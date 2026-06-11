Pádel Zaragoza presenta su Club de Empresas junto a Grupo Arvia y un referente mundial en este deporte

Jornada empresarial celebrada en Pádel Zaragoza. - ALVARO CALVO MINGUELL

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pádel Zaragoza ha celebrado este jueves una jornada empresarial que reunió a cerca de 40 representantes de algunas de las principales compañías aragonesas con motivo de la presentación oficial de su nuevo Club de Empresas, una iniciativa destinada a fortalecer las relaciones profesionales, fomentar el 'networking' y generar nuevas oportunidades de negocio a través del deporte.

El evento ha servido además para presentar el acuerdo de colaboración entre Pádel Zaragoza y Grupo Arvia, así como para conocer de primera mano la visión sobre el presente y el futuro de la industria del pádel de Miguel Matía, director general de Nueva Alcántara Club de Marbella, considerado uno de los mayores referentes mundiales en la gestión de clubes deportivos.

La jornada la ha inaugurado Pedro Sala, director comercial de Pádel Zaragoza, realizando un recorrido por la historia de la entidad desde su apertura en 2009 como primer club específico de pádel de Aragón.

Durante su intervención, ha repasado los principales hitos del club, su crecimiento en instalaciones y servicios, la organización de grandes eventos nacionales e internacionales y la evolución que ha permitido convertirlo en el club referencia del pádel en Aragón.

Posteriormente, se ha presentado oficialmente la alianza entre Pádel Zaragoza y Grupo Arvia, representado por Álvaro Sierra, director de Hoy Aragón, y Nacho del Corral, director de BirdCom.

El acuerdo nace con el objetivo de potenciar la comunicación de las iniciativas impulsadas por el club y fortalecer la conexión entre el mundo empresarial, los medios de comunicación y el deporte.

Uno de los momentos centrales de la mañana ha sido la entrevista realizada por Álvaro Sierra a Miguel Matía, quien ha compartido con los asistentes su experiencia al frente de Nueva Alcántara Club, reconocido en dos ocasiones como Mejor Club de Pádel del Mundo, y analizó las claves que han permitido alcanzar ese nivel de excelencia.

PROFUNDA TRANSFORMACIÓN DEL PÁDEL

Durante la conversación, Matía ha explicado la profunda transformación que ha vivido el pádel en los últimos años y las enormes perspectivas de crecimiento que presenta a nivel internacional.

El empresario ha destacado la entrada de patrocinadores, fondos de inversión y grandes marcas en el sector, tanto en el ámbito profesional como en los clubes deportivos, consolidando al pádel como una industria cada vez más atractiva para inversores y empresas.

También han abordado en la entrevista su faceta como consultor y asesor de nuevos proyectos vinculados al pádel, analizando las diferencias de inversión, presupuesto y objetivos que existen entre los distintos modelos de negocio que están surgiendo en la actualidad.

En este sentido, ha explicado detalles sobre nuevos desarrollos en los que participa y sobre las oportunidades que ofrece un mercado que continúa en plena expansión.

EVOLUCIÓN DE LOS CLUBES

Otro de los temas destacados ha sido la evolución de los clubes de pádel hacia auténticos centros deportivos y sociales. Tal y como ha explicado Matía, el éxito de las instalaciones modernas pasa por integrar servicios como restauración, 'fitness', 'wellness', belleza y ocio familiar, una transformación que multiplica las posibilidades de negocio pero que también exige una gestión cada vez más profesional y especializada.

La tecnología ha tenido igualmente un papel protagonista en la conversación. Como socio fundador de Playtomic, la aplicación líder para la gestión y reserva de pistas de pádel a nivel mundial, ha analizado el impacto que la digitalización ha tenido en el crecimiento del deporte y también ha comentado su nuevo proyecto, Taykus, una plataforma diseñada para optimizar tanto la experiencia de los usuarios como la gestión interna de los clubes deportivos.

La entrevista ha profundizado en la situación actual del pádel profesional, donde el crecimiento de los patrocinadores, la inversión publicitaria y la presencia televisiva están impulsando la profesionalización del circuito, mejorando los salarios de los jugadores y aumentando los premios de competiciones como Premier Padel.

Su experiencia como fundador de M3 Padel Academy, considerada una de las academias más prestigiosas del mundo y referente en la formación de jugadores profesionales, ha dado a los asistentes una visión privilegiada sobre la evolución competitiva del deporte y el desarrollo del talento de alto rendimiento.

Como conclusión, Matía ha lanzado un mensaje de optimismo sobre el futuro del sector y ha destacado que las oportunidades más interesantes para muchas empresas pueden encontrarse en la colaboración con clubes ya consolidados, aprovechando su capacidad de generar visibilidad, comunidad y retorno de inversión.

EL PÁDEL SEGUIRÁ CRECIENDO

Según sus previsiones, el pádel continuará creciendo de forma sostenida durante la próxima década hasta alcanzar cerca de 200 millones de practicantes en todo el mundo.

La jornada ha concluido con la presentación oficial del Club de Empresas de Pádel Zaragoza, un proyecto que nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro estable para compañías de diferentes sectores.

A través de eventos exclusivos, acciones de comunicación, espacios de 'networking' y actividades vinculadas al deporte, la iniciativa busca crear una comunidad empresarial sólida alrededor de uno de los clubes de referencia del panorama nacional.

Con este lanzamiento y la alianza estratégica con Grupo Arvia, Pádel Zaragoza da un nuevo paso en su apuesta por conectar empresa, comunicación y deporte, consolidando un modelo que aspira a convertirse en referencia dentro del ecosistema empresarial aragonés.