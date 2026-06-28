El operativo de extinción de Infoar continúa con las labores de vigiancia y refresco en el incendio de Tamarite

Las brigadas de INFOAR siguen trabajando en refrescar la zona del incendio en Tamarite de Litera. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón continúa trabajando este domingo en el fuego originado el pasado jueves en Tamarite de Litera y que se encuentra, desde la mañana de este sábado, estabilizado. No obstante, el operativo realiza labores de vigilancia y refresco.

En la zona están trabajando este domingo tres autobombas, tres cuadrillas terrestres y dos agentes de protección de la naturaleza del INFOAR; un vehículo ligero, un técnico de Protección Civil, una unidad de logística y voluntarios de la agrupación de Protección Civil de La Litera, por parte del servicio de seguridad y Protección Civil; y dos agentes de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior.

El vehículo de Puesto de Mando Avanzado ha estado trabajando hasta esta mañana, si bien se ha desactivado ya, después del trabajo realizado estos días desde Alcampell en la organización del operativo.

Las tareas que van a continuar realizando son las de vigilancia, liquidación y remate. Se van a revisar las zonas donde los cambios de viento durante la tarde pudieran provocar reproducciónes, así como habrá vigilancia de puntos calientes cerca del municipio de Azanuy que se han observado durante la noche. El nivel del PROCINFO se mantiene en situación operativa 1 nivel 1.

Respecto a la previsión meteorológica, el viento se asienta predominantemente de componente este y sur/este, incrementando ligeramente su intensidad hacia el ocaso. La humedad relativa oscilará entre un mínimo del 20 por ciento en las horas centrales del día y un máximo de hasta el 60 por ciento durante la noche. Por la tarde habrá inestabilidad con posibilidad de tormentas.

La temperatura máxima que se espera alcanzar es de 35°C a las 18:00 horas y la mínima de 18ºC a las 6:00 horas. Hay previsión de avisos por lluvias y tormenta en todo Aragón entre las 13:00 y las 22:00 horas. En la zona, el nivel de aviso es amarillo (acumulado por lluvias de 15 litros en una hora).

Por otra parte, se recuerda que a partir de las 00:00 horas de este domingo quedará desactivada la Alerta Rojo Plus decretada para los días 26, 27 y 28 de junio. Las zonas donde esté activada la alerta roja tendrán que seguir los criterios habituales, como ejemplo, para labores agrícolas cosechar en el horario determinado.

En cuanto al estado de las carreteras de la zona, la A-2216 sigue cortada; mientras que las vías A-2215 y A-1237 están restringidas a residentes.