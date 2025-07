Pablo Bautista y Leire Fernández ganan la Maratón de las Tucas 2025 en el Gran Trail Aneto-Posets

BENASQUE (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

Los deportistas Pablo Bautista Rovira y Leire Fernández Abete son los vencedores de la Maratón de las Tucas 2025. La prueba de 42 kilómetros y 2.500 metros positivos del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets ha deparado una emocionante carrera en la que el murciano y la vasca han sido los más rápidos.

A las 08.00 horas partieron los 911 participantes desde la Avenida de los Tilos de Benasque. El recorrido, algo mojado tras la lluvia nocturna, rodea las Tucas de Ixeia --2.840 metros--, pasando por lugares tan emblemáticos como los ibones de Batisielles, la cascada de la Espigantosa o los pueblecitos de Anciles o Cerler.

En lo deportivo, los ritmos al principio han sido estratosféricos, propiciados por el alto nivel atlético y la meteorología benigna. De hecho, la cabeza de carrera ha pasado en tiempos de récord en el primer puesto de control en el refugio de Estós --kilómetro 12,4--.

La subida hasta el collado de la Plana --kilómetro 20,5--, ecuador y punto más alto del trazado con 2.702 metros de altitud, ha colocado a Pablo Bautista como líder, perseguido de muy cerca por Iván Moreno.

Sin embargo, el catalán ha sufrido una fuerte torcedura de tobillo poco después, que le ha dejado fuera de juego.

Entre las chicas, la carrera ha dibujado un duelo sin cuartel entre la aragonesa Villanueva y la vasca Leire Fernández. Patricia ha arrancado sin concesiones, demostrando su grandes dotes de escaladora y abriendo una brecha de 5 minutos en el collado de la Plana.

Sin embargo, la bajada ha volteado completamente la situación y la guipuzcoana ha atacado, tomando la cabeza de carrera antes del refugio Ángel Orús --kilómetro 25--. En el tramo final, un descenso hasta el pueblo de Eriste con un último puerto en el Molino de Cerler (km 37,7), los líderes han defendido sus ventajas hasta celebrar su victoria con los centenares de aficionados en la meta de Benasque.

A POR EL RÉCORD

"Es mi primera vez aquí y ha sido increíble. Durante todo el recorrido había gente animando y me han llevado en volandas. Aunque no tenía muchas referencias, al final me he exprimido para ir a por el récord", ha explicado el vencedor, Pablo Bautista, que ha cerrado el cronómetro en 4:24:17, seis minutos menos que la marca de Marcos Ramos.

Tras una pelea encarnizada, el zaragozano Alberto Lasobras --4:36:34-- se ha subido al segundo cajón del podio y el oscense Javi Cabestre --4:37:10--, al tercero. Pere Rullán ha sido cuarto y Francisco Álvarez, quinto.

En categoría femenina, Leire Fernández no ha encontrado rival en la sección definitiva y ha mantenido el ritmo para cruzar la línea de llegada en 5:38:41. "Esto para mí era un reto muy personal. Con una carrera muy montañera, muy dura y que sabía que se me iba a hacer larga. Pero justo eso es lo que nos gusta a los trail runners. Si fuera fácil, se llamaría pádel", ha apuntado tras cruzar la meta, recordando el eslogan que la ha viralizado en las últimas semanas.

Eso sí, la organización le tenía preparada una sorpresa y ha podido un poco con la raqueta ante las sonrisas del público. A pesar de acusar mucho el esfuerzo en la segunda mitad, la turolense Patricia Villanueva --5:41:33-- ha sabido defender la segunda posición, mientras que la vasca Eneritz Aramendi --5:58:00-- se ha quedado con la medalla de bronce. La cuarta y quinta posición ha sido para Sonia Amor y Andrea Prades.

El récord femenino seguirá en manos de Anna Comet con 5:16:25. En el momento de escribir esta crónica, centenares de participantes siguen en carrera y tendrán hasta las 22.00 horas para cruzar el arco final.