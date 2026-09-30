Octavio López dice que Sánchez "no ha hecho nada" en materia de vivienda y ahora interviene el mercado

El consejero de Vivienda, Octavio López, en la presentación del Plan de Actuaciones Preferentes para Carreteras de Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha afirmado este miércoles que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "no ha hecho nada" en materia de vivienda en ocho años y ahora aprueba, en dos decretos, unas "normas de intervención del mercado".

Tras aprobar el Consejo de Ministros estos decretos, Octavio López ha pedido "cautela" y ha señalado que los dos decretos son contradictorios y que se desconoce si el segundo se va a publicar o no, añadiendo que si se publica "se puede interrumpir" el principio de jerarquía normativa, de forma que "hay cierta inseguridad jurídica".

A su juicio, los decretos del Gobierno de España "son parches para fijar una mejor posición política ante las elecciones que se avecinan". Ha dicho que el Ejecutivo central está "soplando y sorbiendo, interviniendo el mercado y afectando a los millones de propietarios de vivienda, que no son los que tienen que asumir la responsabilidad de las políticas de vivienda pública, que tienen que asumir las Administraciones".

Los decretos recogen "determinadas medidas cosméticas, electorales e ideológicas que pueden satisfacer, puntualmente, determinadas cuestiones, pero van a provocar una tensión en el mercado insoportable".

Octavio López ha dicho que la declaración de zonas tensionadas, prevista en la ley estatal de vivienda, ha subido el precio de los alquileres en Cataluña y está reduciendo la oferta. "Esto lo quieren hacer de manera absolutamente agresiva en el conjunto del Estado con este decreto", ha criticado.

Las consecuencias de estos decretos "van a ser las mismas que las que fueron en la aplicación de zonas tensionadas y de la ley autonómica catalana, que por cierto el Tribunal Constitucional corrigió, porque los ciudadanos no pueden soportar las circunstancias de negligencia e ineptitud en la gestión de la política de vivienda del Gobierno socialista, que tiene suelos en nuestra comunidad autónoma que no nos cede para vivienda pública, que monta una sociedad que se llama Casa 47, que pone en marcha 800 viviendas para toda España, de las cuales ninguna en Aragón".

"El mercado tiene que tener equilibrio y no podemos trasladar a la gente que no puede comprar y vender que la única solución es aplicar medidas coyunturales para que el alquiler sea un poquito menos o un poquito más".

"Eso no es una solución para un joven", ha continuado Octavio López, para quien "la solución es una vivienda pública en régimen de alquiler asequible con ayudas a la demanda, como está haciendo el Gobierno de Aragón, la primera comunidad de España en materia de vivienda pública".

VIVIENDAS EN MARCHA

El titular del área de Vivienda ha realzado la política del Gobierno autonómico de Jorge Azcón en esta materia, con 3.600 viviendas públicas "en marcha", hacia las 7.000, con el objetivo de impulsar mil viviendas públicas cada años para "dar solución a la gente que no puede comprar ni alquilar" porque "solamente incrementando la oferta solucionaremos los problemas".

"La Comunidad Autónoma de Aragón se encontró 1.289 viviendas públicas construidas en 45 años y va a dejar 7.000 viviendas públicas más en 7 años: Estas son las políticas que necesita la gente joven, los 47.000 jóvenes que no se pueden emancipar".

"Los jóvenes aragoneses ya pueden ver vivienda pública a punto de terminarse en Zaragoza, también en Huesca y Teruel", a lo que se suma la política de rehabilitación de vivienda pública en pequeños municipios.

"Queda mucho por hacer, la política de vivienda no se soluciona en una legislatura, pero vamos a dejar unas medidas con una velocidad de crucero muy importante para que futuros Gobiernos de Aragón puedan decir que el parque público de viviendas está por encima de las 10.000 viviendas en los próximos años".

El consejero ha realizado estas declaraciones tras la presentación del Plan de Actuaciones Preferentes para Carreteras de Huesca.