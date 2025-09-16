Orós desmiente a Beltrán y afirma que "desconoce lo que pasa en la ciudad"

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha afirmado este martes que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, "desconoce absolutamente lo que pasa en la ciudad" y ha insistido en que la mayoría de las personas sin hogar que pasan las noches en el Parque Bruil de Zaragoza son personas que han sido expulsadas del sistema de protección internacional o que están pendientes de una cita en Extranjería.

Así ha respondido Orós en rueda de prensa al delegado del Gobierno, que ha asegurado este martes que el Gobierno de España "ha hecho su parte", tras reubicar desde el Parque Bruil a 60 personas solicitantes de protección internacional, emplazando al Ayuntamiento a hacerse cargo del resto al no formar parte de este perfil.

La responsable municipal ha respondido esgrimiendo cifras de Cruz Roja, que apuntan a 54 personas en la calle en esta zona de la ciudad el pasado 29 de agosto. De ellas, 42 tenían derecho a protección internacional, 28 de ellas esperaban cita en Extranjería y ocho, pese a tener ya el manifiesto oficial en el que reclaman esa protección, "habían sido expulsadas de sus programas".

"Mucho han tenido que trabajar para decir que han podido sacar a 60 personas", ha dicho, remarcando que le parece "una expresión muy poco afortunada". "Lo que han hecho es cumplir con su trabajo", ha añadido, recordando que "hay 52 que siguen ahí".

"Si en 15 días me dice que ha sacado a todas, le digo yo que es mentira, porque esta misma semana hemos estado en el entorno del albergue y había personas de Mali con perfil de protección internacional", ha reiterado.

Así, la consejera municipal ha lamentado que, tras pensar que "por fin" iban a trabajar de manera conjunta con la Delegación del Gobierno, las declaraciones de Beltrán denotan "animosidad".

Ha recordado que le pidieron una reunión el pasado 4 de abril, que no se produjo hasta el 7 de agosto y, desde entonces, les ha citado el próximo 25 de septiembre

"NO HA BAJADO A LA CALLE"

"Se nota que hasta hace cuatro días no ha bajado a la calle, no ha bajado al entorno del Parque Bruil y no tenía ni idea porque no le debía de interesar que tenía personas que son su responsabilidad en situación de calle", ha subrayado Orós, quien ha asegurado que "la mayor parte" de esas personas están pendientes de cita en Extranjería o esperando un recurso. "Y no puede ser que como Extranjería tarda tres, cuatro, cinco o seis meses en dar cita, esas personas estén tres, cuatro o cinco meses en situación de calle", ha criticado.

Además, ha apuntado que, "si bajara a la calle, hablara con las personas de Mali, hablara con los vecinos del Parque Bruil, se daría cuenta y sabría que el Ayuntamiento de Zaragoza se hace cargo de todas esas personas", a las que les da desayuno, ducha o ropa, e incluso 21 de ellas están en el Albergue.

"No podemos trabajar con ellos en procesos de integración y de inclusión sociolaboral porque no tienen papeles, porque no tienen manifiesto y porque esos procesos de inclusión los tiene que hacer el Gobierno de España", ha añadido, recordando que el Consistorio realiza "todos esos procesos de inclusión social y laboral" y que tiene más de 240 viviendas para todas estas personas sin hogar.

Por ello, ha rechazado que les den "ninguna lección" porque trabajan con estas personas "de una manera brutal" y el Ayuntamiento ha invertido 5 millones de euros en la reforma del Albergue para dignificar el espacio y ofrecer "más talleres, más inclusión, más salud y más posibilidades".

A ello ha sumado que, en los próximos meses, van a habilitar 20 plazas para personas jóvenes sin hogar y que cuando el nuevo Albergue esté abierto habrá 55 más, 15 de ellas para mujeres. "Más del 80 por ciento de las personas que están en el Albergue son personas migrantes, de las que nos encargamos nosotros sean o no de nuestra competencia", ha ahondado.

Por último, Orós ha apuntado que, a fecha de 10 de septiembre, hay 181 plazas libres en los recursos de protección internacional en la capital aragonesa, a los que ha emplazado a derivar a todas aquellas personas que están en situación de calle. "Me da igual en la fase que estén, tienen que estar en sus recursos porque es su responsabilidad y, antes de traer a más personas, lo que tiene que hacer es encargarse de las que están en Zaragoza", ha sentenciado.