Oliván (PP) afirma que "el PSOE se está poniendo de perfil" respecto a la devolución de las pinturas de Sijena

HUESCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Huesca, Gerardo Oliván, ha afirmado este viernes que "el PSOE se está poniendo de perfil" respecto a la devolución de las pinturas murales del Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), todavía en el MNAC de Barcelona.

"Hay que recordar que la mayoría del MNAC corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno de España, las tres instituciones gobernadas por el Partido Socialista". El líder del PP de Huesca ha apuntado que "han sido estas instituciones gobernadas por el Partido Socialista las que están poniendo impedimentos en la ejecución de la sentencia".

Gerardo Oliván se ha referido a este asunto coincidiendo con la convocatoria de la concentración organizada por la Plataforma Sijena Sí, que tendrá lugar este sábado, 27 de septiembre.

La Plataforma ha llamado a concentrarse y a sumarse al manifiesto para reclamar la ejecución de la sentencia que condena al Museo Nacional de Arte de Cataluña a devolver a Aragón las pinturas de Sijena que tiene en depósito.

Sijena Sí, junto a personas de varias organizaciones culturales, políticas y sociales se concentrará este sábado, 27 de septiembre, a las 12.00 horas a las puertas del Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, donde se leerá el 'Manifiesto de la Sociedad Aragonesa ante el MNAC'.

Además, se está organizando el transporte para quienes deseen apoyar la concentración, y para animar esta campaña se ha lanzado un vídeo con el himno de Sijena Sí, que muestra el camino de la plataforma desde sus inicios, y se cantará a las puertas del MNAC junto con la 'Albada', de José Antonio Labordeta.