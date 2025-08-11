Orduna hace un balance satisfactorio de las primeras jornadas festivas de San Lorenzo

El DJ y productor oscense Andrés Campo (2i), y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna (3i), durante el lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas de San Lorenzo 2025, a 9 de agosto de 2025, en Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Huesca celebra este lunes, 11 de agosto, su tercera jornada festiva en honor a San Lorenzo y la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, ha hecho un "balance satisfactorio" de los dos primeros días de fiesta y ha dado a conocer que el inicio de fiestas ha sido multitudinario con momentos en los que se han superado las 140.000 personas en la ciudad y con gran cantidad de público en todos los escenarios.

La alcaldesa ha dicho que "las fiestas van bien" y que este domingo "prácticamente todos los actos organizados estaban llenos, desde los danzantes y la procesión, que transcurrió sin incidencias" y que "también había mucha gente en la zona de los vermús y por la tarde, el tardeo, los toros y los conciertos".

Ha añadido que "el concierto de ayer estuvo con mucha gente, típico del día 10, con más de 10.000 personas, y el recinto ferial también lleno de personas".

Por otra parte, ha resaltado que "apenas ha habido incidentes reseñables" y, en este punto, ha agradecido el trabajo y el refuerzo que estos días realizan todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Además, ha recordado que todavía se mantiene instalado el puesto de mando avanzado del Gobierno de Aragón en el centro de la ciudad.

De ello ha hablado la alcaldesa durante su asistencia a la Fiesta del Comercio en la plaza López Allué en la que la Asociación de Comerciantes ha rendido homenaje a Cristóbal Nogués de La Casa del Pintor.

Orduna ha pedido a los oscenses que sigan apostando por el comercio local. "Me gusta mucho esta fiesta porque evidencia al comercio y su historia y desde aquí hago una petición a los oscenses para que compren en el comercio local y que todos sigamos apostando por el comercio de Huesca", ha subrayado.

Por otro lado, el diestro David Fandila, El Fandi ha recibido esta mañana de manos de la alcaldesa la albahaca de plata honorífica. El torero granadino es habitual de la Feria de la Albahaca donde ayer cortó una oreja y cuenta con gran simpatía entre la afición oscense. Orduna ha destacado que "la feria oscense despierta cada vez más interés entre los aficionados".