Orós pide al Gobierno de España un plan para atender las consecuencias sociales de la regularización masiva

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha solicitado al Gobierno de España un plan extraordinario para atender las consecuencias sociales que se derivan de la regulación masiva de inmigrantes, que comenzó el 16 de abril y concluirá el 30 de junio, y que para el Ejecutivo central supondrá unos ingresos de 40 millones en el conjunto del país por las tasas que aplica de algo más de 38 euros por expediente.

Orós ha indicado que unas primeras cifras estimativas apuntan a que en Zaragoza se puedan acoger entre 12.000 y 15.000 personas dentro de las más de 900.000 que sumarían en toda España.

En rueda de prensa, ha informado de que los servicios sociales del Ayuntamiento han otorgado 4.035 expedientes de vulnerabilidad, de los que 2.832 ya estaban en las bases de datos de los centros municipales, pero otros 1.203 no figuraban porque o bien desconocían estos recursos o tenían miedo de acudir a estos servicios sociales, pero "la realidad es que a partir de ahora pasarán a formar parte del sistema de atención social", ha avisado.

Además, habría que sumar los expedientes de vulnerabilidad tramitados por las entidades sociales habilitadas, cifra que se conocerá cuando concluya el plazo.

Estas personas, ha indicado Orós, tardarán meses en encontrar un empleo estable o acceder a una vivienda, por lo que "previsiblemente requerirán apoyo de los servicios sociales municipales".

Por ello, ha apremiado al Gobierno de España a habilitar recursos extraordinarios y programas específicos para atender las necesidad sociales derivadas de este proceso extraordinario de regularización y evitar que toda la presión asistencial recaiga sobre la administración local.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Una presión que se podría incrementar con los 300 inmigrantes acogidos al sistema de protección internacional y de los que se hace cargo el Gobierno central, pero que una vez se les ratifique a partir de septiembre el informe de vulnerabilidad "serán expulsados al mes siguiente de estos itinerarios de acompañamiento integral a no ser que el Gobierno de España mantenga este programa hasta que resuelvan su situación de empleo, vivienda y autonomía que es lo que reclama Orós.

"Una vez que tengan el papel del certificado de vulnerabilidad en la mano, según la situación actual serían expulsados del programa y para el Ayuntamiento sería imposible de asumir" esta nueva entrada de usuarios con los recursos vigentes, ha incidido Orós para instar nuevamente a que el Gobierno de España "mantenga este acompañamiento hasta que estas personas tengan los medios suficientes para tener su autonomía".

Asimismo, ha alertado de que este proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha provocado un "efecto llamada" porque ha abierto las puertas a personas que proceden de otros países de Europa y "este parche no soluciona el problema" porque además "siguen viviendo inmigrantes con fechas posteriores al 31 de diciembre del año 2025 que es la fecha que figura en el real decreto de regularización.

"Por tanto tenemos un problema nacional muy complicado porque lo importante sería que hubiera modificaciones sustanciales en las políticas de inmigración, de empleo, de vivienda de política interior y exterior del gobierno de España, pero como eso no está en mi mano, lo que le reclamamos al delegado de gobierno, en realidad al Gobierno de España, son fundamentalmente dos cosas".

Una de ellas, ha dicho, es que "no corte esos procesos de inclusión sociolaboral de las personas que están en protección internacional, para que esas 300 personas no se vayan a la calle". Por otro lado, ha exigido que se tengan cuenta que los ayuntamientos van a tener que asumir a las personas que no estaban en las bases de datos, que en el caso de Zaragoza, son más 1.203 de momento.

Orós ha estimado que son personas que han pedido el informe de vulnerabilidad "por tanto son personas vulnerables a las que el ayuntamiento tendrá que acompañar" por lo que ha reclamado un plan extraordinario para hacer frente a esta situación "sobrevenida por la regularización extraordinaria en el que haya recursos, coordinación, cooperación, cogobernanza".

Ante un proceso extraordinario de regulación, es "obligatorio" que el Gobierno de España, por responsabilidad y competencia, habilite un plan extraordinario con recursos y financiación para afrontar las consecuencias sociales derivadas de este proceso extraordinario.

"Me temo que la contestación del delegado del Gobierno será que en el momento en que son regulares, es su responsabilidad y creo que es bastante vil que la respuesta sea esa", ha adelantado para confiar en que sea todo lo contrario y que anuncie un acompañamiento integral en vivienda empleo y materia social para todas esas personas.

"Que nadie se engañe. Una vez que esté terminado el proceso administrativo, empezará el proceso social, que va a ser mucho más impactante para la ciudad y para las personas que vienen", ha augurado Orós.

LOS GASTOS

"Que no nos dejen, una vez más, solos a los ayuntamientos porque ya vale del yo invito y el tú pagas", ha resumido Orós, quien ha aportado el dato provisional de que el coste administrativo de los servicios sociales del consistorio es de 150.000 euros a los que habrá que sumar los gastos soportados por el área de Participación Ciudadana y Régimen Interior y por la Policía Local.

"El Consejo de Estado ya advirtió --ha recordado-- de que este proceso iba a generar costes importantes. Ahora tenemos la constatación de que esos costes existen y vamos a reclamar que quien tomó la decisión asuma también su financiación", ha dejado claro para añadir que también lo reclaman las entidades sociales.

"OPACO"

La atención a este proceso ha obligado al Ayuntamiento a reforzar personal y recursos en diferentes servicios municipales, especialmente en la Casa de las Culturas, la Oficina del Padrón y la Policía Local.

Por ello, el Gobierno de Zaragoza aprueba el 8 de mayo reclamar formalmente al Ejecutivo central todos los gastos derivados de la regularización extraordinaria.

"Ya basta del 'yo invito y tú pagas'. Estamos hablando de una decisión adoptada por el Gobierno de España sin memoria económica y cuyos costes están recayendo sobre las administraciones locales", ha manifestado.

Orós ha aprovechado la recta final del plazo de solicitudes para realizar también un balance de la primera fase del procedimiento, que ha calificado como "opaco, improvisado, sin planificación ni memoria económica, sin información y sin colaboración institucional", y ha recordado que el consistorio ya advirtió meses atrás de los problemas que podía generar la aplicación de este decreto.

Pese a ello, ha elogiado la respuesta de los trabajadores municipales que "han estado al pie del cañón durante estos meses, han realizado un gran trabajo para solventar un problema sobrevenido que no es competencia municipal" y les ha felicitado.

ZARAGOZA, EJEMPLO

Precisamente, ha destacado que Zaragoza ha sido una de las ciudades españolas que "mejor" ha gestionado este procedimiento gracias a la decisión de centralizar la emisión de informes de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas, implantar la cita previa a través de la línea 900 y sincronizar los sistemas de gestión para agilizar la tramitación.

Antes de finalizar, Orós ha defendido que la inmigración constituye una oportunidad para la sociedad cuando se gestiona de forma "adecuada".

"La inmigración debe gestionarse de manera planificada, ordenada, vinculada al empleo y a la inclusión, en colaboración entre administraciones y con recursos suficientes. Lamentablemente, este proceso se ha hecho justo al contrario y sus consecuencias las seguiremos viendo durante los próximos meses", ha concluido.