Orós (PP) exige eliminar el recorte en el IASS implementando el presupuesto en 10 millones de euros

ZARAGOZA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Servicios Sociales del PP en las Cortes de Aragón, Marián Orós, ha exigido al Ejecutivo de Lambán "una modificación de créditos inmediata para recuperar, al menos, los 10 millones que recortaron al IASS y que este dinero se

dedique a acciones directas para apoyar a las miles de familias aragonesas que están en riesgo de pobreza".

Orós ha expuesto que en el año 2021 un 20 por ciento de los aragoneses estaban en riesgo de pobreza, más de 265.000 aragoneses. De ellos, más de 74.000 sufren una situación de pobreza severa, una cifra que se ha incrementado por tres en un año ya que en 2020 eran 22.300 aragoneses los que se encontraban

en esta situación. "En estos momentos, con la inflación superando el 10 por ciento, los precios de la energía, los carburantes y los alimentos disparados, todo indica que la situación se agravará en 2022", ha argumentado.

"Cuando todo esto pasaba, el Gobierno de Aragón decidió aplicar un recorte en el presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de 10 millones de euros, a la vez que recortaba en 22 millones el presupuesto para políticas destinadas a paliar la pobreza, dejándolo en 8 millones frente a los 30 del ejercicio anterior", ha continuado diciendo Orós.

Según la parlamentaria popular, "esta es la cruda realidad del Gobierno de Lambán, que presume del calificativo de social pero que a la hora de la verdad recorta en recursos sociales", y ha insistido en que "no puede seguir de perfil, su obligación es hacer algo, porque es en momentos de dificultad cuando los Gobiernos deben estar a la altura y dar respuesta a los ciudadanos y este Gobierno no lo está".

Para Marián Orós "están demostrando una vez más que cuando gobierno la izquierda el riesgo de que los españoles y los aragoneses se empobrezcan aumenta".

Por ello, la diputada ha insistido en la necesidad no solo de aumentar el presupuesto recortado del IASS sino también en que "deben bajar los impuestos de manera selectiva y puntual a las familias, porque necesitan oxígeno porque no pueden más".

La portavoz de Servicios Sociales del PP ha criticado la actitud de Lambán ante la realidad de miles de familias aragonesas. "Llevamos mucho tiempo advirtiendo de la situación sin que el Gobierno nos escuche y tristemente informe tras informe los datos confirman la realidad".

Orós ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón que "abandone el triunfalismo y los discursos sin un ápice de humildad. Los aragoneses no están para posados del Gobierno en el Pignatelli, los aragoneses necesitan un gobierno que gobierne, no solo es que Lambán esté alejado de la realidad es que da la sensación que no entiende nada de lo que está ocurriendo".

Por ello, Orós ha pedido al presidente que "salga a la calle, escuche a los aragoneses, verá que no encuentra familias que digan que están mejor que hace un año, debe escuchar y debe reaccionar", ha finalizado diciendo.