Orós pide a la ministra Redondo que se informe, no mienta y dimita, que "es lo más digno que puede hacer"

Sostiene que los espacios seguros son una "evolución" de los 'puntos violeta

ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, le ha pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que "primero que se informe, porque hablar de oídas puede ser relativamente fácil", que no mienta y que dimita, que "es lo más digno que puede hacer" tras el caso de las pulseras antimaltrato.

Orós ha respondido a las críticas de la ministra que ha criticado la "deriva del Partido Popular hacia posiciones cada vez más reaccionarias", por la eliminación de los puntos violeta de las fiestas del Pilar. "Yo creo que es muy irresponsable esa deriva del PP hacia posiciones cada vez más reaccionarias", ha afirmado para instar al PP a la "centralidad porque los "retrocesos" vienen "impuestos" por el "miedo" de los 'populares' que "les coma la tostada Vox".

Tras esta declaraciones Orós ha explicado a la ministra que en Zaragoza "ni se desprotege a nadie, ni se quedan sin su lugar las mujeres que puedan sufrir una agresión sexista en las fiestas del Pilar, todo lo contrario. Se da mayor cobertura y se amplía".

En segundo lugar, le ha pedido que "deje de mentir", porque en el caso de la ministra Redondo "es habitual y cotidiano" que, ante situaciones complejas, diga que "todo es un bulo, fake o que es mentira".

En tercer lugar "y no menos importante, debería dimitir", ha instado al recordar que ya ha sido reprobada en el Congreso de los Diputados y en el Ayuntamiento de Zaragoza se ha aprobado una moción pidiendo que dimita por su "incapacidad para poder trabajar con garantías en algo tan fundamental, como la protección de las mujeres".

En rueda de prensa, Orós ha comenzado diciéndole al PSOE y a la ministra Redondo que "a esta ciudad lecciones de igualdad de oportunidades, de protección frente a las agresiones sexistas o de protección y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia machista, lecciones ninguna. Ninguna", ha remachado.

"EL PSOE: LO PEOR"

"El Partido Socialista yo creo que es lo peor que le ha podido ocurrir a las mujeres víctimas de violencias machistas. Lo peor", ha enfatizado Orós para recordar la "infame" ley del 'solo sí es sí', sobre la que se les avisó de que podría tener consecuencias y ha supuesto que 1.200 agresores hayan visto reducidas sus condenas o han salido a la calle.

Sobre el asunto de las pulseras antimaltrato, que es una herramienta que ayuda a las mujeres y les da seguridad, "fallaban de una manera estrepitosa y han hecho que muchísimas mujeres en Zaragoza y en el resto de España se hayan sentido inseguras".

Ha comentado que las propias afectadas han narrado situaciones "dramáticas, de no saber si a la vuelta de la esquina se iban a encontrar a su agresor, de saber que se quitaban las pulseras con mucha facilidad y podían entrar incluso a sus casas".

Además, ha recordado que esas pulseras "no solo se compraron de saldo, sino que, además, en la migración de los datos, como se hizo mal, muchos agresores sexuales han quedado en libertad o han visto reducidas sus penas, o incluso han quedado absueltos por no poder comprobar la mujer, que se habían saltado la orden de alejamiento".

Para Orós "al hacerlo tan mal el PSOE, porque no saben hacerlo bien, solo quieren marketing", en el caso de las fiestas del Pilar "solo quieren que el punto se llame violeta y que sea violeta porque les da igual si da seguridad a las mujeres. Solamente quieren marketing y publicidad, tanto a la ministra como a la señora Ranera" por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza.

A su parecer, ambas "si tuvieran sentido común y realmente quisieran proteger a las mujeres, desde luego actuarían de otra forma".

Su impresión es que el PSOE "utiliza el feminismo y la protección de las mujeres como discurso, porque con los recursos, visto está, que no son capaces ni de gestionarlo de manera eficiente".

"LA EVOLUCIÓN"

Sobre los ocho espacios seguros que se habilitarán en las fiestas del Pilar ha indicado que "son una evolución" de los puntos violeta para atender agresiones sexuales y sexistas que se haya podido cometer contra cualquier persona, no solo contra las mujeres. Además, se informa y previene del consumo de alcohol y drogas por parte de profesionales.

La "gran" campaña "No es no, si tú no quieres yo tampoco", que se ha presentado este martes con motivo de las fiestas del Pilar, va enfocada a todo lo relacionado con las agresiones sexistas y este año se centra en el mundo digital, que es uno de los "grandes retos de la actualidad" por la forma de relacionarse especialmente las generaciones más jóvenes.

"Nuestra intención --ha precisado-- es que los espacios donde haya fiestas, conciertos y mucha gente se hagan y se disfruten con libertad, igualdad, respeto y conviviendo".

El espacio seguro, ha recalcado Orós, es un "avance y algo muy positivo" porque "informa, ayuda y conciencia" y en segundo lugar porque si hay algún tipo de agresión, "a esas mujeres o a esos hombres que también pueden sufrir una agresión sexual", se les va a acompañar en todo el proceso para que denuncien si quieran denunciar, tengan atención psicológica si la necesitan, o cualquier cosa que sea necesaria, porque estos espacios seguros, además, están gestionados por profesionales.

"A partir de ahí, fuegos de artificio, discursos vacíos, que nadie se cree. Si alguien cree que el punto violeta, por ser un punto y llamarse Violeta, es garantía de nada, es que realmente les importan bastante poco las situaciones de riesgo de violencia que puedan sufrir las mujeres, pero también los hombres, en un entorno festivo como pueden ser las fiestas del Pilar", ha remarcado.

Antes de concluir, Orós ha comentado que, en el fondo, siente "pena" de que el Partido Socialista, "la señora Ranera o esta ministra, que debería dimitir, estén utilizando algo tan serio para intentar hacer campaña de parte y no para proteger a las mujeres, que es su obligación igual que es la nuestra", ha zanjado.