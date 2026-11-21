El director general de Cultura y Patrimonio Cultural ha participado este sábado en las Jornadas Europeas del Patrimonio en Villanueva de Sijena. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural participa en las Jornadas Europeas del Patrimonio Sijena a través de su arte y archivo VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha subrayado que el regreso del patrimonio de Sijena al monasterio "ya ha comenzado y no terminará hasta que llegue la última de las pinturas murales".

Así lo ha afirmado este sábado con motivo de su participación en las Jornadas Europeas del Patrimonio 2026, que se celebran en Villanueva de Sijena (Huesca) y que están dedicadas al Real Monasterio de Santa María de Sijena.

En este acto, el director ha recordado que esta semana "ha comenzado la vuelta a casa, a Aragón, al Real Monasterio de Santa María de Sijena, de una parte de las pinturas murales, las denominadas pinturas profanas". Los trabajos comenzaron el martes 17 de noviembre, con presencia de técnicos de la empresa SIT, del MNAC y tres restauradoras aragonesas.

El martes 17 de noviembre, por la mañana, se procedió a desmontar las ocho pinturas, que se exhibían en la sala 17 del museo, y durante la semana se ha completado la inspección técnica sobre el estado de conservación de los ocho fragmentos. A continuación, se iniciarán los trabajos de consolidación en las zonas donde se han detectado microlevantamientos de la capa pictórica.

Por su parte, la empresa SIT realizará los embalajes especializados en los que deberán trasladar las pinturas y que contará con sistemas anti-vibración, de temperatura y humedad para garantizar que el traslado se desarrolla en condiciones de seguridad.

"Han sido unos trabajos muy positivos, donde hemos sido capaces de superar con éxito las dificultades mecánicas de desmontaje de las pinturas, que ya se encuentran a cota cero para poder ser consolidadas", unos trabajos que son "una prueba piloto" de cómo será el traslado de las pinturas de la Sala Capitular, ha remarcado el director general, para mostrarse convencido de que los trabajos para el regreso de las pinturas profanas, que "avanzan a buen ritmo, serán un éxito" y las obras llegarán a Sijena el próximo 2 de diciembre.

En este punto, ha reivindicado una vez más la titularidad aragonesa de las pinturas y la necesidad y viabilidad de su traslado a Sijena, como constatan las sentencias judiciales que decretan su regreso al monasterio.

"La política independentista que impregna la política cultural de Cataluña no puede imponerse al Estado de Derecho", ha advertido.

CALIFICA DE "INTOLERABLES" LAS ASAMBLEA NACIONAL CATALANA

Así, ha calificado de "intolerables" las declaraciones de la Asamblea Nacional Catalana oponiéndose al traslado "sin ninguna otra razón que la pretensión de la apropiación catalana del patrimonio aragonés, algo inaceptable en el marco constitucional y democrático".

También ha considerado "inaceptables" las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que lamentó una vez más el traslado de las pinturas a su lugar de origen, en cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Con estas declaraciones, de nuevo, "deja de ser ministro de todos los españoles para ser un político soberanista que se opone al desarrollo de los derechos culturales de los aragoneses, algo que jamás aceptaremos en Aragón", ha dicho tajante.

"Todos los aragoneses debemos de oponernos a este menosprecio a nuestros derechos y ninguna fuerza política debe de concurrir de la mano de un político soberanista y antiaragonesista como Urtasun en estas elecciones", ha estimado, para reafirmar que para el Gobierno autonómico "Aragón es nuestra prioridad".

OLLOQUI: "ESTAMOS PREPARADOS"

Pedro Olloqui ha recordado que el regreso del patrimonio expoliado es un mandato estatutario y todos los aragoneses "debemos continuar unidos en esta lucha, que estoy convencido que será un éxito".

Por ello, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los aragoneses porque el regreso del patrimonio de Sijena ya ha comenzado "y no terminará hasta que llegue la última de esas pinturas, que seguro que será pronto un hecho".

Desde Aragón "estamos preparados para realizar nuestra parte del trabajo y lo realizaremos con la mano tendida, desde la cooperación con otras instituciones, haciendo valer la normalidad institucional", ha aseverado.

Por último, el director ha felicitado al Instituto de Estudios Sijenenses por la organización de estas jornadas y por ser "uno de los testigos vivos de la lucha de todos los aragoneses en la recuperación de nuestro patrimonio expoliado, testigo de la lucha de los aragoneses por la vuelta a casa de las pinturas murales de Sijena".

Las Jornadas Europeas del Patrimonio se han dedicado en esta ocasión al Monasterio de Sijena, para explicar su importancia en la Corona de Aragón, su arte y archivo.

El programa ha comenzado este viernes, por la tarde, con una eucaristía en recuerdo de Doña Sancha de Castilla y Polonia, fundadora de Sijena, de las religiosas y de aquellas personas que han contribuido en la preservación del monasterio, así como continuarán esta tarde con una visita guiada a la exposición de bienes culturales en la nave de los antiguos dormitorios y un concierto de la coral 'Voces Amigas' de Sena, en la iglesia del monasterio.