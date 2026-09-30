OpenBRASS ofrece este sábado un concierto en la iglesia Santa María la Mayor de Caspe

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe y la Institución Fernando el Católico (IFC) de la Diputación de Zaragoza han organizado para este sábado, día 3 de octubre, un concierto de OpenBRASS, una formación de viento metal y percusión que propone al público un recorrido por algunos de los grandes nombres de la historia de la música.

La actuación tendrá lugar a las 19.30 en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor del Pilar de Caspe, un espacio de especial valor patrimonial que acogerá una propuesta musical que combina la fuerza y sonoridad de los instrumentos de viento metal con la riqueza rítmica de la percusión. Este concierto se enmarca en el plan formativo de la Institución Fernando el Católico para este año y que contempla un total de 47 actividades que incluyen, entre otros, cursos de iniciación al órgano, jornadas de literatura actual, jornadas fernandinas, cursos y numerosas conferencias.

El diputado provincial por el partido judicial de Caspe, Abraham Martínez ha puesto en valor la labor fundamental que, para acercar la cultural y la investigación al conjunto de la provincia, desarrollan la IFC y sus centros asociados. "En este sentido, el Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe es un magnífico ejemplo de cómo esta red de centros asociados permite desarrollar una programación cultural de calidad y vinculada al territorio. Actividades como este concierto de OpenBRASS demuestran que nuestros municipios cuentan con espacios y entidades capaces de ofrecer propuestas culturales diversas y de interés para todos los públicos", ha asegurado.

OpenBRASS plantea un viaje por diferentes épocas y estilos a través de obras vinculadas a algunos de los grandes compositores y referentes de la historia de la música. Se trata de una propuesta pensada para acercar la música a públicos diversos y mostrar las posibilidades interpretativas de una formación de estas características.