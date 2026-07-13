La pantalla gigante de la plaza del Pilar se mantiene para ver la semifinal del Mundial entre España y Francia - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene la pantalla gigante de la plaza del Pilar para ver una de las semifinales del Mundial de Fútbol que disputarán las selecciones de España y Francia este martes, 14 de julio, precisamente el día de la fiesta nacional en el país galo.

Así lo ha confirmado la alcaldesa Natalia Chueca, tras el rotundo éxito registrado el pasado viernes en el partido de cuartos de final ante Bélgica, cuando más de 9.000 zaragozanos se congregaron en la plaza del Pilar para animar a 'la roja'.

La gran pantalla repite ubicación delante de la Fuente de Goya y habrá también refuerzos de pantallas laterales en el propio Ayuntamiento para que el ángulo de visión sea adecuado.

Las distintas áreas municipales --Cultura, Infraestructuras, Limpieza, Policía Local, Bomberos-- han empezado a preparar de manera coordinada el dispositivo para que los vecinos puedan disfrutar, en la plaza más emblemática la ciudad, de este histórico acontecimiento deportivo.

Es la segunda vez que la selección masculina disputa una semifinal del Campeonato del Mundo. La primera, en 2010, culminó con la conquista del único título mundialista hasta la fecha, que se celebró por todo lo alto en la propia plaza del Pilar.

Ese mismo año, el jugador de la selección, Álvaro Arbeloa fue el pregonero de las fiestas del Pilar y salió al balcón del Ayuntamiento con la Copa del Mundo ganada en Sudáfrica en la mano que provocó un sonoro aplauso y ovación cuando la alzó y la exhibió ante una plaza abarrotada y totalmente entregada.

En este Mundial 2026, el Ayuntamiento ha comenzado abriendo el Pabellón Príncipe Felipe para el partido de octavos de final contra Portugal y más de 5.000 aficionados se reunieron en este equipamiento municipal para disfrutar del triunfo de la selección.

El éxito de convocatoria fue todavía mayor el viernes 10 de julio en la Plaza del Pilar, con más de 9.000 asistentes y un espectacular ambiente festivo que se repetirá mañana martes en la retransmisión del España-Francia.

Volverá a haber animación musical en la previa con DJ Castas y el speaker David Aso, baños portátiles y un dispositivo especial de limpieza al concluir el partido.