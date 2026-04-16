La "ola imparable" de 'The Wave' concluye una tercera edición de récord con más de 24.000 participantes

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, hace balance de 'The Wave' 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha hecho un balance "muy positivo" de la tercera edición de 'The Wave' que llega a su fin este jueves, tras tres días en los que se ha batido récord con más de 24.000 participantes en el congreso, por lo que ha afirmado: "La ola es imparable cada año".

Vaquero ha celebrado que a lo largo de estas tres ediciones ha ido creciendo el número de empresas adheridas, pero también el de ponentes, inscritos y participantes, de manera que se han superado las expectativas.

Ha comentado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "todos y cada uno de los cinco espacios" habilitados en el recinto del Palacio de Congresos para el desarrollo de 'The Wave' han estado "permanentemente repletos, con un gran dinamismo, un ambiente muy optimista y de implicación".

"Si el objetivo es esa conexión permanente entre empresas, el ecosistema y todos y cada uno de los participantes, lo hemos conseguido", ha subrayado Vaquero.

Una de las novedades de esta edición, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, "era dedicar dos días al ámbito empresarial, que ya hemos visto el ambiente que ha habido de networking, de contactos, y el tercer día a los jóvenes", para destacar que a las 9.00 horas, la zona del auditorio "estaba ya repleta de jóvenes que a lo largo del día han mostrado un gran interés por todos y cada uno de los espacios".

MÁS DE 24.000 PARTICIPANTES

Una de las cifras récord de esta edición 2026 ha sido la de participantes. Así, Mar Vaquero ha apuntado que a cierre de 'The Wave' el número supera los 24.000, lo que "denota que es un evento muy difícil de superar".

"Ni siquiera en los momentos de la Expo vimos este espacio tan lleno de gente", ha observado, para agregar que desde la organización hay satisfacción, igualmente, con la apuesta de un área específica para los centros de datos, ubicada en Mobility City.

Mar Vaquero ha opinado que "el éxito de este evento demuestra el momento que vive el sector tecnológico, el sector industrial y la apuesta tan importante que estamos haciendo en Aragón por la tecnología y nos invita a ponernos a trabajar ya mismo, desde mañana, en la próxima edición de 'The Wave'".

El número de ponentes ha sido de más de 250 y, entre ellos, y ante un auditorio lleno, han intervenido esta tarde en la jornada final Jordi Wild y Pedro Baños. Además, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha asistido a esta jornada de clausura.

TRES JORNADAS

Durante tres jornadas, los asistentes han conocido las tendencias y avances tecnológicos pioneros del mundo. Una vez más, 'The Wave' ha mostrado el potencial de Aragón, un territorio posicionado como un hub tecnológico de referencia en Europa. En esta edición, Japón ha sido el país invitado en la zona expositiva, que ha duplicado su espacio respecto al año pasado, y ha alcanzado los 43 stands.

En las dos primeras jornadas, las sesiones han estado centrados en el ámbito empresarial, con la participación de compañías líderes como Amazon Web Services, Hiberus, Integra, Ibercaja, Microsoft o Telefónica, entre otras, que están impulsando la transformación digital a nivel nacional e internacional.

Coincidiendo con la última jornada de 'The Wave', se ha anunciado que Zaragoza estrenará el próximo año el AI Cities Summit, un nuevo foro internacional para impulsar el desarrollo económico de la Inteligencia Artificial.

Este evento está organizado por InfraXMediam, con el apoyo del Gobierno de Aragón y Amazon Web Services, y tendrá lugar en febrero de 2027. Esta novedad se ha divulgado en 'The Wave Data Certers', que se ha celebrado en las instalaciones de Mobility City.

Durante la jornada de este jueves, dedicada al público joven, también se ha informado de que siete nuevas empresas y entidades han formalizado recientemente su interés por instalarse en el edificio de oficinas de DAT Alierta, en Zaragoza: DInetum, Wanatop, el Clúster ALIA con Educatrafic, IA Experience, Omnitec, Deveco y Rasmia. Estas nuevas incorporaciones al distrito tecnológico seguirán posicionando a Aragón como el epicentro tecnológico más dinámico de Europa.

En la jornada joven, han cobrado protagonismo alguna de las marcas y emprendedores más influyentes del ecosistema tecnológico y del día a día de las nuevas generaciones, con la presencia de compañías como VICIO, Youtube, YouTube; Morrison, Glovo y WeRoad. También han intervenido representantes del Real Zaragoza y Casademont Zaragoza.

APUESTA POR EL 'NETWORKING' Y ÉXITO DEL HACKATHON

En esta edición de 'The Wave', se ha potenciado el 'networking' entre los asistentes mediante una nueva app, con el objetivo de crear alianzas de futuro. Asimismo, se ha celebrado el 'The Wave Hackathon', que ha vertebrado Aragón gracias a la tecnología, con 500 participantes y más de 30 empresas colaboradoras.

La iniciativa, promovida por Microsoft, se ha celebrado en Huesca, Teruel, y Zaragoza, con la entrega de premios en The Wave, que han distinguido soluciones basadas en inteligencia artificial, Li-Fi y bienestar laboral.

'The Wave' también ha sido el escenario de la presentación de distintos casos de éxito y aplicaciones reales de la inteligencia artificial en el turismo. Como paradigma, el Sistema de Inteligencia Turística de Aragón (SITAR), que ha situado a la comunidad autónoma a la vanguardia del turismo inteligente.

Por otro lado, ha tenido lugar un Torneo Nacional de Debate con temática tecnológica, que ha reunido a colegios de toda España. Otra de las grandes apuestas ha sido el 'After Wave', una propuesta musical que ha ampliado la el congreso más allá de las ponencias.