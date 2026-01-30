La operación asfalto 2026 de un millón de euros llegará a 36 calles de 14 distritos de Zaragoza

Archivo - Imagen de archivo de anteriores trabajos de reasfaltado en Zaragoza. - DANIEL MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La operación asfalto de 2026 se extenderá a 36 calles distribuidas en 14 distritos urbanos con una inversión global de un millón de euros que afectará a una superficie total de 26.172 metros cuadrados, y se comienza a tramitar para tener el proceso administrativo cumplimentado cuando se apruebe el presupuesto de este año.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha informado de este acuerdo del Gobierno de Zaragoza, que es una "muestra más del compromiso con la mejora de la escena urbana y las calles de la ciudad en una apuesta decidida por transformar Zaragoza, sus espacios públicos, en todos sus barrios, convirtiéndola en una mejor ciudad para vivir y moverse".

En rueda de prensa, ha recordado que este proyecto de transformación requiere de la colaboración y comprensión de los ciudadanos, por las "molestias en la movilidad" que supone su ejecución, que será en verano, pero que "consigue avanzar hacia una mejor ciudad, con calles más seguras para conductores y peatones, y una escena urbana más digna y propia del siglo XXI".

En este sentido, ha ofrecido datos de inversión para ilustrar el impulso del Gobierno municipal a la operación asfalto, que además de la gran actuación estival siempre cuenta con otras operaciones de asfaltado menores y especiales a lo largo del año. De 2016 a 2019, se asfaltaron 139.641 metros cuadrados por 3,2 millones de euros y entre 2020 y 2026 la inversión ha sido de 17,1 millones euros para 795.000 metros cuadrados, lo que revela que en "solo dos años más se ha asfaltado 6 veces más", ha comparado.

A ello, ha recordado, se suman las reformas integrales de viarios que este año superan, entre proyectos finalizados, en marcha o proyectados, los 26 millones de euros en inversión.

PROPUESTAS

La relación de calles propuesta se ha hecho de la manera "más equilibrada y racional posible" conforme a las necesidades expresadas por cada una de las Juntas Municipales y Juntas Vecinales de la ciudad en el suelo urbano consolidado, y el análisis posterior de los técnicos municipales.

Así, a finales de 2023 el área de Urbanismo solicitó a todas las Juntas de Distrito y Juntas Vecinales que propusieran las calles de cada uno de sus ámbitos respectivos en que se observara una más clara necesidad de renovación del pavimento de calzada, con el fin de intervenir en la renovación.

Estos órganos remitieron sus propuestas al Servicio de Conservación de Infraestructuras, cuya información se junta con la base de datos municipal de los técnicos donde se recopilan los tramos de calles que presentan pavimentos de calzada con incidencias para disponer de información suficiente que pueda estudiar la situación real del estado de dichos pavimentos en la ciudad y servir de base de actuación para posibles actuaciones que se acometan en función de la disponibilidad económica.

Para la confección también se usan las aportaciones y sugerencias realizadas por la ciudadanía a través de los cauces de información y atención al ciudadano que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone para ello.

Si se atiende al reparto de calles por distritos, las zonas con mayor número de metros cuadrados de renovación asfáltica serán el Arrabal, con 4.753 metros cuadrados, seguido de Actur Rey Fernando, con 2.673 metros cuadrados, Delicias con 2.599 metros cuadrados y Oliver Valdefierro con 2.598 metros cuadrados. Les siguen San José, con 2.319 metros cuadrados, Centro con 2.197 metros cuadrados y Torrero con 2.003 metros cuadrados.

LISTADO

Entre las calles beneficiadas figuran varios tramos que en algunos casos conforman manzanas como las del Casco Histórico, Antonio Agustín, Policarpo Romea; en el Centro un tramo de Uncastillo, Tomás Zumalacárregui, Arzobispo Domenech, y Gil de Jasa; en Delicias, avenida Madrid, Jordana y Bolivia; en universidad, Juan José Rivas y plaza San Francisco, Nuestra Señora del Agua; y la calle completa Escultor Lobato; y en Las Fuentes llegará a la calle completa Azorín y un tramo de Silvestre Pérez.

En el distrito de La Almozara están un tramo de la calle Berna y la calle Oslo al completo; en Oliver-Valdefierro se incluye la calle completa Marconi; tramos de las calles Homero, Madre Barat, Luis Pasteur, Teodora Lamadrid, Fray Luis de León y la calle Vega completa.

En Torrero llegará a la plaza Gallur al completo al igual que la calle Hogar Cristina; en Actur, sendos tramos de las calles Rafael Alberti y Jorge Manrique; en el Arrabal, la calle Río Piedra al completo y los tramos de las calles Somport, Marqués de la Cadena y Ricardo del Arco; en Santa Isabel sendos tramos de las avenidas Santa Isabel e Ilustración; y en Miralbueno en un tramo de la calle Las Palmera y la calle completa Los Almendros

La renovación superficial de los firmes que se ha proyectado pretende la restauración de las características superficiales de éstos, para mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y comodidad circulatorias de vehículos, así como el tránsito de peatones, bicicletas y patines en su caso.

Para el caso de calzadas con especial paso de vehículos pesados se prevé la utilización de un firme distinto al existente, y que pretende dotar a la capa de rodadura de una mayor resistencia a esfuerzos tangenciales, que provocan habitualmente un mayor desgaste del asfalto en zonas de habitual frenado y de realización de giro de ruedas.

Se prevé que la ejecución de los trabajos proyectados se realicen, en principio, en época estival, preferiblemente durante los meses de julio y agosto. La ejecución de las obras conllevará ineludiblemente una afección al tráfico, siendo por ello el verano la época indicada más apropiada de cara al ciudadano, y al correcto funcionamiento del tráfico en la ciudad.

También se contempla que los trabajos sean ejecutados durante jornada diurna; esta condición queda impuesta en aras al obligatorio cumplimento de la normativa vigente en materia de Protección contra el Ruido, por lo que no se puede estimar la parte de los trabajos a realizar por la noche.