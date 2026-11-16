La ordenanza de ayudas de urgente necesidad de Zaragoza se desvinculará del IPREM al estar desfasado por falta de PGE

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que se modificará la ordenanza municipal de Ayudas de Urgente Necesidad para desvincularla del IPREM --Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-- porque está desactualizado ante la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se mantiene congelado desde 2023.

El IPEM, que son 8.400,00 euros en 14 pagas, es el indicador de referencia para acceder a las ayudas municipales, como estas de urgente necesidad, y al estar anclado en una cifra que no evoluciona al ritmo de las condiciones económicas vigentes puede dejar fuera a familias que atraviesan por una situación de necesidad.

"Si el IPREM no se actualiza, estas ayudas quedan desactualizadas, algo que nunca se había dado", ha criticado Chueca. "Para impedir que las personas vulnerables sean las paganas de esta falta de gestión por parte del Gobierno de España, que no ha sido capaz de cumplir con su obligación constitucional de sacar adelante un presupuesto año tras año, vamos a modificar la ordenanza de ayudas de urgente necesidad para que se pueda abrir una consulta pública y se pueda desvincular del IMPREM", ha expuesto.

En rueda de prensa, la alcaldesa ha argumentado esta propuesta de modificación de la ordenanza para introducir un mecanismo que permita adaptar esos umbrales cuando el Gobierno de España no actualice anualmente el IPEM.

Para ello, se abre el plazo de consultas públicas y la alcaldes ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y las entidades sociales para que trasladen sus aportaciones y opiniones.

"Una vez más, estamos viendo con esta modificación de la ordenanza que buscamos soluciones y estamos atendiendo las necesidades de los ciudadanos", ha destacado Chueca.

La finalidad es que "incluso las familias más necesitadas que se ven desatendidas por parte de otras instituciones" puedan, desde el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Zaragoza, "resolverles y atenderles" sus necesidades para que Zaragoza siga siendo una ciudad con "excelente" calidad de vida, que "lidera" los índices de calidad de vida para todas las personas y "no sería posible si las personas que más lo necesitan y que tienen una mayor vulnerabilidad económica, no encuentran soluciones en su ayuntamiento".

LA MODIFICACIÓN

La propuesta consiste en modificar el artículo 11 de la Ordenanza de Prestaciones Económicas de Urgente Necesidad e incorporar una previsión transitoria que faculte al Gobierno de Zaragoza para modificar el coeficiente multiplicador aplicado al indicador en esos supuestos.

De esta forma, el Ayuntamiento dispondría de una herramienta para ajustar los requisitos económicos de acceso a estas prestaciones sin depender exclusivamente de las actualizaciones estatales.

En la actualidad, la ordenanza establece como límite de ingresos de la unidad familiar 1,25 veces el IPREM, una cantidad que se incrementa un 20 por ciento por cada miembro adicional a partir del segundo. La falta de actualización de este indicador desde 2023, unida al incremento del IPC, de más de un 20 por ciento, ha provocado un desfase entre los umbrales económicos recogidos en la normativa y la realidad del coste de la vida.

Con esta modificación, el Ayuntamiento de Zaragoza busca evitar que la falta de actualización de un indicador nacional termine perjudicando a las familias que necesitan las prestaciones municipales de urgente necesidad, dotando al Gobierno de Zaragoza de capacidad para adaptar los límites económicos a las circunstancias existentes.

La iniciativa comienza ahora su tramitación con la apertura de la consulta pública previa, un proceso en el que la ciudadanía y las organizaciones potencialmente afectadas podrán trasladar sus opiniones y aportaciones antes de que avance la modificación de la ordenanza.