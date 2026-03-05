Ocho detenidos por hacer de mulas en estafas bancarias de más de 17.000 euros a siete vecinos de Huesca

Archivo - Imagen de archivo de un agente de las Policía Nacional. - POLICÍA - Archivo

HUESCA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Huesca ha detenido en los dos primeros meses del año a ocho mulas de dinero que habían recibido en sus cuentas bancarias más de 17.000 euros de dinero estafado de siete víctimas de Huesca.

El arresto se ha llevado a cabo con la colaboración de diversas plantillas --Terrasa (Barcelona), San Fernando (Cádiz), la propia Cádiz, Lérida, Madrid, Tarragona y Sagunto (Valencia), al encontrarse las mulas del dinero residiendo en estas localidades. A los detenidos se les considera autores de delitos de estafa y de blanqueo de capitales.

Las víctimas recibieron un SMS de su Banco, dentro del hilo habitual de mensajes, informándoles de que se había realizado una transferencia, y que de no haberla realizado debían ponerse en contacto con su entidad llamando a un número de teléfono.

Cuando llamaban, el interlocutor se identificaba como un trabajador del departamento de seguridad, que informaba de que para retrotraer las transferencias necesitaba unos códigos que les iban a llegar por whatsapp.

Con estos códigos los estafadores consiguieron acceder a las cuentas y sustraer esos más de 17.000 euros de las cuentas bancarias.

La Policía Nacional alerta del aumento de comisión de estafas suplantando la identidad de estafas bancarias y de que la combinación de varias técnicas de engaño dotan a esta farsa de la suficiente credibilidad para que una gran parte de la población pueda ser víctima de estos hechos delictivos.

Por ello, la Policía Nacional recomienda no seguir indicaciones a través de teléfono o mensaje, ni facilitar ningún tipo de código.

Aunque se reciba una llamada o mensaje que nos aparezca que es de nuestro banco, debemos desconfiar, colgar, y ser nosotros los que nos pongamos en contacto con la entidad bancaria.

En ese sentido, insiste en que ninguna entidad bancaria pedirá nunca a sus clientes datos sensibles --claves, contraseñas-- por teléfono, correo electrónico, SMS, ni por cualquier otro medio.

Nunca hay que acceder desde enlaces recibidos en correos o SMS ya que suelen suplantar y simular la página oficial. Acceder siempre escribiendo en el navegador la dirección de la entidad bancaria en cuestión. Y ponerse en contacto telefónico con la entidad bancaria o empresa en el teléfono oficial, no desde el número que nos llame.

MULAS DE DINERO

Las "mulas de dinero" son personas reclutadas por organizaciones criminales para recibir en sus cuentas bancarias y transferir a otras cuentas, dinero obtenido ilegalmente, como es el caso de las estafas bancarias. A través de las "mulas de dinero", los delincuentes pueden disponer del dinero estafado sin revelar su identidad.

Las "mulas" son captadas a través de redes sociales, mensajería instantánea o incluso en persona, ofreciéndoles importantes comisiones por transferir las cantidades ingresadas en su cuenta bancaria a otras cuentas bancarias.

De este modo, las "mulas" se convierten también en responsables de estos hechos, imputándose delitos de estafa y de blanqueo de capitales.

Por todo ello, la Policía Nacional insta a los ciudadanos a no aceptar ningún trabajo que requiera hacer transferencias desde una cuenta bancaria personal. Buscar información sobre la empresa que está ofertando los puestos de trabajo.

Tampoco facilitar nuestros datos bancarios o financieros a alguien a quien no conocemos, o a alguien a quien hemos conocido en el entorno online. Además, si sospecha que le están utilizando como mula bancaria, ponga fin a toda comunicación, no realice ninguna transferencia más e informe de ello a su banco y a la Policía.