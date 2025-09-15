El paisaje del vino o el yeso alabastrino protagonizarán investigaciones y residencias de Territorio Mudéjar

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, y la directora de Territorio Mudéjar, Víctoria Trasobares. - EUROPA PRESS

La asociación Territorio Mudéjar ha convocado la sexta edición de sus estancias de investigación y residencias artísticas para estudiar, visibilizar y desarrollar proyectos a través del patrimonio del medio rural. En esta ocasión, la residencia artística abordará el paisaje del vino, mientras que las tres estancias girarán en torno a un proyecto europeo de patrimonio religioso en áreas rurales, la gestión del monumento y su entorno y el estudio del yeso alabastrino.

Estas convocatorias, cuyo plazo para presentar propuestas se extenderá hasta el 31 de octubre, se han presentado este lunes en una rueda de prensa en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), con la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, y la directora de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares.

Lázaro ha destacado que se trata de desarrollar propuestas "innovadoras" en torno al patrimonio y que genera un impacto directo en los 49 pueblos adheridos a Territorio Mudéjar, como constatan las ediciones anteriores de estas convocatorias. Ofrecen también la oportunidad de investigar en el medio rural.

La directora de Territorio Mudéjar ha remarcado que estas estancias buscan atraer redes de profesionales que trabajen directamente en los municipios y que "no se queden en un plano teórico", sino que avancen en la prueba de determinados proyectos.

De hecho, esta convocatoria ha tardado un poco más --no salió en 2024--, porque la asociación ha estado pensando en cómo afinar los objetivos, los impactos y cómo crecer. Este tiempo ha servido también para sumar alianzas con diferentes entidades de otros territorios y otros ámbitos, pero con las que comparten el objetivo de desarrollar recursos patrimoniales "de una manera actual".

Para esta ocasión, el comité científico de Territorio Mudéjar ha seleccionado cuatro ámbitos: tres para las estancias de investigación y otro para la residencia artística.

LOS USOS DEL PATRIMONIO Y SU ENTORNO

La primera modalidad trabajará en torno a los usos del patrimonio, bajo la premisa de que "para su conservación, necesita uso" y, en consecuencia, hay que abordar los problemas existentes para el mantenimiento constante de esos usos para favorecer su conservación, todo ello teniendo en cuenta la propia idiosincrasia de cada lugar.

Esta estancia se desarrolla en colaboración con el proyecto europeo Religious Heritage in Rural Areas (ReliHE), liderado por el Politécnico de Turín y en el que participa Territorio Mudéjar a través de la DPZ.

La beca está destinada a estudiar, diagnosticar y plantear casos piloto sobre los usos históricos del patrimonio religioso de Territorio Mudéjar y su estado actual, así como a profundizar en el papel estratégico de este patrimonio en los entornos rurales.

La segunda línea ampliará su mirada para abarcar todo el entorno del monumento para que este "no esté aislado" y interactúe a todos los niveles con su alrededor, lo que Trasobares ha denominado como "entorno de protección", que es lo que permite entender el patrimonio en toda su extensión y "el lugar donde pasan las cosas". "Nos ocupamos muchas veces de una muy buena conservación del monumento, pero a veces nos olvidamos un poquito de lo que le rodea", ha señalado.

Se llevará a cabo con la Catedral de San Salvador de Zaragoza y la beca servirá para desarrollar una serie de propuestas para el espacio conocido como Parroquieta de La Seo y el Patio del Archivo Capitular --situado en la vecina calle Pabostria--, Patrimonio Mundial de la Unesco, y al menos otros dos edificios de los municipios socios de Territorio Mudéjar, proponiendo medidas de conservación preventiva y desarrollando acciones piloto que potencien los usos de los espacios y su integración territorial.

YESO ALABASTRINO Y VINO

La ultima modalidad de estas estancias propone estudiar el yeso alabastrino y su impacto en el territorio, en colaboración con el Centro Integral de Desarrollo del Alabastro (CIDA).

El yeso, como material fundamental para comprender la arquitectura mudéjar, ha sido protagonista de anteriores estancias y ahora se busca ampliar su estudio mediante una colaboración con el CIDA, con sede en la localidad turolense de Albalate del Arzobispo.

Esta alianza es fundamental por la ubicación de yacimientos de alabastro históricos y actuales en localidades de Territorio Mudéjar y por los vínculos con las empresas extractoras y transformadoras del producto ubicadas o muy cercanas a los pueblos socios, dado que la Ribera Baja del Ebro es el mayor productor mundial de alabastro.

Esta beca, que hunde sus raíces en dos estancias de investigación anteriores, pretende promover, entre otras cuestiones, un estudio de las posibilidades de este tipo de yeso y la puesta en marcha de hornos tradicionales.

Por otro lado, Territorio Mudéjar vuelve a convocar una residencia artística vinculada con el territorio y el paisaje cultural, que en esta ocasión abordará el paisaje del vino, aprovechando la elección de Cariñena como Ciudad Europea del Vino en 2025 y que hay municipios adheridos a la asociación que forman parte de las tres denominaciones de origen vinícolas de la provincia --Cariñena, Calatayud y Campo de Borja--.

BASES

La convocatoria está abierta a todo tipo de profesionales con un mínimo de dos años de experiencia profesional. La duración de las becas será entre cuatro y siete meses y los beneficiarios recibirán 7.500 euros en el caso de las estancias y 4.500 en la residencia artística.

No obstante, en el caso de la relacionada con el yeso alabastrino, el CIDA duplicará la dotación con una aportación en especie y, en el caso de la residencia artística en torno al vino, habrá también una ayuda para el alojamiento.

Para promover la convocatoria, Territorio Mudéjar organizará diversas sesiones a lo largo del territorio, como tres sesiones "clásicas", que comenzarán el 30 de septiembre en Albalte del Arzobispo y continuarán los días 14 y 21 de octubre en lugares por confirmar.

Además, este miércoles, Tarazona acogerá una reunión del proyecto ReliHE, Cariñena clausurará este viernes la exposición 'Proyectos Territorio Mudéjar y Taller de iniciación a la acuarela', mediante la observación del paisaje con la artista investigadora Pilar García Verón.

Por último, el 25 de septiembre, en el Palacio de San Juan de La Almunia de Doña Godina, se presentará la muestra 'Territorio Mudéjar La Guía', resultado de la convocatoria de estancias 2021.