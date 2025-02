El Parlamento Europeo prepara el nuevo formato financiero de 2028 para la Travesía Central del Pirineo

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Robert Zile, ha anunciado este lunes en Zaragoza que las instituciones europeas están diseñando "el nuevo formato financiero" de infraestructuras para el periodo que comienza en 2028 de cara a mejorar las comunicaciones terrestres entre España y Francia por el Pirineo aragonés. Zile ha dejado claro que "es muy difícil" que la UE apruebe fondos para la Travesía Central del Pirineo (TCP) en 2028.

"No sabemos si habrá cambios sobre cómo podemos financiar las infraestructuras de transporte" y si no es así no se podrán financiar estos proyectos hasta 2040 por lo que "hay una oportunidad de hacer algunas revisiones y de incluir este proyecto --la TCP-- en el status del Fondo Financiero; necesitamos más información y argumentos para que la Comisión Europea lo incluya" en 2028.

Zile se ha entrevistado con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Palacio de La Aljafería, encabezando una reunión del Parlamento Europeo con representantes de los partidos con más diputados en la cámara, entre otros el popular Borja Giménez Larraz y la socialista Rosa Serrano.

En declaraciones a los medios de comunicación, Zile ha señalado que, en representación de la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo, "Aragón es un centro logístico muy importante" que necesita "mejores conexiones" por el Pirineo para impulsar la logística.

"Los temas de la red europea son muy importantes y estamos buscando opciones financieras para un nuevo formato que comenzará en 2028", ha continuado Zile, quien visitará Canfranc y Jaca (Huesca). "Hay muchas decisiones que tomar" en torno a las redes transeuropeas.

VISITA "CRUCIAL"

Jorge Azcón ha dicho que "es crucial que los eurodiputados conozcan y vean con sus propios ojos que lo que pedimos en Aragón es justo", subrayando que "Aragón es una potencia logística, con la plataforma más grande e Europa, 13 millones de metros cuadrados y ocupada el 95%; el aeropuerto industrial más grande de Europa --Teruel-- y el tercer aeropuerto en carga, el de Zaragoza".

"Los eurodiputados van a tener la posibilidad de ver directamente que van a poder facilitar el trabajo del Gobierno ante las reivindicaciones que tenemos, no solamente en el Parlamento Europeo, sino en la Comisión".

Ha recordado que se reunió --meses atrás-- con el comisario europeo de Transportes antes de que tomara posesión y que tiene intención de volver a hacerlo, "convencido de que la buena nota que van a tomar todos los europarlamentarios va a facilitar el trabajo del Gobierno de Aragón".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha puesto de relieve todas las "reivindicaciones históricas" de Aragón, "determinados a empujar de una vez por todas" porque "es imprescindible que la conexión a través de Canfranc se convierta en una realidad", recordando que faltan por licitar 30 kilómetros de vía ferroviaria desde Bedous (Francia) hasta el túnel que conecta con Canfranc.

Aunque Azcón ya lo ha debatido con el presidente de Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, y "hay un convencimiento de las autoridades francesas y españolas para que el paso de Canfranc se reabra lo antes posible", la visita de los representantes del Parlamento Europeo "va a facilitar todo el trabajo que estamos haciendo".

También ha enfatizado el presidente del Gobierno de Aragón que "la TCP tiene que volver a estar entre las prioridades del comisario de Transportes de la UE" porque no solo beneficiará a España y Francia, sino que se mejorarán las conexiones ferroviarias de toda la UE y también las comunicaciones viarias entre España y Francia.

El jefe del Ejecutivo qiere que "la facilidad de conexión de Europa prosiga, pero todavía no sabemos dentro de qué marco presupuestario va a poder organizarse eso, todavía no se conoce".

Igualmente ha observado: "No podemos dejar de lado el Corredor Mediterráneo y el Cantábrico, y lo que necesitamos son más argumentos y más perspectivas para ofrecer a la Comisión Europea para que la Comisión lo desarrolle porque si no el pescado está vendido y no habrá dinero hasta 2028". "Es muy difícil que entre en el marco financiero plurianual vigente".

"Estoy convencido de que habrá eurodiputados que así lo defiendan, van a querer que la TCP sea una de las reivindicaciones prioritarias de nuestra Comunidad Autónoma", ha considerado Azcón.