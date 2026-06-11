Las obras de ZAV en El Portillo obligan a modificar el tráfico en María Agustín con Escrivá de Balaguer desde este lunes

Plano de las obras de ZAV en El Portillo que obligarán a modificar el tráfico en el paseo María Agustín con la calle Escrivá de Balaguer - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras en el entorno de la antigua estación de El Portillo, que está ejecutando Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) que afecta especialmente a las calles Escoriaza y Fabro y Anselmo Clavé, -así como al resto de vías adyacentes-, iniciará el próximo lunes, 15 de junio, una nueva fase que incluirá, de manera destacada, el cruce de Paseo María Agustín con la calle San Josemaría Escrivá de Balaguer.

La instalación de un nuevo colector de saneamiento hace imprescindible esta intervención, que se realizará a lo largo del verano, aprovechando el período vacacional para intentar causar las menores molestias.

A pesar de que se han intentado minimizar las afecciones y desvíos, la recomendación para el tráfico privado es intentar evitar, en lo posible, el eje del Paseo María Agustín, tanto en sentido salida --desde la Puerta del Carmen-- como en sentido entrada --desde la Plaza de Europa--.

Esta evolución de las obras también afectará también en cierta medida a Anselmo Clavé, por la que ya se circula con un único carril por sentido.

ASPECTOS IMPORTANTES

A partir del lunes, día 15 de junio, la calzada sentido centro de paseo María Agustín, entre las calles Jerónimo Borao y Escrivá de Balaguer, así como el carril bici, quedarán totalmente ocupados. Se habilitará un carril por sentido en ese tramo, que circularán por lo que ahora son los carriles de salida de la ciudad.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que no será posible acceder a Escrivá de Balaguer desde paseo María Agustín, de modo que el giro a la izquierda que da salida hacia la plaza de la Ciudadanía y Delicias quedará temporalmente anulado.

Para intentar facilitar la fluidez del transporte público, se habilitará un giro específico a la izquierda --para autobuses y taxis-- desde paseo María Agustín a avenida Madrid en el cruce de ambas vías.

Por su parte, los dos carriles de la calle Marie Curie serán exclusivamente hacia la calle Conde Aranda. Esto implicará, asimismo, la prohibición de estacionar en el lado par de dicha calle.

Los vehículos que, en sentido centro, accedan a la calle Escrivá de Balaguer desde Delicias deberán girar obligatoriamente a su derecha a Anselmo Clavé, ya que quedará también interrumpido el tráfico hacia paseo María Agustín. Se garantizará el acceso a las reservas de garaje existentes en la calle Escrivá de Balaguer desde la rotonda de la Ciudadanía.

DESVÍOS EN BUSES URBANOS Y DEL CONSORCIO

Este avance de las obras afectará también a distintas líneas de autobús urbano y de las líneas que gestiona el Consorcio de Transportes.

Así, las líneas 21 y 51, que normalmente pasan por la plaza del Portillo entrando por Marie Curie para salir, desde la calle Conde Aranda a avenida de Madrid, utilizarán el giro específico que se habilitará desde paseo María Agustín a avenida de Madrid.

La línea 22, que hasta ahora giraba a su izquierda desde paseo María Agustín a la calle Anselmo Clavé, continuará por paseo María Agustín hasta la avenida de Madrid --nuevo giro temporal a la izquierda--, rotonda de La Ciudadanía y calle Escrivá de Balaguer, para volver a su recorrido por la calle Anselmo Clavé.

Finalmente, la línea 31, que habitualmente avanzaba por la calle Escrivá de Balaguer, continuará hasta el cruce con avenida de Madrid, donde sí girará a la izquierda hasta la rotonda de la Ciudadanía.

CAMBIOS DE PARADAS

Las paradas de autobús que están en el tramo de paseo María Agustín entre la calle Escrivá de Balaguer y avenida de Madrid estarán temporalmente anuladas.

Esto también afecta a los autobuses de barrios rurales y área metropolitana que gestiona el Consorcio de Transportes. Sentido salida.

Así, las líneas 110 y 111 trasladarán la terminal a Marie Curie saliendo por la plaza del Portillo-Conde Aranda y paseo María Agustín. Las líneas 505, 602, 603, 604, 612, 613, N61, N63 y N64 seguirán por paseo María Agustín para hacer el giro a izquierda a la avenida Madrid.

Las líneas 601, 619 y 620 tendrán salida por la plaza del Portillo-Conde Aranda-paseo María Agustín por lo que no presenta cambios.

En sentido entrada, las líneas 110 y 111 entrarán por paseo María Agustín para hacer el cambio de sentido por la calles Anselmo Clave y General Mayandía, paseo María Agustín y calle Marie Curie, como hasta ahora.

Por su parte, las líneas 505, 602, 603, 604, 612, 613, N61, N63 y N64 entrarán por la calle Anselmo Clave, calle General Mayandía y paseo María Agustín para seguir sentido Puerta del Carmen.

En cuanto a las líneas 601, 619 y 620 entrarán para hacer el cambio de sentido por la calle Anselmo Clave, seguir por la calle General Mayandía, paseo María Agustín y calle Marie Curie, como hasta ahora.

Toda la información sobre desvíos de autobuses urbanos estará disponible en las webs de Avanza Zaragoza y del Consorcio de Transportes