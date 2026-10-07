Las organizaciones agrarias aragonesas reclaman medidas estructurales ante el alza de los costes de producción

Agricultores y ganaderos participan en la movilización convocada por ARAGA, ASAJA Aragón, UAGA-COAG y UPA Aragón frente a la Delegación del Gobierno en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias ARAGA, ASAJA Aragón, UAGA-COAG y UPA Aragón han reclamado en Zaragoza este miércoles, 7 de octubre, frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón, medidas estructurales para garantizar un sector agrario "viable, competitivo y con futuro", ante el incremento de los costes de producción, especialmente del gasóleo y los fertilizantes, y han advertido de que alrededor del 40 por ciento del cereal aragonés corre el riesgo de no sembrarse esta campaña.

La movilización, que ha reunido a más de un centenar de personas, se ha desarrollado en la plaza del Pilar, frente a la Delegación del Gobierno, donde han intervenido el secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla; el presidente de ARAGA, Federico Lorente; el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche; y el secretario general de UAGA-COAG, José María Alcubierre. Las organizaciones han leído además un manifiesto conjunto en el que han reclamado al futuro Gobierno medidas que permitan reducir los costes y garantizar la rentabilidad de las explotaciones.

Solanilla ha situado el origen de la protesta en el aumento de los costes de producción derivados, principalmente, del encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes. En este sentido, ha defendido que "no se puede pagar el gasoil agrícola, el gasoil profesional, por encima de un euro" porque deja de ser rentable para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

A su juicio, la situación ha alcanzado un punto crítico, hasta el extremo de que el 40 por ciento de la superficie de secano de Aragón podría quedarse sin sembrar. El responsable de ASAJA ha insistido en que el problema no puede abordarse únicamente con ayudas puntuales vinculadas a guerras, situaciones sanitarias o climatológicas.

"Tenemos que tomar medidas estructurales para que nuestro sector sea rentable, que podamos vivir de nuestro trabajo, porque somos empresarios. No queremos vivir de parches", ha manifestado Solanilla, quien ha considerado que el sector primario "se está arruinando" ante la falta de rentabilidad de las explotaciones.

LOS AGRICULTORES PIDEN DEJAR ATRÁS LAS SOLUCIONES COYUNTURALES

Desde ARAGA, Federico Lorente ha puesto el foco en el "hartazgo" existente entre los agricultores y ganaderos y en el riesgo que la situación supone, tanto para la rentabilidad de las explotaciones como para el relevo generacional. Por ello, ha exigido que las administraciones comiencen a trabajar "ya, de una vez" junto a las organizaciones agrarias y los profesionales del sector.

El objetivo, ha explicado, debe ser consensuar medidas estructurales que permitan garantizar un futuro para la actividad y asegurar que las explotaciones sean rentables. Las organizaciones han utilizado durante la concentración distintos elementos simbólicos, entre ellos tiendas de campaña para visibilizar la situación que atraviesa el campo.

En la misma línea, José Manuel Roche ha advertido de que los conflictos geopolíticos están repercutiendo directamente sobre las explotaciones agrícolas y ganaderas. Ha recordado el impacto de la guerra de Ucrania y ha comparado aquella situación con la actual repercusión de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

"Lo que no podemos es ser los paganos de decisiones políticas que al final ponen en riesgo la seguridad alimentaria", ha dicho el secretario general de UPA Aragón, quien ha pedido la implicación de todas las administraciones, desde las comunidades autónomas hasta l Gobierno central y la Unión Europea.

Como ejemplo de la escalada de costes, Roche ha apuntado que el gasóleo A ha pasado de unos 0,90 euros por litro en enero a superar actualmente los 1,60 euros. A ello se suma, ha expuesto, que la tonelada de cebada se está pagando por debajo de los 200 euros y que determinados productos hortofrutícolas se comercializan por debajo de los costes de producción.

La consecuencia, según ha advertido, será una menor superficie sembrada y un impacto posterior sobre los precios de los alimentos. "La inflación va a subir y los consumidores van a tener que pagar mucho más de lo que están pagando ahora", ha augurado, antes de apuntar que llenar el depósito de un tractor ha pasado de unos 300 euros a alrededor de 540.

"ESTÁ EN JUEGO NUESTRA SOBERANÍA ALIMENTARIA"

El manifiesto leído durante la concentración incide precisamente en que el encarecimiento de fertilizantes, carburantes, energía, maquinaria y otros productos necesarios para producir ha situado los costes de explotación en niveles que dificultan cada vez más la rentabilidad. Las organizaciones advierten de que esta situación no afecta únicamente a agricultores y ganaderos si no también al conjunto de la economía rural.

En su diagnóstico, las organizaciones consideran que no es posible construir el futuro del campo mediante ayudas extraordinarias cada vez que se produce una crisis. Reclaman un sector "más fuerte, más moderno, más competitivo y más rentable" que pueda afrontar las dificultades sin depender permanentemente de este tipo de apoyos.

También alertan de las consecuencias que tendría el cierre de explotaciones para cooperativas, empresas de semillas y fertilizantes, fabricantes y distribuidores de maquinaria, talleres, transportistas, empresas de servicios e industria agroalimentaria. Por ello, sostienen que defender el sector agrario equivale también a proteger el empleo y la economía de los pueblos aragoneses.

Para UPA Aragón, el problema afecta especialmente al modelo de explotación familiar. Roche ha remarcado que alrededor del 95 por ciento de las explotaciones aragonesas responden a este modelo y ha contrapuesto su situación con la de grandes empresas o fondos de inversión, que disponen de una capacidad financiera diferente para afrontar periodos de falta de rentabilidad.

"Tenemos que estar muchas veces mirando al cielo y en los últimos años parece ser que las condiciones atmosféricas son lo de menos, lo que nos está llevando todo por tierra son los costes de producción", ha resumido.

UAGA RECLAMA DEFENDER UNA AGRICULTURA "CON PERSONAS"

José María Alcubierre ha ampliado el diagnóstico al proceso de pérdida de agricultores y ganaderos que, según ha afirmado, se prolonga desde hace años. Ha expuesto que Aragón "ha perdido más de un agricultor al día" y ha advertido de que el encarecimiento del gasóleo, los abonos y otros costes supone "la puntilla" para el modelo de agricultura social y profesional.

El secretario general de UAGA-COAG ha diferenciado esta situación de la que afrontan modelos vinculados a grandes empresas o fondos de inversión, que cuentan con otras vías de financiación y capacidad para repercutir los costes. Frente a ello, ha abogado por una agricultura formada por hombres y mujeres que viven y trabajan en sus pueblos y explotaciones.

Por este motivo, ha llamado a la ciudadanía a respaldar este modelo y ha reclamado actuaciones coordinadas a escala local, autonómica, estatal y europea. "Si desaparece ese modelo irá más", ha aseverado, defendiendo que la actividad agraria debe mantenerse vinculada a las personas y al territorio.

La reivindicación conjunta pretende así que el campo aragonés deje de depender de respuestas excepcionales ante cada crisis y cuente con un marco estable que permita mantener la producción, el empleo rural y la capacidad de Aragón para generar sus propios alimentos. "El agricultor y el ganadero no queremos vivir de las ayudas. Queremos vivir de nuestro trabajo", recoge el manifiesto.