El PAR propone la creación de un consorcio para la protección del yacimiento romano de Lépida Celsa

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Aragón debatirá este jueves una iniciativa parlamentaria de la Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés-Grupo Mixto en la que se propone la creación de un consorcio para la protección, conservación, investigación y difusión del yacimiento romano de Lépida Celsa en Velilla de Ebro (Zaragoza) y el resto de recursos patrimoniales.

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha explicado ante los medios de comunicación que el principal objetivo de esta Proposición No de Ley es la "creación de un consorcio que gestione ese patrimonio, ese yacimiento romano, pero no solo para su conservación en el momento, sino para hacer un plan de trabajo continuado en el tiempo".

Izquierdo ha señalado que desde el Partido Aragonés se lleva tiempo trabajando en esta cuestión con la alcaldesa de Velilla de Ebro, Rosario Gómez, de la que ha dicho es "una convencida de la conservación de su patrimonio".

"El yacimiento de Lépida Celsa, quizás la ciudad romana más importante de nuestra Comunidad, cuenta con más de 44 hectáreas de extensión y constituye uno de los yacimientos más importantes de Aragón", ha recordado antes de añadir que solo está descubierto el 10 por ciento de lo que sería esa ciudad romana, es decir, poco más de 4 hectáreas, el resto está todavía como un erial, sin tocar".

Para el portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, "la conservación del patrimonio, la limpieza y el mantenimiento de este es fundamental y eso no lo puede hacer un ayuntamiento solo".

SOSTENIBILIDAD

Ha insistido en que "un Ayuntamiento como el de Velilla de Ebro, que tiene un plan de sostenibilidad turística, que está haciendo todo lo que está en su mano y quizás mucho más, no se puede implicar solo y al cien por cien en la conservación de un patrimonio que, a nuestro entender, no es un solo municipal, sino autonómico o incluso estatal".

El también presidente del PAR ha destacado que "hay fundaciones patrimoniales que han funcionado y que han sido un éxito, como la Fundación Santa María de Albarracín, que ha sido capaz de poner en valor un conjunto arquitectónico como la ciudad de Albarracín".

Izquierdo ha asegurado que "cada vez que se mueve una piedra en Velilla, aparecen nuevos restos arqueológicos, símbolo de que la importancia que tiene Velilla de Ebro es capital y supera a lo municipal".

Por todo ello, ha pedido al Gobierno de Aragón que "se implique de una forma decidida, que cree un consorcio, que pacte con las universidades, que se pongan a trabajar y que lo dote económicamente de una forma sostenida en el tiempo".

"No puede ser que, una vez acabado el plan de sostenibilidad turística con el que el Ayuntamiento ha hecho un gran trabajo, se acaben los fondos y no haya un patronato ni una toma de decisiones continuada, ni una inversión en el tiempo".

"BLANCA"

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta propuesta que ha calificado de "absolutamente blanca" y que "no va contra nadie".

"Las propuestas que hace el PAR --ha subrayado-- nunca van contra nadie; es una iniciativa que pretende sumar, crear y enriquecer porque la conservación de nuestro patrimonio cultural tiene que estar a cargo del Gobierno".

"El Gobierno de Aragón --ha opinado-- no solo tiene que construir instalaciones nuevas y hacer grandes inversiones, también se tiene que preocupar de la conservación de un patrimonio que nos puede dar a los aragoneses mucha importancia y, en este caso, a la provincia de Zaragoza, que en opinión del Partido Aragonés es esa gran olvidada".

La provincia de Zaragoza cuenta con el Valle del Ebro que es el "gran motor económico" del territorio, pero si se recorre la provincia hay "muchos municipios carentes de servicios", que no tienen infraestructuras y de que hay muchas localidades que tienen una gran oportunidad como Velilla de Ebro y a las que "nadie está mirando y escuchando", ha criticado.

Alberto Izquierdo ha concluido asegurando que "vamos a intentar por todos los medios que esta PNL salga, que el consorcio se cree y que sea el motor de desarrollo para toda esa zona de la provincia que en nuestra opinión está absolutamente olvidada. Esperamos que, si sale adelante, luego se cumpla, porque vemos con perplejidad que se aprueban las cosas en las Cortes y luego no se llevan a cabo".

CONTENIDO

La iniciativa presentada por el PAR insta, en primer lugar, al Gobierno de Aragón a "iniciar las gestiones necesarias con el Ayuntamiento de Velilla de Ebro para la creación de un consorcio que tenga por objeto la protección, conservación, investigación y puesta en valor del yacimiento romano de Lépida Celsa y el resto de recursos patrimoniales".

También propone al Ejecutivo autonómico "dotar al futuro consorcio de una financiación adecuada, así como de medios técnicos y humanos suficientes, que permitan el desarrollo de actuaciones arqueológicas, de restauración, difusión y uso público del yacimiento y del resto de recursos patrimoniales".

En el punto tercero, se propone "establecer mecanismos de colaboración con universidades, centros de investigación y entidades culturales para fomentar la investigación científica y la divulgación educativa sobre el patrimonio romano aragonés y el resto de recursos patrimoniales".

Por último, insta al Gobierno de Aragón a "promover la inclusión del consorcio en programas de financiación nacionales y europeos, en especial aquellos dirigidos a la conservación del patrimonio histórico, el desarrollo rural, la innovación turística y la economía cultural".