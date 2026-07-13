Olvés recupera varias esculturas del retablo mayor de la Iglesia de Santa María tras su restauración

Presentación de las esculturas restauradas y que han regresado ya a Olvés. - GOBIERNO DE ARAGÓN

OLVÉS (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Olvés ha recuperado varias esculturas del retablo mayor de su Iglesia de Santa María la Mayor, unas obras que han pasado por un proceso de restauración en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y que lucen ahora en todo su esplendor.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la alcaldesa de Olvés, Iluminada Ustero, el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Tarazona, Jesús Vicente Bueno, y el historiador José Luis Cortés han presentado este lunes los bienes en un acto celebrado en la Ermita de la Virgen del Milagro en el municipio.

Las esculturas que han sido restauradas y ya han regresado a Olvés son la Virgen con el Niño, el grupo escultórico perteneciente al Calvario, con las imágenes de Cristo, la Virgen Dolorosa y San Juan, y el conjunto de esculturas de evangelistas y apóstoles, con San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Pedro y San Pablo. Todas las obras son de Gabriel Joly y del siglo XVI.

Por otra parte, se encuentran ahora en restauración en el IPCE el tondo que muestra el busto de Dios Padre bendiciendo; un segundo grupo de bienes integrado por los dos relieves que no fueron sustraídos en su día en el robo que sufrió el retablo (Natividad y Dormición de María) y tres relieves más que fueron robados, recuperados y que por sentencia judicial fueron devueltos a la Diócesis de Tarazona (Anunciación, Epifanía y Resurrección).

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, ha indicado que "Olvés es un símbolo de la lucha de los aragoneses por la recuperación de su patrimonio expoliado" y por la rehabilitación de las figuras de su retablo, "de gran valor patrimonial", algunas de ellas obras de Gabriel Joly, "el gran introductor del renacimiento en Aragón" y que también trabajó en otros lugares como el Monasterio de Sijena, otro símbolo de la lucha por el regreso del patrimonio aragonés.

Olloqui ha reseñado "la importancia que tiene esta recuperación en relación con otros conflictos para recuperar nuestro patrimonio expoliado como es el Monasterio de Sijena. Sijena está unido íntimamente con Olvés también porque allí trabajó el maestro Joly y alguna de las piezas que se recuperaron gracias al trabajo del hoy consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro son del maestro Joly, en concreto una de las piezas más importantes el sepulcro".

Ha agregado que "vamos a continuar con gran responsabilidad, con gran seriedad en este Gobierno luchando por la vuelta del patrimonio expoliado. En el caso de Sijena nos disponemos ya a trabajar para la vuelta de parte del conjunto de Sijena, en concreto, el conocido como pinturas profanas. Ya estamos trabajando para una recuperación inmediata, en este caso con una colaboración difícil, pero una colaboración con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y nos disponemos a poner en marcha la ejecución subsidiaria para la vuelta del conjunto de la Sala Capitular".

Además, ha incidido en que "hoy es un día de celebración para todo Aragón, un símbolo de recuperación del patrimonio expoliado que debe volver a Aragón porque es, en definitiva, nuestro hecho diferencial, tal como consagra el Estatuto de Autonomía, nuestra historia y nuestro patrimonio".

En este acto, el director general ha querido el trabajo del IPCE, del Ministerio de Cultura, que ha colaborado con el Ayuntamiento de Olvés para que las figuras del retablo recuperen su esplendor. La conservación, protección y difusión del patrimonio aragonés es un objetivo compartido con el Gobierno aragonés y una prioridad para el Ejecutivo autonómico, ha recordado.

Por su parte, la alcaldesa de Olvés, Iluminada Ustero, ha asegurado que para los olvesinos "es un orgullo recibir estas esculturas", tras un proceso de restauración que ha durado tres años, y ha expresado también su agradecimiento al IPCE por la labor que está desarrollando para rehabilitar el patrimonio de la localidad junto al consistorio.

Para el delegado de Patrimonio de la Diócesis de Tarazona, Jesús Vicente Bueno, estas piezas tienen un gran valor sentimental, histórico y artístico. "Hay muchos vecinos que hace mucho tiempo atrás que no habían visto estas piezas que ahora recuperamos", ha observado. Entre las piezas que han regresado ya a Olvés, ha mencionado un Cristo "muy antiguo", que no porta la corona de espinas, y que es anterior al año 1560, o la Virgen con el Niño, con acabados dorados.

ROBO EN 1989

El historiador José Luis Cortes ha recordado que el retablo mayor de la Iglesia de Santa María la Mayor de Olvés fue objeto de un robo que se perpetró en los últimos días de enero del año 1989, con la sustracción de cuatro escenas narrativas que flanqueaban en el primer piso del cuerpo a la imagen titular de la Virgen con el Niño, así como de una de las esculturas de bulto redondo alojadas en los compartimentos de la predela.

Los relieves robados fueron la Anunciación, la Epifanía, la Resurrección, Pentecostés y la escultura de San Juan Evangelista.Unas imágenes que se conservaban del retablo resultaron cruciales para permitir comprobar cómo estaba el conjunto completo antes del robo y del desmontaje del retablo en 1992, cuando se acometieron las obras de restauración de la iglesia parroquial.

Al desmontarse el retablo, la mazonería se guardó en un almacén situado en las escuelas de la localidad y las esculturas que no fueron robadas se conservan en la capilla de la Virgen del Milagro. Esas esculturas que permanecieron en Olvés son la imagen titular de la Virgen con Niño en sus rodillas, el calvario con el Cristo Crucificado, San Juan y la Virgen María, los relieves de la Natividad y la Dormición de la Virgen, y cinco esculturas de bulto que muestran a San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Pedro y San Pablo, y un tondo con la imagen de Dios Padre bendiciendo.

RELIEVES

El 22 de octubre de 2020, ante el interés de una familia en poner a la venta tres relieves y para poder valorarlos, una casa de subastas de Barcelona requirió al historiador José Luis Cortés su opinión sobre tres escenas policromadas, de estilo renacentista, cuyo autor podría ser el escultor Gabriel Joly.

El historiador confirmó que esos tres relieves renacentistas procedían sin duda del retablo titular de la Iglesia de Santa María la Mayor de Olvés, extremo que pudo comprobarse también gracias a las imágenes que existían anteriores al robo.

Los bienes estuvieron durante el proceso judicial que llevó a su recuperación en depósito judicial en el Museo de Calatayud. En mayo de 2025, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Calatayud declaró que el Obispado de Tarazona y la Parroquia de Santa María la Mayor de Olvés eran los legítimos propietarios de los relieves.

Una vez recuperados, y dado el estado general de los conjuntos escultóricos del retablo, el Ayuntamiento de Olvés solicitó la ayuda del IPCE para restaurar los distintos relieves que componen su retablo. De este modo, este lunes recupera las tres primeras tallas que han sido rehabilitadas por el Instituto de Patrimonio Cultural.