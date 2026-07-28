El órgano sonará en la provincia turolense de la mano del IET y dirigido por Carlos Paterson

Beatriz Martín y Carlos Paterson. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TORRIJO DEL CAMPO (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Estudios Turolenses (IET) organiza, por quinto año consecutivo una nueva edición del Ciclo Internacional de Órgano, bajo la dirección de Carlos Paterson y con el apoyo logístico, por primera vez, de la Asociación de Amigos de los Órganos del Jiloca.

En Torrijo del Campo, uno de los pueblos que acogerá el ciclo por el maravilloso órgano de estilo barroco que tiene su iglesia parroquial de San Pedro, Paterson ha presentado el programa, acompañado por la diputada delegada del IET y vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Beatriz Martín.

El calendario de 2026 consta de nueve conciertos, que se celebrarán desde el jueves 6 de agosto hasta el sábado 12 de septiembre. Al igual que el año pasado, los recitales se distribuirán entre varias localidades turolenses, todas ellas con órgano en condiciones óptimas para ofrecer estos conciertos, gracias a las tareas de mantenimiento que realizan los ayuntamientos.

Los pueblos en los que podrá escucharse el sonido del órgano pertenecen a las comarcas Comunidad de Teruel, Bajo Aragón, Jiloca, Matarraña y Sierra de Albarracín. En concreto, son los siguientes: Albarracín, Belmonte de San José, Calamocha, Fuentespalda, Luco de Jiloca, Monreal del Campo, Orihuela del Tremedal, Torrijo del Campo y Villarquemado.

Beatriz Martín ha indicado que "esta cita anual se está consolidando como un escaparate para divulgar y disfrutar del patrimonio musical y organístico de Teruel, así como en un atractivo para los vecinos y los turistas alojados en la zona. Todos ellos podrán acceder libremente al interior de los templos hasta completar el aforo. De esta forma, el IET contribuye a la difusión cultural en la provincia de Teruel una vez más. Lo cierto es que los órganos que tenemos son una maravilla, y merece la pena poder disfrutarlos al menos una vez al año".

Carlos Paterson ha subrayado la diversidad y el prestigio de los músicos que conforman esta edición. "En este nuevo ciclo seguimos manteniendo el alto nivel intérpretes, pero creo que este año incluso un poquito más, porque tenemos intérpretes además de diversas nacionalidades: de Eslovaquia, de Alemania, Italia, por supuesto también de España, de Polonia".

De los ocho músicos invitados, junto con el propio Paterson, se incorporan cinco nombres nuevos al ciclo: Adriano Falcioni (Italia), Franz Hauk (Alemania), Ignace Michiels (Bélgica), Miquel González (España) y Stanislav Surin (Eslovaquia); todos los participantes figuran entre los mejores organistas de la actualidad. Además de actuaciones regulares en catedrales, iglesias y festivales internacionales, unos y otros compaginan la actividad concertística con la grabación de discos, la participación como jurado en concursos y la docencia.

ACTUACIONES

Antonio del Pino actuará el 6 de agosto, a las 19.30 horas, en Luco de Jiloca; Stalisnav Surin, el 9 de agosto, a las 20.00 horas, en Villarquemado; Miquel González, el 16 de agosto, a las 20.00 horas, en Orihuela del Tremedal; Carlos Paterson, el 20 de agosto, a las 19.30 horas, en Belmonte de San José; Johannes Skudlik, el 22 de agosto, a las 20.30 horas, en Calamocha y, por último, Roman Perucki, el 27 de agosto, a las 19.30 horas, en Albarracín.