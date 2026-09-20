Las organizaciones profesionales agrarias aragonesas se movilizarán ante el precio del gasóleo y los fertilizantes

Cartel de las organizaciones profesionales agrarias para anunciar la próxima convocatoria de movilizaciones por el precio del gasóleo agrícola y los fertilizantes. - ARAGA, ASAJA, UAGA Y UPA.

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias de Aragón, ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA, se suman a la convocatoria nacional de movilizaciones ante "la subida inasumible" de los costes del combustible y los fertilizantse y "la falta de respuestas" por parte de las Administraciones.

Las cuatro organizaciones consideran que "el campo no puede esperar más: El encarecimiento de los carburantes, imprescindibles para desarrollar la actividad agraria y producir alimentos, está agravando la situación de unas explotaciones que ya afrontan unos costes de producción elevados y una rentabilidad cada vez más ajustada".

El gasóleo agrícola alcanzó el pasado 7 de septiembre los 1,649 euros por litro, según los datos del Ministerio de Agricultura, lo que supone un 48% más que hace un año, "una subida que llega, además, en un momento especialmente sensible para el campo aragonés, con las labores de preparación y siembra de los cultivos de invierno, la campaña del maíz, la vendimia y otras actividades agrícolas que requieren un elevado consumo de combustible".

A esta situación se suma que el próximo 30 de septiembre finaliza la ayuda a la compra de gasóleo agrícola, "sin que a menos de dos semanas de su vencimiento se haya planteado una alternativa que permita amortiguar el impacto de esta escalada de precios".

Para las organizaciones agrarias aragonesas, "no es posible afrontar el otoño con unos costes energéticos disparados y sin medidas de apoyo".

"El incremento del combustible repercute directamente sobre los costes de cada labor agrícola y ganadera y termina poniendo en riesgo la viabilidad de las explotaciones y, con ella, la capacidad de producir alimentos en Aragón".

Por ello, ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA han exigido "respuestas inmediatas" al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón y han reclamado "medidas que permitan reducir el impacto del precio de los carburantes y fertilizantes sobre agricultores y ganaderos".

Aragón se suma a las movilizaciones Las organizaciones agrarias aragonesas se suman a la convocatoria nacional y ya están coordinándose con las organizaciones del resto de comunidades autónomas para elaborar un calendario conjunto de movilizaciones. Las fechas, lugares y formato de las protestas en Aragón se concretarán en los próximos días.