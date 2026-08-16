El operativo del incendio de Riglos (Huesca) alcanza los mil efectivos tras una noche "más tranquila"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, preside una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) sobre el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) alcanza este domingo la cifra histórica de un millar de efetivos, con la incorporación de un centenar de bomberos franceses y de entre 35 y 40 medios aéreos, después de que la última noche haya sido "más tranquila", con una humedad alta y poco viento, y el perímetro no haya aumentado mucho.

El Gobierno de Aragón activó este sábado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales, que permitirá la llegada este domingo de un centenar de bomberos franceses, con un helicóptero Súper Puma y otras unidades de apoyo, y de diversos efectivos procedentes de Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, que se suman a catalanes, navarros, valencianos, castellano-leoneses y riojanos, que ya llevan días sobre el terreno.

También refuerza su presencia el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) con tres aviones FOCA, tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte, helicópteros bombarderos ligeros y cuatro BRIF con ocho helicópteros. El Ministerio de Defensa mantiene desplegadas cuatro secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y dos bulldozer.

Además, siguen en la zona los Bomberos de las diputaciones y de los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, mientras que el operativo Infoar del Gobierno autonómico despliega tres helicópteros ligeros, dos helicópteros medios y un helicóptero de coordinación, junto con 12 cuadrillas terrestres, cinco helitransportadas, 12 autobombas, ocho bulldozer, un vehículo de Puesto de Mando Avanzado y personal técnico.

El dispositivo desplegado ha logrado consolidar buena parte del perímetro tras una noche de trabajo positivo en la que los medios terrestres y la maquinaria pesada han podido avanzar en la contención del fuego.

La superficie provisional afectada se mantiene en 16.600 hectáreas y el objetivo del operativo, que integrará a un millar de efectivos y entre 35 y 40 medios aéreos, continúa siendo garantizar la seguridad de la población y consolidar los perímetros logrados durante la noche.

Así se ha puesto de manifiesto este domingo en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón, y en la que se ha planificado la estrategia de la jornada.

SIGUE PREOCUPANDO EL FLANCO DERECHO

El flanco derecho del incendio sigue siendo el que más preocupa, así como la zona desde el municipio de Bernués hasta el Monasterio de San Juan de la Peña. En ambas áreas se están reforzando los trabajos.

En cuanto a la parte izquierda, es la que está en mejores condiciones, ya que lleva "bastantes días" sin aumentar e incluso algunas zonas ya están enfriadas, ha indicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Cecopi.

Con respecto a la parte sureste, en torno al núcleo de Anzánigo, había que proteger la carretera para que no saltase porque había una masa forestal bastante amplia que llegaba prácticamente hasta el puerto de Monrepós, pero han conseguido que no llegara el fuego.

Por primera vez en varios días no se ha producido inversión térmica, lo que permite a los medios aéreos entrar en acción antes de lo habitual y podría contribuir a que el incendio no gane fuerza a primera hora de la mañana, favoreciendo la efectividad de las maniobras previstas.

El consejero ha avanzado que este domingo "va a ser un día complejo y complicado" porque, de nuevo, "las esperanzas" que había con la mejora de las condiciones meteorológicas no se están cumpliendo.

"Hoy se esperaba que hubiera lluvia como ayer y, según nos aumenta la Aemet, a la que también tenemos que agradecer su constante ayuda, pues prácticamente si hay algún tipo de tormenta a partir de las 4 de la tarde, va a ser imperceptible", ha lamentado.

Al menos, la temperatura no va a subir mucho y se situará en torno a los 29 ó 30 grados, con viento oeste y una humedad que bajará por debajo del 30%, aunque luego por la noche se recuperará "bastante". En resumen, las condiciones del tiempo "no son las mejores", pero tampoco son tan negativas como en los días pasados.

No obstante, Bermúdez de Castro ha advertido de que "por desgracia, a partir de la semana que viene, lunes, martes y miércoles, va a volver a hacer calor y temperaturas muy poco favorables para conseguir acabar con este incendio".

Por otro lado, el Gobierno autonómico y la Guardia Civil han habilitado el aeródromo de Santa Cilia de Jaca con una serie de depósitos de combustible para que los aviones no tengan que regresar a sus bases para repostar.

EVACUACIONES Y PERSONAS ALOJADAS

El número de núcleos evacuados se mantiene en 19, con un total de 1.046 personas afectadas por los desalojos. De ellas, 76 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones: 28 en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, 23 en el antiguo Hotel Villa de Ayerbe, 10 en La Liena Valero, ocho en el piso municipal de Ayerbe y siete en la residencia Vitalia de Jaca. El resto de las personas evacuadas se ha trasladado por sus propios medios o con familiares y amigos.

El incendio mantiene cortadas la A-132 entre los puntos kilométricos 38 y 71, entre Murillo de Gállego y Puente la Reina; la A-1205 entre el pk 16, en el cruce con la A-1603 en Bernués, y el pk 41,5, en Santa María de la Peña; la N-240 entre los pk 297 y 303, entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca; la pista asfaltada entre la N-240 y Alastuey; la A-1603 entre los pk 0 y 18; y la HUV-3001 desde Rasal hasta su cruce con la A-1205, en el pk 34. Continúa además suspendida la circulación por la vía ferroviaria convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe.

Con respecto a los voluntarios, el responsable autonómico de emergencias ha insistido en que les parece "bien" y ha agradecido que estén "echando una mano" en la limpieza de muchas zonas, pero ha emplazado a que estos grupos organizados se dirijan al Puesto de Mando Avanzado o se dirijan a sus alcaldes para obtener permiso para entrar en estas zonas y que sean "seguras", donde no haya bomberos trabajando.

Se han vuelto a registrar incidentes con el suministro de luz, que se están solventando con el envío de generadores, así como con la red de telefonía y la televisión en Jaca y su Comarca, debido a que se quemó el suministro eléctrico que alimentaba una antena en el entorno de San Juan de la Peña.