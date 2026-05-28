Orós avanza que las farmacias también atenderán a mujeres víctimas de violencia de género

Archivo - Cruz de una farmacia - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha avanzado que también se conveniará con las farmacias que atiendan a mujeres víctimas de género, al igual que se ha firmado un acuerdo con el Arzobispado para que las parroquias atiendan a estas mujeres y luego las deriven a los servicios de la Casa de la Mujer.

Orós ha hecho este anuncio durante el debate de una moción de ZeC --que ha decaído al contar con los votos contrarios del PP, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar-- en la que pedía retirar y no renovar el convenio con la Archidiócesis de Zaragoza en materia de prevención de violencia contra las mujeres, por "desdibujar la intervención especializada, vulnerar la laicidad y sustituir recursos públicos feministas por dispositivos simbólicos sin garantías".

La moción, de seis apartados, también pedía que el Gobierno de la ciudad presente, en seis meses, un nuevo Plan de Igualdad para Zaragoza, elaborado de forma participada con entidades feministas, profesionales y agentes sociales, con dotación presupuestaria y mecanismos públicos de evaluación y seguimiento.

Otro apartado recogía recuperar y reforzar los Puntos Violetas municipales como dispositivos feministas especializados en espacios festivos y de ocio, garantizando personal cualificado, formación específica, protocolos de seguimiento y supervisión técnica, preservando su carácter público, especializado y no propagandístico.

Asimismo, se solicitaba garantizar el cumplimiento efectivo del Protocolo de actuación ante agresiones sexistas en espacios de ocio, asegurando formación, asesoramiento, materiales, seguimiento de entidades adheridas y evaluación transparente en el Consejo de Igualdad.

El quinto apartado incluida garantizar el respeto al principio de laicidad institucional y evitar la delegación simbólica o material de políticas públicas de igualdad en organizaciones confesionales.

El sexto y último epígrafe contemplaba reforzar los recursos públicos municipales destinados a igualdad y prevención de violencias machistas, recuperando la centralidad de las políticas feministas frente a dinámicas de externalización, precarización o vaciamiento político.

"LA ALCALDESA NO ES DE FIAR"

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha criticado el convenio con el Arzobispado y le ha instado a la alcaldesa, Natalia Chueca, a que "haga su tarea" para que se conozca la Casa de la Mujer porque si se desconoce "será su responsabilidad".

Ha asegurado que lo "peor" que le puede pasar a una mujer que se atreve a denunciar la violencia machista es que "esté mal asesorada" para alertar de que "puede costar la vida de esas mujeres y sus hijos".

Elena Tomás ha dudado de que las mujeres se sientan cómodas en las parroquias para denunciar la violencia de género. "Esto no es concierto de Rosalía", ha diferenciado para acusar la alcaldesa de hacer proselitismo de la religión católica y de "blanquear a Vox" que no cree en la violencia machista. A su parecer, la alcaldesa "no es de fiar" porque elimina los Puntos Violeta y firma convenios con la iglesia.

Ha pedido retirar el "convenio de la vergüenza" y hacer un nuevo plan de igualdad y actualizar el protocolo contra las agresiones sexistas porque las mujeres "no necesitan el apoyo del clero, sino derechos y recursos".

El concejal de Vox, David Flores, ha preguntado si la izquierda se hubiera opuesto si el convenio se hubiera firmado con las mezquitas musulmanas porque "no les importa el qué sino el quien" porque ese acuerdo también se ha suscrito con los taxistas y el sector de la hostelería.

La violencia en el ámbito doméstico o de pareja merece toda la respuesta del Estado, pero esa realidad "no se debe analizar solo desde el prisma excluyente del feminismo que no incluye a los menores, ancianos, dependientes o las parejas del mismo sexo", ha razonado el concejal de Vox para estimar que es una moción "ideológica".

FALDAS A LOS SEMÁFOROS

El concejal del PSOE, Paco Galán, ha dicho que el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género incluye 140 medidas, pero "se había olvidado de los cura" que con este acuerdo incluye la alcaldesa a la que ha criticado por llamar "sectarias" a las mujeres que se oponen.

Le ha instado a reforzar las políticas públicas y volver a ser referente en políticas de igualdad ante el aumento de muertes de mujeres por violencia de género en el conjunto de España.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha recordado que hay muchas mujeres vinculadas a las parroquias y también acuden las musulmanas porque "dan consuelo y se atiende a todo el mundo sea de la religión que sea". Las políticas "ecofeministas consistieron en poner faldas a los semáforos porque así cruzaban más empoderadas las mujeres", ha ironizado.

DATOS

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha comentado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha estado en Roma para decir que el Papa es el "faro que nos guía". Ha opinado que la moción representa las "ansias" por imponer el relato de la izquierda, pero con los votos en las elecciones han dicho que no al discurso "radical" y su gestión.

Ha cifrado en 22 las mujeres asesinadas y dos menores en España, de las que dos se contabilizan en Aragón en lugar de las 44 en el conjunto del país que ha dicho el PSOE.

Marian Orós ha aclarado que no se vacía ninguna política feminista solo la que va vinculada a la confrontación e ideología porque hay un 49% más de presupuesto para el acompañamiento integral y para tejer una red social.

Finalmente, ha adelantado que después de las parroquias se conveniará con las farmacias para atender a las mujeres que también se derivarán a los servicios de la Casa de la Mujer porque las parroquias no lo sustituyen, ha recalcado.