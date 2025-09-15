El Padre Guilherme fusionará música sacra y techno en una sesión inédita prefiestas en la plaza del Pilar de Zaragoza

Presntación del concierto que el Padre Guilherme ofrecerá para fusionar música sacra y techno en una sesión inédita prefiestas en la plaza del Pilar - DANI MARCOS

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El popular Padre Guilherme, DJ y sacerdote católico portugués, que ha revolucionado la escena internacional al fusionar la profundidad de la música sacra con la energía del techno, ofrecerá un concierto inédito como antesala a las fiestas del Pilar,

Esta iniciativa se enmarca dentro del acuerdo presupuestario de este año con el grupo municipal Vox como un proyecto cultural de Zaragoza como "Ciudad por la Vida".

La actuación tendrá lugar en el Escenario Ámbar Fuente de Goya, de la plaza del Pilar, el 3 de octubre a las 21.00 horas, una cita que propone al público una experiencia sonora única, abierta y gratuita.

Guilherme Guimaraes Peixoto, de 50 años, se ha consolidado como uno de los referentes más originales del panorama electrónico actual, con actuaciones en escenarios como el Cristo Redentor de Río de Janeiro, la Torre dos Clérigos de Oporto y festivales de renombre mundial como Afterlife en Hï Ibiza, Medusa Festival o Zamna Festival.

Su propuesta aúna espiritualidad, innovación y cultura contemporánea, que permite reforzar el mensaje de esta actividad, en defensa de la vida, junto a otros valores que promulga como la paz, la esperanza y la solidaridad a través de la conexión entre lo tradicional y lo contemporáneo.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha reconocido que "Zaragoza siempre acoge con gran interés cualquier expresión artística inspiradora y, como en este caso, sorprendente, disruptiva y con un prestigio internacional que la avala. Los ciudadanos así lo perciben, estamos en una ciudad que facilita a todo el mundo el acceso a la cultura de primer orden y una oportunidad así no vamos a dejarla escapar, con el aliciente, además, de que promulga unos valores muy necesarios en nuestra sociedad".

Con su estilo propio, que combina narrativas sonoras y experiencias inmersivas, Padre Guilherme apuesta por tender puentes entre generaciones, espacios culturales y sensibilidades diversas.

JMJ

Sus actuaciones en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa ante 1,5 millones de jóvenes y en otros escenarios internacionales han despertado el interés de medios internacionales como Reuters, Forbes, The Guardian y ABC.

La concejal del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha expresado que "este acto, que se realizará el día 3 de octubre en la Plaza Del Pilar, será un acto para todos los públicos, especialmente pensado para jóvenes y familias jóvenes. El objetivo último es realzar la vida, la defensa de la vida y la defensa de la familia, pilar de nuestra sociedad. Y bajo este espíritu y este eslogan de Zaragoza Ciudad por la Vida -- ha añadido-- se desarrollará este acto y para el que se utilizará la partida introducida por Vox en los Presupuestos del año 2025".

Con este concierto, la ciudad Zaragoza refuerza su compromiso como una ciudad habitable, diversa, acogedora y con un desarrollo de políticas públicas que favorecen el día a día de las familias, su formación y la conciliación para lograr un desarrollo pleno.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Zaragoza divulga esos valores a través de la oportunidad expresiva que le ofrece la innovación cultural y la vanguardia de las experiencias musicales que conectan tradición, espiritualidad y nuevas tendencias artísticas.