El padre Guilherme llena la Plaza del Pilar con un concierto de fusión entre la música sacra y la electrónica

La plaza del Pilar llena este viernes en el concierto del padre Guilherme. - LAURA TRIVES

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escenario Ámbar de la Fuente de Goya en la Plaza del Pilar ha acogido este viernes, con la organización del Ayuntamiento de Zaragoza, una sesión musical que, por primera vez se ha podido ver en Zaragoza, a modo de prolegómeno de las Fiestas del Pilar 2025.

El popular Padre Guilherme, DJ y sacerdote católico portugués, que ha revolucionado la escena internacional al fusionar la profundidad de la música sacra con la energía del techno, desplegó un concierto preparado para el público jóven y familiar que ha alcanzado un éxito total.

Miles de personas se acercaron al corazón de la Ciudad para encontrarse con el talento de Guilherme Guimaraes Peixoto, de 50 años, que ha integrado sonidos de música sacra con la electrónica más actual.

La alcaldesa, Natalia Chueca, asistió a esta sesión del Dj luso y ha destacado esta propuesta como "un ejemplo más de la estrategia para atraer grandes eventos culturales y musicales y que siempre sean accesibles para todo el público. La Cultura no entiende de barreras y, hoy, zaragozanos y visitantes de todas las edades han disfrutado de un concierto único".

Durante su trayectoria, este sacerdote católico ha logrado consolidarse como uno de los referentes más originales del panorama electrónico actual, con actuaciones en escenarios como el Cristo Redentor de Río de Janeiro, la Torre dos Clérigos de Oporto y festivales de renombre mundial como Afterlife en Hï Ibiza, Medusa Festival o Zamna Festival.

Su propuesta aúna espiritualidad, innovación y cultura contemporánea, que permite reforzar el mensaje de esta actividad, en defensa de la vida, junto a otros valores que promulga como la paz, la esperanza y la solidaridad a través de la conexión entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Con su estilo propio, que combina narrativas sonoras y experiencias inmersivas, Padre Guilherme apuesta por tender puentes entre generaciones, espacios culturales y sensibilidades diversas. Sus actuaciones en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa ante 1,5 millones de jóvenes y en otros escenarios internacionales han despertado el interés de medios internacionales como Reuters, Forbes, The Guardian y ABC.