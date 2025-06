Ortiz (PSOE) ve insuficientes las ayudas a los comercios por las obras y cree que Chueca "sólo piensa en cortar cintas"

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Guillermo Ortiz ha criticado esta semana en la Comisión de Economía que las ayudas previstas para los comerciantes por las afecciones de obras y reformas de calles son "insuficientes", y ha recriminado a la alcaldesa Natalia Chueca que "solo piense en cortar cintas para 2027" y no en una "política potente" para minimizar las afecciones a los establecimientos.

Ortiz ha recordado que estas ayudas han sido anunciadas en ruedas de prensa varias veces a lo largo de este año y han sido los propios comerciantes los que han advertido de que con 400 euros al mes, a trimestre vencido, "no se pagaba ni la Seguridad Social de un empleado".

Lo que reivindican los comerciantes, ha explicado Ortiz, es que "se les haga caso y se acorten los plazos de las obras", ya que al alargarse 14 meses, abarcan dos campañas de Navidad y dos de Semana Santa.

Además, Ortiz ha criticado la complejidad para la tramitación de estas ayudas, ya que este Gobierno, que "tanto insiste en simplificación administrativa, en quitar burocracia y poner fácil las cosas a los comerciantes", exige "justificar un montón de cosas, que son normales, pero no ayudan". "Cuestiones que se podrían hacer a instancias de la propia administración pública", ha señalado el edil socialista.

Para Ortiz, el Gobierno "no está escuchando a los comerciantes y no se está centrando en lo que quieren", que "es una mejor planificación de las obras".

"Quieren que se les diga cómo se les va a ayudar provocando menores afecciones con las obras y no dando 400 euros. Que son bienvenidos, pero no suponen la diferencia entre cerrar o mantener abierto un comercio", ha afirmado Ortiz, que ha recriminado al Gobierno de Natalia Chueca que no apueste por una "política potente para minimizar las afecciones de obras" y se dé la sensación de que "la alcaldesa, Urbanismo y Economía estén más centrados en querer llegar a 2027 cortando cintas que en ayudar a los comerciantes".