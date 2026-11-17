Archivo - La consejera municipal Marian Orós, en la sala de prensa del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha replicado a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, que, como ha dicho la alcaldesa, Natalia Chueca, la falta de actualización del IPREM, vinculada a la "ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado" PGE desde 2023, ha "generado un problema" que afecta directamente a las familias más vulnerables.

Este indicador estatal establece los límites de renta que determinan el acceso a numerosas prestaciones y ayudas, pero permanece desfasado mientras "el coste de la vida ha aumentado más de un 20 por ciento" desde entonces, ha cifrado. Esta situación provoca que los umbrales económicos recogidos en la normativa municipal "no se correspondan" con la realidad económica que viven actualmente las familias.

Orós ha recordado que la alcaldesa ha explicado este lunes que el Gobierno de Zaragoza "ha decidido actuar para buscar una solución desde el ámbito de sus competencias" y "evitar" que esta falta de actualización deje desprotegidas a familias que "necesitan el respaldo de los servicios sociales municipales".

Tras este recordatorio, Orós ha añadido que el Área de Políticas Sociales "lleva más de medio año trabajando en este asunto", tal y como ella misma ha informado en varias comisiones, y que el expediente se inicia el 29 de septiembre, por lo tanto, "antes" de la convocatoria de elecciones.

TRILERISMO

"El ejercicio que mejor maneja el PSOE es el trilerismo político, y esto es un ejemplo más", ha Zanjado Orós.

"Resulta llamativo que el PSOE pretenda dar lecciones sobre pobreza infantil cuando España sigue presentando unos indicadores de pobreza y exclusión social infantil muy elevados" en el contexto europeo. Es el resultado de las políticas del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "pérdida de poder adquisitivo, crisis de vivienda y dificultades de muchos hogares para llegar a final de mes", ha enumerado Orós.

En este contexto, Zaragoza presenta indicadores de desigualdad "notablemente más favorables que el resto de grandes ciudades españolas. La tasa AROPE, que mide la pobreza y exclusión social infantil, es del 21,1% en Zaragoza, 12,4 puntos por debajo de la media nacional. Zaragoza es, según el último informe FOESSA, "la gran ciudad con menos desigualdad de España", ha subrayado.

"Que dejen de mentir, de contar relatos falsos y de intentar despreocuparse", ha instado Orós para quien el problema del IPREM es exclusivamente del Gobierno de España y las consecuencias de no haber aprobado nuevos PGE las "sufren" también las familias zaragozanas en situación de vulnerabilidad, que necesitan estas ayudas, ha afirmado.

DATOS

Zaragoza destina en 2026 más de 113,4 millones de euros a gasto social, lo que supone una inversión de 162,23 euros por habitante. Esta cantidad representa un incremento del 40,5% respecto a 2019, cuando se destinaban 115,5 euros por habitante, ha comparado.

Por otro lado, ha lamentado que el PSOE "desconozca" los servicios y programas que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla para proteger a la infancia vulnerable y garantizar la igualdad de oportunidades.

Entre ellos destaca el II Plan Local de Infancia y Adolescencia 2024-2027, dotado con 95 millones de euros, que aborda de manera transversal el bienestar de niños, niñas y adolescentes, con especial atención a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Este plan incorpora iniciativas como el programa 'Acompañándote', que ofrece apoyo psicosocial durante el embarazo y la crianza a madres y padres en situación de vulnerabilidad; el programa '0.3', dirigido a promover el desarrollo social e inclusivo de los menores de tres años.

A ellos se suman los Centros Municipales de Tiempo Libre y las ludotecas, que han sido reforzados con un 27% más de presupuesto; el programa Zaragalla, que también ha sido ampliado en los últimos años; el 'Cheque Familia', para el gasto en escuelas infantiles; o la línea de ayudas Deporte para Todos, de Zaragoza Deporte, que facilita el acceso de niños y adolescentes en riesgo de exclusión a la práctica deportiva.

Zaragoza ha renovado, además, el titulo de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia y la Adolescencia, que reconoce el trabajo para que todos los niños y niñas puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades, independientemente de la situación económica de sus familias.