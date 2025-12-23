El PAR concurrirá en solitario a las elecciones autonómicas con Alberto Izquierdo como candidato

Alberto Izquierdo encabezará las listas del PAR. - PARTIDO ARAGONÉS

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés concurrirá en solitario a las elecciones autonómicas del próximo de 8 de febrero y lo hará con unas listas que estarán encabezadas por el presidente del PAR, Alberto Izquierdo, tal y como se aprobó por unanimidad en la reunión de la Comisión Ejecutiva de este lunes. Así lo ha anunciado Alberto Izquierdo a las puertas del Palacio de la Aljafería, un acto simbólico, según ha dicho, porque "es la Casa de la Palabra, el lugar donde se deberían decidir las cosas y no en Madrid".

Izquierdo ha estado acompañado en esta comparecencia por miembros de la Comisión Ejecutiva de su formación política. "Es una decisión que hemos madurado mucho, que hemos meditado, porque hemos mantenido contactos con muchos partidos y no solo con uno, a pesar de lo que piensa la gente. Hemos decidido que para nosotros es imprescindible seguir anteponiendo la esencia de esta formación política, de este nuevo Partido Aragonés, lleno de hombres y mujeres decididos y capaces de gobernar en Aragón para todos los aragoneses, no solo para los que les votan como hacen algunos", ha asegurado.

Ha destacado que "estamos decididos y somos capaces de dar estabilidad a un Gobierno y luchar de una forma abierta contra los extremos, contra Vox y contra Teruel Existe, esos que significan romper la unidad de los territorios, romper la posibilidad de llegar a acuerdos y romper todos los puentes democráticos que había en Aragón".

Izquierdo ha denunciado que "es muy triste pensar cómo hoy un señor juega con Aragón al ajedrez, un señor que se llama Santiago Abascal". "Me gustaría que fuese él el candidato a las elecciones autonómicas ya que va a ser él al que la gente va a votar. Vendrá con el caballo, con la espada, lo dejará a las afueras de Zaragoza y pasará diez días aquí diciéndonos a los aragoneses qué es lo que tenemos que hacer para luego utilizarnos. Qué pena y qué rabia", ha insistido.

Por todo ello, ha proseguido, "hemos decidido ir solos y hemos decidido hacerlo de una forma contundente, casa por casa, pueblo por pueblo, hablando con la gente y explicándole lo que era antes Aragón y lo que es hoy. Nunca en la historia Aragón tuvo unas elecciones anticipadas y, desde luego, no las habría tenido si el Partido Aragonés hubiese sido decisivo. Esto es lo que trae Vox, esto es lo que trae Teruel Existe, esos partidos que dicen no a todo y que lo único que les importa es hacer un mensaje que cree miedo para conseguir votos".

El presidente del PAR ha anunciado que ya se va a empezar a trabajar con las asambleas provinciales en la elaboración de las listas y ha adelantado que él encabezará la de Teruel. "Vamos a construir esas listas cremallera contando, como ya lo hicimos la última vez, con la gente del territorio. Nosotros no vamos a poner ni a actores, ni artistas, ni gente famosa, vamos a contar con alcaldes, concejales, hombres y mujeres del territorio, personas que la gente conoce y ve por la calle, que pueden resolver los problemas de los ciudadanos".

Ha reconocido que se han mantenido conversaciones con varios partidos políticos, pero "no hemos conseguido encontrar ninguna posibilidad en la que el aragonesismo de centro y moderado que nosotros representamos, el de la gente de la calle, el de la gente de la clase media pueda verse representado con fuerza".

Ha agregado que "no hemos encontrado compañero de viaje y, por lo tanto, hemos entendido que, a pesar de ser un riesgo, estamos decididos a ir casa por casa y vamos a utilizar, en el buen sentido, a nuestros 380 concejales que hay repartidos por todo Aragón para pedir a la gente el voto para la moderación, para el entendimiento y para, si es posible, que dejemos de hablar aquí --en referencia a la Cortes de Aragón-- de Franco, de Feijóo, de Pedro Sánchez, de Koldo o de Ábalos", ha dicho.