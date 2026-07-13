Orós destaca los 11,3 millones de inversión en equipamientos sociales en tres años el doble que en quince años

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha hecho balance de la inversión de los tres primeros años de este mandato, en los que el dato "más relevante" ha sido que los 11,3 millones de euros invertidos supone duplicar la inversión en equipamientos sociales de los últimos tres lustros.

Esta inversión se ha destinado tanto a la mejora como a la creación de nuevos equipamientos sociales y es la "mayor inversión social de la historia de la ciudad con un esfuerzo sin precedente que septuplica las cifras del último gobierno del PSOE (2011 2015) o quintuplica las del Gobierno de ZeC (2015-2019).

La mayoría de los 1,3 millones son "con fondos propios del Ayuntamiento" y ha sido un "salto sin precedentes" respecto a últimos 15 años y el doble de los doce últimos años, ha reiterado Orós.

Esta inversión "demuestra con hechos la voluntad por reforzar la red pública de atención social y acercar a todos los vecinos unos servicios de más calidad". "No es gasto, sino inversión en igualdad e oportunidades y dignidad porque la finalidad es prestar el mejor servicio posible, que sea accesible y donde los usuarios puedan tener privacidad, además de ser eficientes", ha detallado.

En rueda de prensa, ha mencionado algunas de las principales inversiones acometidas con los 11,3 millones de euros, entre las que destaca la "más importante" que es la reforma del albergue, con casi 4,8 millones de euros, que además ha permitido recuperar el antiguo cuartel de San Agustín para ampliar y mejorar la atención a las personas sin hogar y hacer nuevos talleres del Plan de Primera Oportunidad.

Asimismo, otros 1,8 millones se han dedicado a la reforma de la Casa de Amparo que se han centrado en la primera planta, en mejorar la eficiencia energética y el sistema contra incendios, además de preservar un edificio emblemático y modernizar este y otros centros asistenciales.

OTRAS ACTUACIONES

En concreto, Orós ha citado los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) de El Boterón, en La Magdalena, con un millón de euros el CMSS La Almozara con una inversión similar y está en pleno proceso de reforma el CMSS de San José. Asimismo, se ha abierto y reformado el antiguo IES Luis Buñuel y se han acometido distintas actuaciones en la Casa de los Morlanes y la Casa de las Culturas para dar un buen servicio y que los trabajadores estén con mayor confort.

Con estas inversiones "se demuestra que frente a los discursos el Gobierno de la ciudad responde con compromisos cumplidos y ejecución y recursos para poderlo hacer".

Acerca de los proyectos pendientes en el último año de mandato ha comentado que "los grandes anuncios los dirá la alcaldesa" en el debate sobre el estado de la ciudad de esta semana.

No obstante, ha recordado que al trasladar los servicios sociales municipales de La Almozara se ampliará el centro cívico y el Centro de Tiempo Libre (CTL) de este distrito. También se abordará el centro de mayores en las instalaciones del Centro Cívico Salvador Allende, en Las Fuentes, y otras más "porque esto no para y es a corto, medio y largo plazo".