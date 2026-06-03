Los paisajes ocultos de Goya salen a la luz en el Pablo Serrano gracias a la mirada de José Manuel Ballester

El director de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la comisaria de la muestra, Lola Durán y el autor de la exposición, José Manuel Ballester han sido los encargados de la presentación - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sala del IAACC Pablo Serrano, en Zaragoza, acoge desde este martes la exposición 'Espacios Ocultos. Goya en Silencio', una propuesta del artista José Manuel Ballester que invita al visitante a redescubrir algunas de las obras más conocidas de Francisco de Goya desde una perspectiva inédita. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 12 de octubre, forma parte de los actos previos al bicentenario de la muerte del pintor de Fuendetodos y ofrece una relexión sobre la importancia del paisaje y los escenarios que el artista aragonés construyó en sus composiciones.

La exposición ha sido inaugurada por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, acompañado por el propio Ballester y por la comisaria de la muestra, Lola Durán. La propuesta reúne una serie de intervenciones digitales sobre algunas de las obras más emblemáticas de Goya, desde los cartones para tapices hasta los Desastres de la Guerra, las Pinturas Negras o el célebre El tres de mayo de 1808.

La singularidad del proyecto reside en que Ballester elimina de las imágenes a todos los personajes y acciones que tradicionalmente han centrado la atención de espectadores e historiadores. Lo que permanece son los paisajes, los fondos, los cielos, los caminos y los espacios donde se desarrollan las escenas.

El resultado es una visión completamente diferente de unas obras que forman parte del imaginario colectivo. Allí donde antes la mirada se dirigía hacia los protagonistas humanos, ahora el visitante descubre escenarios cargados de significado, capaces de transmitir emociones, tensiones y relatos incluso en ausencia de figuras.

La muestra incluye trece grabados originales de Goya procedentes del Museo de Zaragoza, una colaboración que permite contextualizar el trabajo de Ballester y profundizar en la comprensión del universo creativo del pintor aragonés.

UNA EXPOSICIÓN PARA MIRAR A GOYA DESDE OTRO LUGAR

La comisaria de la muestra, Lola Durán, ha explicado que el proyecto nace de una pregunta aparentemente sencilla: qué habría sucedido si los cuadros de Goya se hubieran contemplado antes de incorporar a sus personajes. A partir de esa idea, Ballester se adentra en las composiciones del artista para estudiar su técnica, sus estructuras visuales y la forma en que construía cada imagen.

Mediante un complejo proceso digital, el artista elimina las figuras sin alterar el resto de la obra. El objetivo no es vaciar los cuadros, sino desplazar la atención hacia elementos que siempre estuvieron presentes, aunque relegados a un segundo plano.

"Ballester no inventa nada. Lo que hace es poner en primer término algo que ya estaba allí", ha señalado Durán durante la presentación. Ese cambio de jerarquía transforma la experiencia del espectador y modifica radicalmente la forma de aproximarse a las obras.

Uno de los ejemplos más impactantes es el del 3 de mayo. Al desaparecer los fusilados y el pelotón de soldados, permanecen el suelo ensangrentado, la luz del candil y las colinas del fondo. La violencia sigue presente pese a la ausencia de personajes.

Según la comisaria, el paisaje conserva la memoria de la tragedia. La escena pierde su narrativa inmediata, pero mantiene intacta su carga emocional, demostrando que el entorno diseñado por Goya también formaba parte del mensaje.

DIÁLOGO ENTRE GOYA Y EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

La exposición también establece conexiones entre la obra de Goya y los conflictos actuales. En algunos de los grabados de los Desastres de la Guerra, Ballester incorpora referencias a lugares como Siria, Afganistán, Irak o Gaza, evidenciando que las reflexiones del pintor sobre la violencia y la condición humana mantienen plena vigencia más de dos siglos después.

José Manuel Ballester ha defendido que Goya sigue siendo un artista abierto a nuevas interpretaciones. A su juicio, pese a ocupar un lugar fundamental en la historia del arte occidental, todavía existen aspectos de su obra que continúan ofreciendo lecturas novedosas.

El artista ha destacado especialmente la capacidad del aragonés para representar las consecuencias de la guerra desde una perspectiva inédita para su época. Frente a las tradicionales escenas heroicas, Goya mostró el sufrimiento, la barbarie y las miserias humanas derivadas de los conflictos.

"Fue el primero que dio la vuelta completamente a la representación de la guerra", ha afirmado Ballester, quien considera que los Desastres de la Guerra constituyen una denuncia universal de la violencia que sigue interpelando al espectador contemporáneo.

La exposición distingue además dos etapas fundamentales en la trayectoria del pintor. Por un lado, el Goya costumbrista de los cartones para tapices y las escenas populares; por otro, el creador de las Pinturas Negras y de las imágenes más inquietantes de la historia del arte, una faceta que, según Ballester, convirtió al artista en una figura universal.

EL PAISAJE COMO MEMORIA Y PROTAGONISTA

Durante la inauguración, Pedro Olloqui ha subrayado la importancia de esta propuesta dentro de la estrategia cultural del Gobierno de Aragón y del trabajo de preparación del bicentenario de Goya.

El director general ha defendido que la exposición permite comprender aspectos poco explorados de la obra del pintor y reivindicar la importancia del paisaje dentro de sus composiciones. A su juicio, los escenarios que aparecen en los cuadros no son simples fondos decorativos, sino elementos esenciales para interpretar el tiempo histórico y la psicología de los personajes.

Ballester comparte esa visión. El artista ha insistido en que en Goya no existe ningún detalle gratuito y que todo los elementos presentes en sus obras tienen una función concreta dentro del relato visual.

Para el creador madrileño, los paisajes de Goya poseen una enorme fuerza porque nacen de la observación directa de la realidad. "No hay nada de relleno", ha señalado. "Todo tiene una razón de ser".

Con 'Espacios ocultos. Goya en Silencio, el IAACC Pablo Serrano propone así una experiencia que invita a mirar de nuevo algunas de las obras más conocidas de la historia del arte español. Una exposición de transforma al espectador en protagonista y demuestra que, incluso después de dos siglos, Goya sigue teniendo mucho que contar a través de sus silencios y de sus paisajes.