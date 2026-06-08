La Oficina del Autónomo de Zaragoza impulsa 44 negocios en su primer año de vida

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en un comercio orientado por la Oficina del Autónomo - DANI MARCOS

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Autónomo de Zaragoza ha impulsado, en su primer año de vida, 44 pequeños negocios en la ciudad, convirtiéndose en un punto de referencia para emprendedores que quieren poner en marcha su proyecto. De esta cifra, 20 han sido nuevos negocios que han comenzado su actividad por primera vez, mientras que 24 corresponden a comercio traspasados, dando continuidad a un servicio que ya se ofrecía en los barrios.

Hace apenas un año, en mayo de 2025, la consejería de Economía, Transformación Digital y Transparencia dirigida por Carlos Gimeno creó esta Oficina de Impulso al Autónomo, con sede en la Casa del Director (Azucarera), que ofrece un servicio integral, con información y asesoramiento personalizado, para estudiar la vialidad de los proyectos y acompañar a los nuevos autónomos en la puesta en marcha de su negocio.

Su creación ha sido un compromiso de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, consciente de la importancia de dinamizar la actividad económica y el pequeño comercio en los barrios, y este lunes, un año después, la regidora ha hecho balance del servicio, en uno de los comercios a los que se ha asesorado de la Oficina del Autónomo.

Ha sido en Montiel Decor, dedicada a la venta de cortinas y telas, donde su nueva propietaria, Tatiana, ha agradecido el acompañamiento y el apoyo que ha recibido desde la Oficina y que ha hecho posible, según sus palabras, culminar el traspaso con todas garantías.

Chueca ha recordado que una de las líneas en las que este Gobierno está trabajando con más intensidad es el apoyo tanto a la apertura de nuevos comercios como al relevo generacional y empresarial.

EVITAR CIERRES

"Porque muchas veces --ha relatado-- un negocio no cierra porque vaya mal. Cierra porque llega una jubilación y no encuentra quién continúe el proyecto. Y cuando eso ocurre no solo baja una persiana: perdemos historia, experiencia, clientes y parte de la esencia de nuestras ciudades".

Para evitar que esto ocurra la Oficina ofrece un servicio de vital importancia para la actividad económica en los distritos. "Desde allí, se presta información y orientación y, en definitiva, se ofrece una atención integral y un acompañamiento que va más allá de poner en marcha un proyecto, ya que se busca la viabilidad de los mismos para que tengan un futuro", ha indicado.

En su primer año de vida, desde mayo de 2025, se ha atendido 338 asesorías personalizadas, en las que se abordan cuestiones como contabilidad, finanzas, marketing, asuntos jurídicos, planificación empresarial o tramitación administrativa, que son claves para el comienzo de una actividad.

Además, a los nuevos autónomos y emprendedores se ofrece también el apoyo de entidades colaboradoras como UPTA y ATA, para la elaboración de su plan de empresa en los primeros pasos de su actividad.

DESDE UNA QUESERÍA A UN CENTRO DE ENTRENAMIENTO O UN TALLER MECÁNICO

En este primer año de vida, la Oficina ha impulsado 20 nuevos negocios que han iniciado su actividad por primera vez, en distintos barrios de la ciudad, entre los que se encuentran una quesería, una carnicería, un obrador de pastelería, en el sector de alimentación, y otros tan variados como un centro de pilates, otro de entrenamiento personal, salones de belleza o un taller mecánico.

La Oficina cuenta, además, con un programa de 'Relevo Seguro, claves para traspasar un negocio', destinado a facilitar el relevo generacional y la continuidad de establecimientos locales. Además de una página web, donde se publican los traspasos, se ofrece asesorías jurídicas y económicas para acompañar el proceso. Cualquier interesado puede inscribirse en el formulario municipal "Apúntate +", indicando si desea iniciar o traspasar su negocio y especificando su consulta.

En este primer año, la Oficina ha impulsado el traspaso de 24 comercios, entre ellos Montiel Decor, situado en la calle Doctor Cerrada dedicado a la venta de cortinas y telas, un comercio de cafés del mundo, una peluquería o una papelería librería o hasta un centro de danza y canto o un parque de ocio infantil.

AUMENTA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE IMPULSO AL AUTÓNOMO

Además de esta acompañamiento integral, el Gobierno municipal apuesta por reforzar su política de apoyo económico mediante subvenciones específicas que permiten sostener la actividad empresarial, incentivar la innovación y dinamizar el comercio de proximidad.

En concreto, el Ayuntamiento lanzó una convocatoria en 2025 de ayudas al impulso del autónomo, inicio y relevo de la actividad dotado con 300.000 euros, de las que se han beneficiado en total 34 autónomos. Dado el éxito de la convocatoria, el Gobierno ha decidido incrementar esta cuantía hasta los 500.000 euros en los presupuestos municipales de 2026.

Esta medida refuerza el apoyo del Consistorio a quienes se inician en este sector económico, formado por más de 40.000 profesionales en la ciudad, como un soporte que ayude a garantizar la continuidad de este colectivo.

Las ayudas oscilan entre los 3.000 y 10.000 euros para el inicio y el relevo de actividad de quienes se hayan dado de alta en este régimen.