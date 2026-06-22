Olloqui afirma que Urtasun "es adversario de los derechos culturales de Aragón" y pide que cesen "las complicidades"

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha afirmado este lunes, en Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes autonómicas, que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "es adversario de los derechos culturales de Aragón" y ha pedido a quienes comparten bancada parlamentaria con el ministro en el Congreso de los Diputados que "cesen en sus complicidades".

Olloqui ha aludido así a las críticas del ministro, semanas atrás, a la sentencia judicial que ordenaba devolver las pinturas murales del Real Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), desde hace décadas depositadas en el MNAC de Barcelona.

El director general ha dejado claro que, en el Parlamento aragonés, "son muchos más los puntos que nos unen que los que nos separan como ciudadanos y como aragoneses" y ha pedido que "el ruido" no haga pensar lo contrario.

"La cuestión de Sijena es central, es una cuestión de justicia y reparación", ha afirmado Olloqui, quien se ha quejado de que, en contra de lo dispuesto en la sentencia de devolución, el MNAC no ha acreditado los trabajos realizados por su personal para llevar a término la devolución, que hasta ahora debían ser el diagnóstico de las obras, la evaluación del riesgo, el diseño de la metodología y la elaboración del proyecto para la devolución, afirmando: "Nos disponemos para prepararnos para una posible ejecución subsidiaria ante la más que probable inacción del MNAC".

Ha señalado que "el patrimonio de Sijena ha dividido sus caminos por voluntad de las autoridades catalanas", indicando que el Gobierno de Aragón ha solicitado personarse en el MNAC para valorar los trabajos de devolución de las pinturas profanas y que ha comenzado "una nueva fase determinante" la devolución de las pinturas de la sala capitular, ya que el 13 de abril la juez aprobó un plazo de 56 semanas para la devolución, de ahí la exigencia al MNAC de acreditar la marcha de los trabajos.

El Ejecutivo aragonés convocará una comisión internacional para llevar a cabo "con las mayores garantías" la recuperación de las pinturas y se confeccionará un plan director del Monasterio para "contemplar el final del proyecto".

EL BICENTENARIO DE GOYA, "EN MARCHA"

Pedro Olloqui ha puesto de relieve también las actuaciones para celebrar el bicentenario del fallecimiento del pintor Francisco de Goya, que "ya está en marcha", con el inicio de las actividades de la comisión autonómica y la creación de la comisión nacional, siguiendo un "itinerario" hasta 2028, ya con el inicio de las obras en el futuro Centro Goya de Zaragoza. "La aragonesidad de Goya es fundamental para entender su brillantez", ha dicho el director general.

Otros objetivos son realzar el Monasterio de San Juan de la Peña, el Monasterio de Sijena, el Palacio de La Aljafería y la localidad de Albarracín, que comenzará con la redacción de un plan de patrimonio cultural "para comprender mejor las prioridades de las intervenciones" y el diseño de un catálo "exhaustivo" de bienes de interés cultural.

Entre los proyectos, ha resaltado la declaración de la jota aragonesa como patrimonio cultural mundial y la creación de un parque cultural de la paz en Belchite (Zaragoza), también declarar BIC la cumbre del Aneto (Huesca) y su cruz, para lo que la Dirección General ya está trabajando junto con el Ayuntamiento de Benasque, así como la declaración como BIC de los festejos taurinos populares, "un acervo centenario de nuestra cultura popular".

En cuanto a los museos, Pedro Olloqui ha apostado por abrir nuevos espacios, como son los museos Goya, Zaragoza, Batalla de Teruel-Guerra Civil, el Palacio de Fonz y el del Círculo Católico de Osca romana-Huesca.

En relación al museo de la Batalla de Teruel ha dicho que "hay un proyecto excelente" liderado por los profesores Ledesma y Gil y "reconoce las dificultades políticas de la II República, que la violencia fue un instrumento político de todos los actores de la época y recoge las dificultades de la vida popular". En este museo "tiene que haber un espacio para los turolenses" y debe recoger la cuestión de Sijena y belchite --respecto a la guerra civil--.

La Dirección General seguirá impulsando las industrias culturales, por ejemplo el sector del libro, aprovechando "el auténtico boom de las letras aragonesas", los 30 festivales audiovisuales que ya se celebran en Aragón y la actividad de las salas musicales, que han convertido Aragón en "un nuevo Liverpool musical".

Tras hacer mención de la jota y el folk, Olloqui ha defendido la contratación exclusiva de las industrias culturales aragonesas "como protagonistas del territorio" y, por otra parte, ha realzado el valor de las artes escénicas. Por último, se ha mostrado "dispuesto" a trabajar junto con los grupos parlamentarios para proteger la antigua central térmica de Escucha (Teruel).

LA CULTURA, EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA

En el turno del PP, la diputada Elena Allué ha señalado que "Aragón no puede ser una mera periferia cultural de nadie, ha aportado instituciones, cultura, arte, valores", indicando que el Gobierno de Jorge Azcón pone la cultura "en el centro" de su acción política, siendo "prioritaria", impulsando la defensa del patrimonio aragonés. También se ha apoyado la capitalidad de los actos del bicentenario de Goya y se ha reivindicado la devolución de los bienes expoliados de Sijena.

El diputado socialista Darío Villagrasa ha señalado que Olloqui tiene "una tarea ingente que requiere de gestión, audacia, presupuesto e impulso", compartiendo su visión del valor intrínseco de la cultura. Ha preguntado sobre el plan de patrimonio cultural y sobre las partidas que se incluirán en el presupuesto de 2027, exigiéndole que sea "ambicioso" y "hábil para que la cultura se sitúe a la altura de su discurso".

Ha propuesto elaborar un plan de infraestructuras culturales, dar más protagonismo al territorio, potenciar la Aragón Film Comission y replantear la Orquesta Sinfónica de Aragón.

En representación de Vox, el diputado David Arranz ha apoyado la creación de la Orquesta Sinfónica de Aragón, apuntando que Zaragoza es la única ciudad europea de más de 200.000 habitantes que carece de ella. "La cultura con mayúsculas debe llegar más allá de Zaragoza con manifestaciones culturales de calidad en municipios pequeños". También ha dicho que "Aragón destaca en cultura y patrimonio cultural", mencionando las nabatas, los pasos de Semana Santa, el Primer Viernes de Mayo de Jaca (Huesca) o la exaltación del traje ansotano.

Ha recomendado también proteger las variedades lingüísticas del Aragón oriental y del Pirineo, pero rechazando la Academia de la Lengua de Aragón, "un chiringuito de CHA".

Desde CHA, la diputada Mary Carmen Bozal ha dicho que "la cultura no es un adorno institucional, es identidad, memoria, economía, una manera de expresarnos" y ha preguntado cuál es su proyecto, también el papel del aragonés y el catalán en esta legislatura, si va a impulsar "esa cultura viva" o la va a relegar a un papel secundario. La defensa de la cultura requiere "una estrategia permanente", ha dicho Bozal, quien ha emplazado a apoyar la música folk.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha reclamado "que no se hable solo de Goya en esta legislatura" y le ha pedido "una reacción inmediata" al posible derribo del edificio de Correos y de la antigua central térmica de Andorra (Teruel), "parte sustancial de la historia de Teruel y Aragón, un potentísimo recurso para el futuro". Ha emplazado a "salvar el patrimonio" y, por otra parte, ha defendido el Centro Aragonés de Barcelona.