Orés Mágico celebra su XV edición convertido en un referente cultural de las Cinco Villas

Vecinos y visitantes disfrutarán de una jornada repleta de actuaciones, magia de cerca, espectáculos al aire libre, música y muchas sorpresas de la mano de algunos de los mejores magos del panorama nacional - EUROPA PRESS

ORÉS (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

La localidad cincovillesa de Orés (Zaragoza) volverá a desafiar este sábado las estadísticas demográficas. Sus apenas 80 habitantes multiplicarán por más de quince su población habitual con motivo de la celebración de la XV edición de Orés Mágico, un festival que ha logrado consolidarse como uno de los eventos culturales más singulares del medio rural aragonés.

Durante una jornada completa, las calles, plazas y espacios públicos del municipio se transformarán en un gran escenario donde la ilusión, el humor y la participación del público serán los grandes protagonistas. Más de mil personas procedentes de distintos puntos de Aragón y comunidades vecinas volverán a reunirse en un encuentro que ha convertido a Orés en un referencia dentro del circuito nacional de festivales de magia.

La programación ha sido presentada en la Diputación Provincial de Zaragoza por el diputado provincial Alfredo Zalzívar y el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, quienes han destacado la capacidad del festival para dinamizar el territorio y atraer visitantes a uno de los municipios más pequeños de la provincia.

Zaldívar ha valorado el esfuerzo colectivo que hace posible la celebración del evento. "Lo más importante de Orés Mágico no es solo la calidad de los espectáculos, sino la implicación de todo el pueblo. Vecinos, asociacioens, voluntarios y colaboradores llevan quince años consiguiendo que todo funcione como un reloj", ha señalado.

Por su parte, Santos Navarro ha destacado que mantener durante tres lustros una iniciativa de estas características en una localidad de reducido tamaño supone un auténtico logro. "Hacer un festival es complicado; hacerlo durante quince años en un pueblo de 80 habitantes es extraordinario. Sin el voluntariado y el compromiso de los vecinos sería imposible", ha afirmado.

UN FESTIVAL QUE CRECE SIN PERDER SU ESENCIA

A lo largo de estos quince años, Orés Mágico ha conseguido mantener una identidad propia basada en la cercanía entre artistas y espectadores. Precisamente esa filosofía ha convertido al festival en una cita muy apreciada dentro del mundo del ilusionismo.

Según ha explicado Navarro, numerosos magos conocen ya el prestigio del evento y muestran interés por participar debido al formato íntimo de algunas de sus actividades, especialmente las sesiones de magia de cerca, donde el público puede disfrutar de los trucos a escasos centímetros de los artistas.

La edición de este año reunirá a nombres destacados del panorama nacional, como Gerardo Martínez, Miki García, Andy González, Javi Martín, José Garibo, Jammes Garibo y el Mago Perete, encargados de ofrecer una programación que combinará espectáculos familiares, humor, participación y grandes dosis de sorpresa.

Los organizadores han subrayado que la calidad artística sigue siendo una de las principales señas de identidad del festival. "Cada año cuesta más cuadrar los presupuestos, pero seguimos apostando por traer a profesionales de primer nivel porque es una de las claves del éxito del evento", ha explicado el presidente comarcal.

El apoyo económico de instituciones como la Diputación de Zaragoza, la Comarca de las Cinco Villas y otras entidades públicas y privadas permite mantener una programación que continúa creciendo pese a las dificultades económicas que afrontan las administraciones locales.

MAGIA DESDE LA MAÑANA HASTA LA MADRUGADA

La actividad arrancará a las 11.30 horas con la inauguración oficial del festival. Apenas media hora después, la plaza España acogerá la tradicional gala matinal, que este año correrá a cargo del Mago Perete con su espectáculo 'Locuras mágicas'.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 14.00 horas con la popular comida colectiva elaborada por Paellas Garcés. Como principal novedad organizativa de esta edición, los tiques para la comida y para las sesiones de magia de cerca solo podrán adquirirse presencialmente en los puestos habilitados durante la jornada.

Los responsables del festival han insistido en transmitir tranquilidad a quienes deseen asistir. Habrá capacidad suficiente para atender toda la demanda y la medida responde únicamente a cuestiones organizativas. "Habrá comida para todo el mundo. Nadie debe preocuparse porque la organización tiene todo perfectamente previsto", ha asegurado Navarro.

La tarde estará marcada por la intensa actividad de los espectáculos de magia de cerca. Se desarrollarán en tres espacios cerrados repartidos por la localidad y contarán con aforo limitado. Los pases comenzarán a las 17.00 horas y se repetirán a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas con actuaciones de Gerardo Martínez, Miki García y Javi Martín.

Paralelamente, la plaza España acogerá desde las 17.00 horas el espectáculo 'Mágicamente Cómico', protagonizado por Andy González, una propuesta que combina humor y magia para toda la familia.

ACTIVIDADES FAMILIARES Y UNA GRAN GALA FINAL

A las 18.00 horas el protagonismo se trasladará al frontón municipal con 'Masa Mágica', una actividad participativa organizada por la compañía zaragozana PAI especialmente pensada para niños y familias.

La programación continuará a las 20.00 horas con 'Abracadabra: La leyenda mágica', espectáculo protagonizado por José Garibo que volverá a llenar de ilusión la plaza principal del municipio.

El gran cierre llegará a las 22.00 horas con la Gran Gala Final 'Magic Comedy', encabezada por Jammes Garibo. Será el broche de oro de una jornada que promete reunir algunos de los momentos más espectaculares y divertidos de esta decimoquinta edición.

La fiesta continuará después con música y baile. A partir de las 00.30 horas, DJ Miguel del Castillo tomará el relevo en La Catedral para prolongar el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

Quince años después de su nacimiento, Orés Mágico se ha convertido en mucho más que un festival. Es una demostración de cómo la cultura puede convertirse en una herramienta de cohesión social, promoción turística y dinamización económica en el medio rural. Un ejemplo de que los pueblos pequeños también pueden albergar grandes proyectos cuando detrás existe una comunidad comprometida, capaz de convertir la ilusión en una auténtica seña de identidad.