumple paso a paso, obra a obra, barrio a barrio y persona a persona, dejando patente que el CDM Sur es mucho más que unas simples instalaciones deportivas, ya que representa hacer ciudad, generar bienestar y construir un futuro prometedor para toda Zaragoza".

ENJOY, SOCIO ESTRATÉGICO DEL PROYECTO

Enjoy será la compañía responsable de la gestión y explotación del futuro Centro Deportivo Municipal Sur, aportando su experiencia en el desarrollo y operación de instalaciones deportivas y de bienestar de referencia en España.

Con más de 10 años de trayectoria y más de 110.000 usuarios activos, Enjoy gestiona actualmente una amplia red de centros que destacan por combinar actividad física, salud, bienestar y servicios para toda la familia.

El proyecto de Zaragoza Sur refuerza el compromiso de Enjoy con la ciudad, donde ya opera con éxito el centro Enjoy La Ribera y Enjoy Silos. La nueva instalación ha sido concebida para dar respuesta a las necesidades actuales de una población en constante crecimiento, ofreciendo un espacio moderno, accesible y diseñado para promover hábitos de vida saludables entre personas de todas las edades.

De cara a su próxima apertura, Enjoy pondrá en marcha en los próximos meses una preventa online para que los ciudadanos puedan acceder a condiciones especiales de lanzamiento. Además, ya estará disponible una preinscripción gratuita y sin compromiso en su página web 'www.enjoy.es/zaragozasur', que permitirá a los interesados recibir información prioritaria sobre la evolución del proyecto, las fechas clave y las ventajas reservadas para los primeros abonados.

Asimismo, Enjoy lanzará una oferta de abonos para todos los públicos con Abonos Familiares, Individuales, Joven, Mayores y Mañanas, reforzando así el carácter accesible e inclusivo de un proyecto llamado a convertirse en uno de los grandes referentes deportivos y sociales de Zaragoza Sur.

UNA GRAN RED MUNICIPAL AL SERVICIO DEL CIUDADANO

La suma de esta futura infraestructura y la del nuevo equipamiento de La Almozara, cuyas obras de construcción han comenzado precisamente este mismo verano, permitirá que la ciudad alcance la sobresaliente cifra de 24 piscinas municipales públicas de verano.

Con ello se consolida una gran red de instalaciones que ya es un absoluto referente nacional, posicionando a Zaragoza con un liderazgo indiscutible al ser la ciudad española con mayor proporción de estas instalaciones por habitante, superando con creces los ratios de otras grandes urbes del país.

Esta implantación sobre el territorio evidencia el firme compromiso del Ayuntamiento por equilibrar los servicios en todos los distritos, garantizando que el acceso al ocio, al deporte acuático y al alivio térmico esté siempre asegurado y a poca distancia para cualquier zaragozano.

ROTUNDO

El rotundo respaldo de la ciudadanía a esta red de equipamientos queda patente en el balance parcial de este verano de 2026, cuya temporada ha cerrado este fin de semana en la gran parte de la red, a excepción de las instalaciones de Actur, Alberto Maestro, Delicias y La Granja, que continuarán abiertas hasta el próximo domingo 6 de septiembre.

La afluencia general ya es cercana al millón de accesos, superando los usos registrados en 2025. Estas cifras reafirman la vital importancia de estas áreas como eficaces refugios climáticos, imprescindibles para mitigar los efectos de las altas temperaturas.

Un claro ejemplo de esta función protectora se ha vivido durante las recientes alertas por calor extremo, momento en el cual el Ayuntamiento ha aplicado reducciones en el coste de las entradas, propiciando que se registraran más de 270.000 usos en esos días de mayor vulnerabilidad térmica.

De esta manera, los centros acuáticos superan su carácter puramente lúdico para erigirse como un pilar básico de la salud comunitaria y el bienestar familiar.