El operativo de extinción de Las Peñas de Riglos continúa esta noche con medios de todas las Administraciones

Terreno boscoso quemado. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) continúa activo con 17.500 hectáreas quemadas desde el pasado 10 de agosto hasta la tarde de este martes, con un perímetro de unos 100 kilómetros, ha informado el Servicio Infoar del Gobierno de Aragón. El operativo de extinción continuará trabajando esta noche con medios de todas las Administraciones.

En las dos últimas jornadas el operativo ha conseguido seguir consolidando buena parte del perímetro. Hay 19 poblaciones y dos campings desalojados, sumando 1.046 personas, que se encuentran en polideportivos de Jaca y Ayerbe.

A lo largo de esta noche el Gobierno de Aragón destinará a luchar contra este incendio nueve brigadas terrestres, ocho autobombas y 18 agentes de protección de la naturaleza, junto con un puesto de mando avanzado ligero, varios técnicos y un director técnico de extinción.

Por parte del MITECO habrá una BRIF y el Ministerio de Defensa desplegará dos secciones de la UME. También trabajarán medios de Castilla-La Mancha y bomberos de las Diputaciones de Huesca y Zaragoza y de sus respectivas capitales.