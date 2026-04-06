El paro baja en 512 personas en marzo en Aragón hasta los 49.862 desempleados

Archivo - Compras en comercios del Paseo de la Independencia de Zaragoza.- EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 512 personas en marzo en Aragón en relación al mes anterior (-1%) hasta los 49.862 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Aragón (17 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2008.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 1.980 parados, lo que supone un 3,8% menos.

En un tono similar, en el conjunto de España el paro registrado anotaba en marzo una reducción del 0,94% respecto a febrero, hasta quedar en una cifra de 2.419.712 parados registrados, es decir 22.934 menos que el mes precedente.

En el contexto autonómico, el paro registrado mostraba en marzo disminuciones mensuales en 14 de las 17 CC.AA., mientras que aumentaba en las tres restantes (Canarias, Madrid y País Vasco).

En la Ciudades con Estatuto de Autonomía, el paro aumentaba en Melilla y se reducía en Ceuta. Respecto a las Comunidades Autónomas del entorno aragonés, el paro se reducía en marzo en La Rioja (-0,49% mensual), Navarra (-0,51% mensual), Comunidad Valenciana (-0,85% mensual) y Cataluña (-1,15% mensual), mientras que aumentaba en País Vasco (0,17% mensual).

Por sectores, en Aragón el paro bajó en Servicios, 448 menos (-1.27%); Construcción, 69 menos (-2.63%); Agricultura, 66 menos (-3.46%); Industria, 47 menos (-0.88%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 118 más (+2.22%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (34765), Sin empleo anterior (5426), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1842), Construcción (2554) e Industria (5275).

En cuanto a sexos, de los 49.862 desempleados registrados en marzo, 30.699 fueron mujeres, 354 menos (-1,1%) y 19.163, hombres, lo que supone un descenso de158 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,8%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 60 parados menos que a cierre del pasado mes (-1,2%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 452 desempleados (-1%).

El paro bajó en todas las provincias, siendo la mayores caídas en Zaragoza(-244), Huesca(-147), Teruel(-121)

Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Cataluña y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 8.836, 3.777 y un 2.467, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 36.823 contratos en Aragón, un 8,2% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 13.537 fueron contratos indefinidos, cifra un 10,5% superior a la de marzo del año anterior y 23.286, contratos temporales (un 6,9% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 63,24% fue temporal (frente a un 63,35% del mes anterior) y un 36,76%, indefinidos (el mes precedente fue un 36,65%).

En el conjunto de España, con un total de 1.311.067 contratos, se ha producido en marzo un aumento de la contratación respecto al mes precedente de 192.071 contratos (17,16% mensual) así como un incremento respecto al mismo mes del año anterior, con 144.466 contratos más que un año antes (12,38% anual).

El número de contratos indefinidos en marzo se elevó a un total de 576.529, un 43,97% del total, siento temporales los 734.538 contratos restantes.

En el plano provincial, la contratación ha aumentado en marzo respecto al mes precedente en Huesca (16,33% mensual), Teruel (9,89% mensual) y Zaragoza (73,78% mensual).Respecto al mes de marzo de 2025, también ha aumentado la contratación en los tres casos, tanto en Huesca (16,42% anual) como en Teruel (13,67% anual) y en Zaragoza (5,84% anual).

AFILIACIÓN MEDIA A LA SEGURIDAD SOCIAL

En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social en marzo muestra un incremento de 3.245 personas respecto a febrero, un 0,52% mensual, con lo que la cifra de afiliados en alta se situó en 632.476 personas.

Por comparación con el mes de marzo del año anterior, la afiliación ha aumentado en 12.724 personas (2,05% anual).En un tono similar, en el conjunto nacional la afiliación media a la Seguridad Social en marzo aumentaba en 211.510 personas en un mes (0,98% mensual), con lo que son 21.882.147 afiliados.

Y tomando como referencia marzo del año anterior se ha producido un aumento de 524.501 afiliados (2,46% anual).