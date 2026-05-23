Ortiz (PSOE) acusa al gobierno de Chueca de "vigilar a escondidas" al PSOE en la junta de distrito de La Almozara

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz - PSOE

ZARAGOZA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista y presidente de la Junta de Distrito de La Almozara, Guillermo Ortiz, ha denunciado las prácticas del Gobierno de Chueca tras conocer que desde la Consejería de Participación se ha solicitado a los funcionarios un informe sobre el uso que los vocales vecinales y los grupos políticos --en este caso del PSOE-- hacen de las instalaciones y despachos de trabajo en este distrito.

Ortiz ha criticado que esta petición se haya realizado "a espaldas de los propios grupos municipales de la Junta de Distrito" y considera que estas prácticas responden a una forma de actuar del PP basada en "patrimonializar la administración pública" y de controlar y tener vigilados a quienes reclaman mejores servicios públicos para los barrios y, en concreto, "en una Almozara que tiene que dejar de estar abandonada".

Ortiz ha vinculado además esta petición de información con las recientes reivindicaciones vecinales en el distrito. "Esta solicitud de informe se produce después de una manifestación masiva en La Almozara, donde el Partido Socialista y la Junta de Distrito se posicionaron con los vecinos para conseguir un impulso a las piscinas públicas, reforzar la seguridad vial e invertir en zonas verdes y equipamientos como el quiosco de la Aljafería. En definitiva, para que el Partido Popular mirase más allá del centro y del Parque Grande", ha añadido.

Para el presidente de la Junta de Distrito, la gravedad de esta actuación se entiende fácilmente trasladándola a otros ámbitos institucionales. "Solo hace falta imaginar qué ocurriría si la oposición exigiese saber cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos está en su despacho la alcaldesa y con quién", ha puesto como ejemplo.

Ortiz ha advertido de que "la democracia no puede pasar por que el Gobierno municipal nos vigile a escondidas valiéndose de la estructura de la Administración". "La democracia sí pasa por la dignificación de los vocales vecinales así como garantizar el desarrollo de su trabajo con las infraestructuras adecuadas, teniendo en cuenta la generosidad del conjunto de todos ellos por hacer un barrio mejor y que con su vocación de servicio público dedican cuantiosas horas a solucionar los problemas de sus conciudadanos", ha apuntado. En este sentido, ha reivindicado el papel de los representantes vecinales y del personal de los distritos.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista solicitará explicaciones formales al Gobierno de Natalia Chueca. "Este lunes, en Junta de Portavoces, el grupo municipal socialista, a través de su portavoz, Lola Ranera, y a petición del presidente de la Junta de Distrito de La Almozara, pedirá explicaciones al Gobierno municipal y al Partido Popular sobre estas solicitudes de informes de uso de instalaciones por parte de los vocales vecinales", ha concluido Ortiz.