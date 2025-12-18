El PAR abre el plazo para la presentación de candidaturas a las primarias

El secretario general del PAR, Francisco Nasarre. - PAR.

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés ha comunicado a toda su militancia la apertura del plazo para la presentación de candidaturas a unas elecciones primarias en las que se elegirá, si hubiera más de un aspirante, al afiliado que encabezará la lista a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

El secretario general del Partido Aragonés, Francisco Nasarre, ha explicado que esta convocatoria responde a lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos vigentes del PAR, en el que se establece que la designación de la persona candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón se realizará mediante un proceso de elección primaria, cuya convocatoria corresponde a la Comisión Ejecutiva.

Nasarre ha señalado que este trámite "tiene como finalidad conocer si concurren uno o varios aspirantes" ya que, "conforme a los Estatutos, no se celebrarán primarias en el supuesto de que solo se presentara una candidatura, que sería proclamada directamente".

"Finalizado el plazo para la comunicación de posibles candidaturas --mañana viernes, 19 de diciembre--, la Comisión Ejecutiva, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, adoptará los acuerdos oportunos sobre la convocatoria del proceso de primarias y los trámites posteriores, que serán comunicados a la militancia", ha concluido el secretario general del Partido Aragonés.