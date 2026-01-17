El PAR pide que la red de cercanías se extienda hasta la comarca del Jiloca

La candidata del PAR, Cristina Navarro, con representantes de esta formación en Calamocha. - PARTIDO ARAGONÉS

CALAMOCHA (TERUEL), 17 (EUROPA PRESS)

El Partido Aragonés (PAR) ha reclamado que la red de transportes de cercanías con Zaragoza llegue a la Comarca del Jiloca, lo que beneficiaría a los vecinos de los pueblos de esta comarca y de la vecina de Campo de Daroca.

La número 2 de la lista de la formación por la provincia de Teruel, Cristina Navarro, ha indicado que "Calamocha se encuentra a menos de 100 kilómetros de Zaragoza capital y al igual que con Huesca, podría extenderse esa red de cercanías" hasta la capital del Jiloca, lo que en opinión del PAR incentivaría que la gente pueda vivir en el territorio y desplazarse por trabajo o estudios hasta la capital de Aragón.

"Los estudiantes que les apetezca ir y venir y vivir a su pueblo pueden ir a Zaragoza a estudiar y tienen la capacidad de poder volver, al igual que los trabajadores", ha subrayado

La candidata del Partido Aragonés ha citado el ejemplo de la reivindicación del servicio de cercanías de Huesca para conectar con Zaragoza que, del mismo modo, podría reclamarse para la provincia de Teruel, sin olvidar que esta red podría beneficiar a otras comarcas como la zaragozana Campo de Daroca.

"Se les llena la boca, desde Madrid, al hablar de despoblación, pero no hay medidas ni concretas ni reales. Nosotros desde el Partido de Aragonés sí que defendemos que haya cosas reales para gente real", ha dicho, acompañada por militantes y alcaldes y concejales del PAR de la comarca. "Esto es una acción útil, que sí que apuesta por el territorio y nosotros en Teruel no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", ha destacado, al tiempo que ha recordado que en otras comunidades autónomas sí se invierte en cercanías.

"Los grandes partidos políticos, con representación de diputados aragoneses del Partido Popular, de Vox, del Partido Socialista, en Madrid la verdad es que no sé qué se está reivindicando" porque "apostar por el territorio es apostar por unas comunicaciones dignas y esta acción que proponemos hoy desde aquí, lo que haría es favorecer una red de cercanías digna, tener oportunidades en el medio rural y sería una clara apuesta que ya es, de una vez por todas, necesaria por la provincia de Teruel y concretamente por la comarca del Jiloca".