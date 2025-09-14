Ofrenda floral a Joaquín Costa en el 179 aniversario de su nacimiento en Monzón (Huesca)

Ofrenda floral a Joaquín Costa en el 179 aniversario de su nacimiento en Monzón - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 14 (EUROPA PRESS)

Coincidiendo con el 179 aniversario del nacimiento de Joaquín Costa en Monzón, el Centro de Estudios de Monzón (CEHIMO) y el Ayuntamiento de Monzón (Huesca) han organizado este domingo la edición número 43 de la ofrenda floral al monumento al polígrafo ubicado en la avenida de Lérida.

La Banda Municipal La Lira ha iniciado el acto interpretando el Himno a Joaquín Costa para a continuación intervenir el presidente de CEHIMO, Pedro García quien en esta ocasión ha optado por hacer una mirada a la montisonense basada en algunas de las cosas que escritores nacionales e internacionales han dicho de su figura.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, en su alocución ha hablado de regeneracionismo, de hacer un Monzón mejor con la suma de todos, ya que no se hace desde arriba hacia abajo sino de abajo arriba, de hacer una sociedad más justa. Además de educación o de la vigencia de las ideas de Costa y mirar hacia adelante y hacia el futuro dejando atrás la nostalgia y el enfrentamiento.

El acto ha seguido con los alumnos de 5º de Primaria del Colegio Minte han leído un texto sobre Costa que han trabajado en la escuela y han iniciado la ofrenda floral en la que han participado CCOO, UGT, UAGA, Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, Comunidad General de Riegos del Altoaragón, CEHIMO, Comarca del Cinca Medio, Ayuntamiento de Graus y de Monzón.

El acto ha concluido con una nueva interpretación de la Banda la Lira con el Himno a Monzón.