Pablo Bautista y Leire Fernández revalidan sus coronas en el Maratón de las Tucas, en Benasque (Huesca)

La campeona Leire Fernández rodeada de niños en el podio del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets. - JAVIER BARAHONA

La chef altoaragonesa Iris Jordán Martín, del restaurante Ansils --estrella Michelin-- ha terminado cuarta en la prueba femenina

BENASQUE (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

Pablo Bautista y Leire Fernández ha vuelto a imponerse en una nueva edición de la Maratón de las Tucas 2026, la prueba de 42 kilómetros y 2.500 metros positivos de desnivel del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets.

Llegaban como favoritos, con la presión de ser los últimos vencedores de esta impresionante carrera a faldas del Posets, y demostraron que están un punto por encima del resto, defendiendo su corona en una mañana hermosa pero muy calurosa.

A las 08.00 horas han partido los 938 participantes desde la Avenida de los Tilos de Benasque. El recorrido rodea las Tucas de Ixeia (2.840 metros), pasando por lugares tan emblemáticos como los ibones de Batisielles, la cascada de la Espigantosa o el pueblo de Cerler.

La salida ha sido rápida, pasando en tiempos de récord en el primer puesto de control en el refugio de Estós --kilómetro 12,4--. Sin embargo, la temperatura ha ido subiendo con la jornada y la ascensión hasta el collado de la Plana --kilómetro 20,5--, ecuador y punto más alto del trazado con 2.702 metros de altitud, se ha hehco realmente dura.

Bautista, que había iniciado liderando la prueba, ha sido superado por el turolense Germán Castel en la bajada a Eriste --kilómetro 32,9--, pero su dominio ha concluido en la última subida al Molino de Cerler --kilómetro 37,7--. Allí, el murciano ha apretado hasta proclamarse de nuevo campeón con un tiempo de 4 horas 34 minutos y 56 segundos.

"Estoy muy contento porque he tenido una temporada muy difícil, con muchos problemas, pero en este recorrido que tanto me gusta he recuperado las buenas sensaciones", ha apuntado el corredor del equipo Joma Trail, que se ha quedado a 10 minutos de su propio récord (4:24:17).

Poco después ha lllegado a meta Castel (4:38:21), mientras que el promesa Javier Vives Barreda (4:40:56) no ha perdido comba en toda la carrera hasta subirse al tercer cajón del podio. Alberto Lasobras Llera (4:46:10) y Leonardo Gil Saura (4:50:38) han completado el top 5.

DOMINIO INCONESTABLE DE LEIRE FERNÁNDEZ

Si el triunfo en la prueba masculina ha estado muy reñido, la femenina ha tenido una dueña y señora desde el principio hasta el fin, la atleta Leire Fernández Abete. La guipuzcoana ha liderado la carrera sin mirar atrás, ampliando su ventaja en cada punto de control que atravesaba y ha parado el cronómetro en el 5:35:51.

"Siempre nos han dicho que para vencer al miedo tenemos que ser valientes. Es mentira. El miedo se vence con amor y gracias a todo el que he recibido en estas montañas he podido llegar a la meta", ha reflexionado la campeona de España de Carreras por montaña 2025.

Sí ha habido pelea por la segunda posición, con Anayet Gracia Campo (6:17:08) y Silvia García Orgiles (6:18:10) realizando un ejercicio progresivo y corriendo prácticamente juntas durante toda la segunda mitad de la prueba.

Finalmente, solo un minuto les ha separado bajo los arcos de llegada. La cuarta posición ha sido para Iris Jordán Martín (6:26:34), chef con estrella Michelín en el cercano pueblo de Anciles, y la quinta para Laura Aparicio Galve (6:26:49).

El récord femenino seguirá, por tanto, en manos de Anna Comet (5:16:25). En el momento de escribir esta crónica, centenares de participantes siguen en carrera y tendrán hasta las 22.00 horas para cruzar el arco final.

Todo este espectáculo ha podido seguirse en directo gracias a la retransmisión de Evasión TV, que ha contado con el periodista Albert Jorquera y Luis Alberto Hernando, campeón del mundo de trail running y vencedor de la prueba en 2015.

Se pueden seguir todos los resultados en directo del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets en la página web oficial. Además, en las redes sociales de la carrera se publica contenido actualizado.