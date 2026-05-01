OSTA dice, el 1 de Mayo, que "las guerras del capital empobrecen a la clase trabajadora"

Cabecera de la manifestación del 1 de Mayo del sindicato OSTA en Zaragoza. - OSTA.

ZARAGOZA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato OSTA ha reunido a más de 500 personas en Zaragoza y Huesca en sendas manifestaciones convocada con motivo del 1 de Mayo bajo el lema 'Las guerras del capital empobrecen a la clase trabajadora'

La central sindical ha reafirmado su apuesta por la paz y ha denunciado que "las políticas actuales cada vez están más alejadas de la justicia social y del reparto de la riqueza".

OSTA ha revindicado "la Vía Aragonesa" como "un proyecto colectivo que demuestra que en Aragón podemos vivir mejor, pero solo si ponemos a las personas por encima de los beneficios, al trabajo digno por encima de la precariedad, y a la soberanía popular por encima de la imposición del capital y del Estado central".

También han remarcado su compromiso con la paz y en contra de las guerras porque "mientras las grandes corporaciones utilizan la guerra y la inestabilidad política para multiplicar sus beneficios, celebrando dividendos récord, las familias trabajadoras ven como su poder adquisitivo se erosiona mes a mes". De este modo, el gas, la electricidad y los alimentos "se han transformado en activos financieros sujetos a la especulación, cuando son bienes de primera necesidad para poder vivir con dignidad".

MANIFESTACIONES

Durante el acto central en Zaragoza, tras una manifestación en la que han participado más de 400 personas, el secretario general de OSTA, David Lázaro Aguilera, ha denunciado en primer lugar que el acuerdo del nuevo Gobierno de Aragón, "no es el pacto que necesita nuestro pueblo y es la consolidación de un modelo neoliberal, excluyente, contrario a los intereses de la clase trabajadora aragonesa y que solo beneficia a las elites económicas".

Lázaro también ha subrayado que "las guerras del capital y el aumento desmedido del gasto militar no se financia gravando la riqueza especulativa, sino recortando directamente el Estado de Bienestar". "Mientras se inyectan miles de millones en el sector armamentístico, a lo que se suma que las grandes corporaciones energéticas y alimentarias suben los precios para multiplicar sus beneficios".

"Por tanto, el pueblo trabajador de Aragón no solo paga la factura de unas guerras que no ha declarado, sino que ve cómo se consolida un modelo que sacrifica nuestras tierras y nuestras gentes en el altar del beneficio corporativo y la estrategia geopolítica".

Ha hecho un llamamiento a las clases populares de Aragón para "convertir la indignación en organización y la reivindicación en acción colectiva, no aceptando más recortes disfrazados de patriotismo español, ni que nuestros salarios e impuestos financien la destrucción mientras se nos niega la vida digna; al contrario, exigimos la reversión urgente del gasto militar hacia la protección social, la intervención pública de los sectores estratégicos, el control democrático de los precios de la energía y los alimentos, y la defensa de un derecho internacional vinculante y sin doble rasero".

En el acto central de Zaragoza, también han participado representantes de la plataforma ciudadana por la paz, que están llevando desde hace más de un año una actividad para denunciar los efectos de las guerras y defender la Paz en todo el planeta, animando a la participación en la manifestación que se celebrará en Zaragoza el próximo 7 de mayo. Tras finalizar el acto, la organización sindical ha dispuesto de un espacio en Plaza San Bruno, donde ha actuado el compañero Ánchel Cortés DJ Baturrock.

En Huesca, la organización sindical OSTA, ha participado en la manifestación junto a otras organizaciones sindicales, a la que se han sumado alrededor de 250 personas.

El responsable de OSTA en Huesca, Jorge Rodríguez Cubero ha manifestado: "Condeno al aumento del gasto militar en el todo el planeta, bajo la complicidad de la OTAN y de Unión Europa, mientras se recorta y privatiza en la sanidad, educación o vivienda, empobreciendo a la población mientras se beneficia a la industria armamentística".

Rodríguez ha expresado que, "desde Aragón, tenemos que trabajar en alternativas como la Vía Aragonesa, para construir un Aragón mejor, donde no se olvide a ningún pueblo, ni nadie se quede atrás, como sucede en diferentes localidades del Alto Aragón", recordando el problema de la vivienda en todo el pirineo o la falta de sanitarios en los diferentes hospitales como el de Jaca o el de Barbastro.

Tras la manifestación, se ha desarrollado el acto central de la jornada, que incluye la lectura de los manifiestos sindicales de las organizaciones participantes, en el que OSTA ha exigido al Gobierno de Aragón "unas políticas diferentes puesto que el pacto con la ultraderecha solo consolida un modelo neoliberal, excluyente y contrario a los intereses de la clase trabajadora del Alto Aragón".