El operativo de extinción de incendios del Gobierno de Aragón trabaja en Leciñena y Morillo de Monclús

Un helicóptero trabaja para extinguir el incendio de Leciñena. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fuego en Leciñena ha arrasado ya más de 2.000 hectáreas. Se trabaja en cuatro sectores en esta zona, con una parte del perímetro en la que las llamas han dejado de avanzar. Esta tarde las rachas de viento han complicado los trabajos en el sector 4, lo que ha obligado a reforzar los medios desplegados. Además, la carretera A-129 permanece cortada entre los municipios de Leciñena y Alcubierre.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha indicado, tras la reunión del CECOPI, que "el incendio es preocupante. Por la tarde, hemos tenido que avisar a algún núcleo urbano para que estuviesen en sus casas debido al humo y esperamos que durante la noche por la bajada de viento, por la bajada de temperatura y, sobre todo por la subida de humedad que puede llegar al 80% esperamos y deseamos que mejore bastante. Hay que ser muy prudentes, el incendio es importante".

Estarán trabajando en la zona en la noche nueve cuadrillas de INFOAR, siete autobombas, dos BRIFF, la UME con 87 efectivos y 18 autobombas, dos bulldozer, otros dos de INFOAR y medios de la Diputación de Zaragoza. Se centrarán en los sectores 3 y 4 con UME y BRIF, y los sectores 1 y 2 con medios propios de INFOAR.

Esta noche los esfuerzos serán en el sector 4, que es la zona que más preocupa por las rachas de viento que se registran en el área, y se intentará cerrar el sector 1 para poder liquidarlo mañana por la mañana. La previsión meteorológica indica que se espera que amaine el cierzo del noroeste de madrugada, si bien a lo largo de la tarde aumentará de nuevo su intensidad, aunque no se espera que las rachas de viento superen los 45 kilómetros por hora.

La AEMET ha señalado que se espera que en la noche se recupere la humedad relativa hasta el 60% o 70% y ha avanzado que este jueves comenzarán de nuevo a subir las temperaturas máximas. Este viernes está previsto que se incorporen medios del ministerio, con tres aviones FOCA a primera hora, las dos BRIFF, tres helitransportadas ligeras y una media de INFOAR. Continuarán trabajando el helicóptero y una cuadrilla llegados de Valencia y el medio aéreo de Castilla y León que se reincorporará a media mañana para permanecer allí hasta el ocaso.

MORILLO DE MONCLÚS

A las 18.20 horas se ha declarado otro incendio forestal en Morillo de Monclús, pedanía perteneciente al municipio de La Fueva, debido a una chispa de una cosechadora, según ha informado Bermúdez de Castro. El agricultor que estaba cosechando es el que ha dado el aviso.

Dada la cercanía del fuego, el Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales PROCINFO a Situación Operativa 2-Nivel 2 y ha evacuado a unos 40 vecinos de Morillo de Monclús de forma preventiva. En este incendio trabajan una brigada helitransportada (+ Helicóptero), dos autobombas, tres brigadas terrestres y el helicóptero de coordinación del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón.

Por parte del MITECO se han trasladado a la zona para los trabajos de extinción dos aviones anfibio, un avión anfibio ligero y un avión FOCA. Se dirige hacia allí una unidad GRAF (analistas) de bomberos de Cataluña y una sección de la UME, así como Diputación de Huesca ha posicionado cinco dotaciones de manera preventiva en la población.

El fuego ha comenzado en un campo agrícola y rápidamente ha pasado a una ladera forestal y está afectando a una zona de pinar. En cuanto se ha acercado al núcleo de Morillo se ha decidido evacuar a la población, unas 30 personas que han sido realojadas en casas de familiares. En Tierrantona se ha ubicado un Puesto de Mando Avanzado provisional.