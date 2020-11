El Parlamento aragonés reclama bajar el IVA de mascarillas e hidrogeles

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón ha debatido este jueves tres proposiciones no de ley centradas en el precio de mascarillas e hidrogeles. Estas propuestas las han presentado Partido Popular, Vox y Ciudadanos y, finalmente, ha salido aprobado por unanimidad un texto transaccionado de los populares y de la formación naranja que pide la rebaja del IVA --del 21% al tipo superreducido-- de estos productos.

En este contexto, la diputada del PP, Carmen Susín, ha señalado que aunque parecía que el Gobierno de España había aceptado, "por fin", bajar el IVA de las mascarillas e hidrogeles, no ha sido así. Ha recordado que todos los países europeos afrontaron la bajada de los precios de estos productos para favorecer la salud de sus ciudadanos.

Para ello, ha continuado, se tomaron diversas medidas, "entre ellas, la aplicación del IVA reducido y superreducido". Ha aseverado que "todos" los países europeos decidieron hacerlo "menos España" porque "si lo hubiera hecho hubiera tenido que reconocer entonces lo que estaban negando: la necesidad de usar mascarillas para protegerse".

"Manipularon y faltaron a la verdad, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos que durante el confinamiento salían de su casa a trabajar o a realizar la compra sin medios de protección". Ha criticado que, en estos momentos, solo se haya bajado el IVA de las mascarillas quirúrgicas.

PAUTAS SANITARIAS

La parlamentaria de Vox, Marta Fernández, ha recordado que en el inicio del primer estado de alarma se pusieron unas pautas que no recogían la obligatoriedad de las mascarillas porque "no había" suficientes, algo que se corrigió después.

Ha incidido en que, ante la obligatoriedad del uso de las mascarillas, estos productos "deben ser financiados en su totalidad". "En la situación actual, muchas familias están viendo gravemente afectada su economía y no pueden llegar a comprar los alimentos más básicos. Nos encontramos inmersos ante una emergencia alimentaria creciente en los hogares de nuestros vecinos".

También han pedido que en los presupuestos de la Comunidad para 2021 haya una partida para la financiación de mascarillas, que el Gobierno de Aragón establezca los mecanismos oportunos para que la distribución de las mismas sea efectiva y que se inste al Ejecutivo de España a una modificación del IVA.

ELEMENTO DE BARRERA

"En un momento en el que no hay vacunas, el elemento de barrera que mejor puede protegernos, mientras vamos por la calle o estamos en sitios cerrados, son las mascarillas", ha aseverado el diputado de Cs, José Luis Saz, quien ha defendido que "sería razonable" reservar los tipos superreducidos del IVA para este bien de consumo.

"Esta es la demanda que llevamos reivindicando desde hace tiempo", así, ha relatado que las familias se enfrentan a un "importante gasto diario" en estos productos, por lo que ha pedido que no se "sobrecargue" su coste final con un IVA alto.

Ha lamentado las contradicciones del Gobierno central y que solo se hayan incluido las mascarillas quirúrgicas desechables, por lo que "lo único que están haciendo es inducir a los ciudadanos a que gasten", ya que no incentivan la compra de reutilizables.

SITUACIONES CONTRADICTORIAS

En el turno de grupos, el socialista Óscar Galeano ha señalado que algunas de estas propuestas parten "de situaciones contradictorias", al menos "en lo formulado por Vox". Al respecto, ha defendido que hay planteamientos técnicos que no comparten, por lo que no pueden asumir la redacción de su propuesta no de ley (PNL). Sobre el texto del PP ha señalado que trata un problema estructural y ha deseado que acepten su enmienda. En estos mismos términos se ha referido a lo defendido por Cs.

La diputada de Podemos-Equo, Itxaso Cabrera, ha dicho que desde el Gobierno de España se han hecho gestiones para bajar el precio de las mascarillas, lo que demuestra la sensibilidad del Ejecutivo "en un momento tan grave".

El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, ha apuntado que aunque las tres PNL parecen similares no lo son. "Vox pide modificar la ley del IVA, mientras que PP y Cs piden que se rebaje en mascarillas y productos necesarios para hacer frente a la pandemia". Sobre este último punto ha asegurado que están de acuerdo y dispuestos a buscar "consensos".

BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS

En términos similares, en representación del PAR, Jesús Guerrero, se ha sumado a la rebaja del IVA en estos productos "en beneficio de los ciudadanos y personas". Por ello, ha resaltado la importancia de llegar a un consenso sobre el texto.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha remarcado que hay que bajar el precio de las mascarillas y ha mencionado que el IVA es un impuesto "lesivo e injusto". No obstante, ha recordado que, si no se suben "otros impuestos más justos", los partidos se estarán haciendo "trampas al solitario".

De esta forma, PP y Cs han llegado a un acuerdo de un texto transaccional y su propuesta final ha sido aprobada por el Pleno de las Cortes por unanimidad. Mientras, la propuesta no de ley de Vox ha decaído.

En este sentido, la diputada de Vox, Marta Fernández, ha considerado que no se apoyan las PNL que presenta su formación por "sectarismo", ya que sí que se da el respaldo a textos similares.