Oliván: "El PSOE replica en Aragón el oportunismo político que practica el Gobierno a nivel nacional con los incendios"

Gerardo Oliván, diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. - GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

ZARAGOZA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Gerardo Oliván, ha denunciado "oportunismo político" del PSOE al intentar utilizar los incendios forestales para desgastar al Gobierno de Aragón. "Estamos asistiendo a la misma estrategia que el Partido Socialista está desarrollando a nivel nacional: intentar sacar rédito político de una tragedia en lugar de arrimar el hombro y trabajar por los afectados", ha afirmado.

Oliván ha lamentado que el PSOE "salga ahora a pedir medidas que el Gobierno de Aragón ya ha puesto en marcha. Gran parte de las propuestas que hoy presentan ya están siendo impulsadas por el Ejecutivo de Jorge Azcón. En lugar de reconocer el trabajo realizado, prefieren apropiarse de medidas que ya están en marcha para intentar obtener un rendimiento político", ha manifestado.

En este sentido, el diputado popular ha recordado que el Gobierno de Aragón ya ha solicitado al Ejecutivo central la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los municipios damnificados por los incendios de La Litera, Los Monegros y el resto de grandes incendios registrados este verano. Asimismo, ha explicado que ya se ha activado el procedimiento para que puedan llegar ayudas a vecinos, agricultores, ganaderos, empresas y ayuntamientos.

Oliván también ha destacado que Aragón cuenta desde octubre de 2025 con una herramienta que supone "un antes y un después" en la gestión de las emergencias. Se trata del decreto permanente de ayudas por catástrofes, conocido como "decreto paraguas", aprobado por el Gobierno de Jorge Azcón.

"Gracias a este instrumento ya no es necesario aprobar una nueva norma cada vez que se produce una catástrofe. Las ayudas pueden activarse de forma inmediata, se reducen los trámites administrativos, se agilizan los plazos y los afectados pueden acceder antes a las indemnizaciones y al apoyo público. Es una diferencia sustancial respecto a anteriores gobiernos, es la diferencia entre anunciar medidas y haber dejado preparada una herramienta eficaz para responder con rapidez cuando los aragoneses más lo necesitan", ha argumentado Oliván en el transcurso de una rueda de prensa.

El diputado popular ha coincidido en la necesidad de seguir reforzando la prevención y la capacidad de respuesta ante incendios forestales, pero ha recordado que el Gobierno de Aragón ya ha anunciado una estrategia de refuerzo dotada con nuevos medios aéreos, drones, anillos de protección alrededor de los municipios, mejoras en la planificación y la futura Agencia Aragonesa de Emergencias.

Oliván también ha reprochado al PSOE que critique la existencia de presupuestos prorrogados en Aragón mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "lleva siete años sin ser capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y eso ha afectado también a la gestión de los incendios".

Es ese sentido, ha considerado que "resulta poco creíble que quienes hoy reclaman más recursos sean los mismos que mantienen al Estado funcionando con presupuestos prorrogados y cuyo propio Gobierno ha reconocido por escrito que esa situación ha impedido reforzar los medios estatales de lucha contra incendios. Antes de dar lecciones, deberían explicar por qué no han sido capaces de dotar de más recursos a todas las comunidades autónomas".

Por último, el diputado popular ha insistido en que el Gobierno de Aragón seguirá abierto a estudiar nuevas mejoras y a seguir reforzando los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios, pero ha advertido de que "las inversiones deben responder a una planificación técnica y rigurosa, no a anuncios improvisado".

Para Oliván, "lo importante ahora no es competir por ver quién hace el anuncio más llamativo. Lo importante es seguir ayudando a los afectados, recuperar cuanto antes los municipios dañados y aprender de esta emergencia para mejorar la prevención. Si el Partido Socialista quiere sumar en ese objetivo encontrará al Gobierno de Aragón dispuesto a dialogar; si lo que pretende es seguir replicando en Aragón el oportunismo político que está practicando el PSOE a nivel nacional, tendrá muy poca credibilidad entre los aragoneses".